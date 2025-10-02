Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Главная ошибка при чистке духовки, которую совершают 9 из 10 хозяек: как её избежать

Недвижимость

Чистка духовки часто кажется делом, которое хочется отложить до последнего. На стенках скапливаются жир, остатки еды и подгоревшие пятна, и справиться с ними бывает непросто. Большинство привычных средств требуют долгого оттирания и сильного запаха химии. Однако есть способ, позволяющий обойтись без агрессивных составов и тяжёлого скребка.

Чистка духовки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка духовки

Простое решение из подручных средств

Популярная австралийская блогерша по организации быта Chantel Mila уверяет, что для наведения блеска в духовке хватит всего двух ингредиентов, которые наверняка есть на каждой кухне. По её словам, именно эта смесь помогает быстро растворить жировые отложения и избавляет от неприятного запаха, который часто появляется при использовании готовой бытовой химии.

Она предлагает соединить:

  • одну чашку пищевой соды;
  • треть стакана обычного средства для мытья посуды.

Достаточно тщательно перемешать компоненты, чтобы получилась густая паста.

Как правильно применять смесь

Получившийся состав равномерно наносят на стеклянную дверцу духовки и внутренние стенки. После этого нужно дать средству поработать около получаса. За это время сода и моющее средство проникают в загрязнения и размягчают даже старые пятна.

Далее достаточно взять губку и круговыми движениями слегка пройтись по поверхности. Сильного давления прикладывать не нужно — грязь начинает отходить сама. В местах, где есть пригоревшие пятна, можно воспользоваться скребком или обычным резиновым стеклоочистителем.

Удобство и безопасность

Метод хорош тем, что не требует длительного оттирания. В отличие от агрессивных очистителей, домашняя паста не выделяет резкого запаха и не раздражает дыхательные пути. Поэтому её можно спокойно использовать даже в маленькой кухне.

Кроме того, после такой процедуры не остаётся следов химии, а значит, не нужно переживать, что во время следующего приготовления еда впитает посторонние запахи.

Почему это работает

Секрет эффективности в сочетании свойств двух ингредиентов. Сода известна как мягкий абразив и нейтрализатор запахов. Она помогает размягчать налёт и удаляет неприятные ароматы гари и старого жира. Моющее средство, в свою очередь, расщепляет жир и делает его легко смываемым. Вместе они образуют универсальное средство, которое подходит не только для духовки, но и для другой кухонной техники.

Дополнительные советы для чистки

Чтобы результат сохранился дольше, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:

  1. Протирать дверцу духовки после каждого использования, особенно если есть капли жира.

  2. Раз в неделю проводить лёгкую профилактическую чистку — достаточно влажной губки с каплей средства для посуды.

  3. Не оставлять подгоревшие остатки надолго: чем быстрее убрать пятно, тем меньше усилий потребуется потом.

Эти привычки помогают избежать накопления жировых отложений и продлевают срок службы техники.

Чистка духовки перестаёт быть утомительным процессом, если воспользоваться простым рецептом. Два доступных ингредиента справляются с задачей ничуть не хуже, чем дорогие покупные средства. Главное — не ждать, пока грязь накапливается месяцами, а регулярно уделять духовке немного внимания.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
