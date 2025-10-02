Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спагетти как в ресторане — за 5 минут: итальянский трюк, о котором не пишут в рецептах
Драгоценные металлы в шоке: закрытие китайских рынков обрушило цены после исторических максимумов
Мода на кошек и собак с генетическими дефектами: как рынок превратил страдание в стиль
Тёмная материя: новые границы в поисках загадочной субстанции
Старение — это не рок: ежедневные привычки голубых зон переписывают судьбу организма
Секрет модной осени: спортивная кофта превращается в универсальную вещь и убирает конкурентов
Колени вздохнут с облегчением: тренажёр, который лечит движением и сжигает калории
Переобувка по-тюменски: цены взлетели так, что за эти деньги можно съездить отдохнуть на море
Сияние за копейки или путь к пересушенным прядям: вся правда об уксусе

Бутылка вместо камня: неожиданный приём вернёт ножу опасную остроту за минуты

5:03
Недвижимость

Острый нож на кухне — это не роскошь, а залог скорости и удовольствия от готовки. Но со временем даже качественное лезвие теряет остроту, и вместо ровных ломтиков помидоры мнутся, лук рвётся, а мясо сопротивляется каждому движению. Тогда приходится искать выход: как вернуть инструменту его "боевую форму" без лишних затрат? Оказывается, способов много — от быстрых лайфхаков до классической заточки точильным камнем.

Фольга
Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Сравнение основных способов заточки

Метод Сложность Результат Когда использовать
Фольга или алюминий Очень простой Временное улучшение Быстрая помощь при лёгкой тупости
Точильный камень Средняя, нужна практика Максимально острое лезвие Для глубокой заточки
Мусат (стальной стержень) Лёгкая Поддержка формы кромки Между основными заточками
Ручная точилка Простая Хороший средний результат Для регулярного ухода
Электрическая точилка Максимально простая Быстро, но агрессивно Для тех, кто ценит скорость
Альтернативы (бутылка, чашка, наждачка) Импровизированно Временное решение В экстренных случаях

Советы шаг за шагом

  1. Начните с проверки состояния ножа. Если есть сколы или сильные повреждения, домашние лайфхаки не помогут — лучше обратиться к профессионалам.

  2. Для лёгкой корректировки попробуйте алюминиевую фольгу: сложите её в несколько слоёв и проведите лезвием 10-15 раз, словно разрезаете.

  3. Чтобы поддерживать нож в форме, используйте мусат. Держите его вертикально и ведите лезвие под углом 15-20°.

  4. Для серьёзной заточки возьмите точильный камень. Смочите его водой, удерживайте нож под правильным углом и равномерно ведите от пятки к носику.

  5. При выборе ручной или электрической точилки ориентируйтесь на частоту использования. Если готовите ежедневно — электрическая модель ускорит процесс, но стачивает металл быстрее.

  6. Для разовой помощи используйте край керамической кружки или горлышко стеклянной бутылки. Этот способ не заменяет настоящую заточку, но может выручить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давить на нож при заточке.
    Последствие: сколы и неровная кромка.
    Альтернатива: лёгкое равномерное движение без усилий.

  • Ошибка: держать лезвие под слишком острым углом.
    Последствие: быстрое затупление.
    Альтернатива: стандартные 15-20° для кухонных ножей.

  • Ошибка: использовать дешёвые электрические точилки постоянно.
    Последствие: чрезмерное стачивание металла.
    Альтернатива: чередовать с мусатом или камнем.

А что если…

А что если ножи тупятся слишком быстро? Причина может быть в разделочных досках. Стеклянные или каменные портят кромку мгновенно. Лучший выбор — деревянные или пластиковые доски: они бережнее относятся к металлу и продлевают срок службы ножа.

Плюсы и минусы разных решений

Способ Плюсы Минусы
Фольга Быстро, дешево, доступно Недолговечно
Камень Самая качественная заточка Требует опыта и времени
Мусат Легко, сохраняет остроту Не исправляет сильную тупость
Ручная точилка Удобно, подходит новичкам Средний результат
Электрическая точилка Скорость, минимум усилий Удаляет много металла
Альтернативы Выручают в дороге Неравномерный результат

FAQ

Как выбрать точильный камень?
Лучше брать комбинированный: с крупным и мелким зерном. Крупное убирает повреждения, мелкое доводит остроту.

Сколько стоит хорошая точилка?
Ручные варианты начинаются от 1000 рублей, электрические — от 3000. Камни могут стоить от 1500 и выше, в зависимости от качества.

Что лучше: камень или электрическая точилка?
Камень подходит для аккуратной заточки и долгой службы ножа, электрическая — для скорости и простоты.

Мифы и правда

  • Миф: ножи тупятся только от времени.
    Правда: основная причина — неправильные доски и агрессивная мойка в посудомоечной машине.

  • Миф: чем острее угол, тем дольше держится заточка.
    Правда: слишком острый угол делает кромку хрупкой.

  • Миф: профессиональная заточка нужна редко.
    Правда: даже при хорошем уходе ножи стоит отдавать специалистам раз в год.

3 интересных факта

  1. В Японии ножи затачивают только с одной стороны — это делает рез более точным.

  2. В дорогих ресторанах повара часто точат ножи прямо во время работы, чтобы рез был идеальным.

  3. Стальные мусаты не точат нож, а лишь "подправляют" его режущую кромку, возвращая её на место.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Наука и техника
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Переобувка по-тюменски: цены взлетели так, что за эти деньги можно съездить отдохнуть на море
Сияние за копейки или путь к пересушенным прядям: вся правда об уксусе
Подержанное авто может скрывать больше, чем видно глазами: внешнего осмотра недостаточно
Один простой приём — и баклажаны сохранят свежесть в два раза дольше
Морские инженеры: как эти крошечные обитатели глубин восстанавливают баланс в экосистемах
Доверие на кончике языка: кошачий ритуал, который люди не замечают — проявление любви без слов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Сорвал цветок — стал банкротом: туристам в Турции выставлен огромный счёт
Усталость ворует жизнь: эти простые привычки спасают от выгорания и хронической боли
Фантастика на экране: какие литературные шедевры, по мнению Кузнецова, должны быть экранизированы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.