Забудьте о затхлом запахе: вот как быстро высушить бельё осенью — 3 секрета

С приходом осени многие сталкиваются с проблемой: одежда и постельное бельё сохнут гораздо дольше. Холодный воздух и высокая влажность создают условия, при которых ткани плохо испаряют влагу, а в результате появляется затхлый запах.
Чтобы избежать этой неприятности, вовсе не обязательно включать отопление или покупать сушильную машину. Достаточно знать несколько проверенных приёмов, которые помогут высушить бельё быстрее и без лишних затрат.
|Способ сушки
|Время до полного высыхания
|Плюсы
|Минусы
|На батарее
|4-6 часов
|Быстро, удобно
|Пересушивание, повышенные счета
|На балконе
|10-24 часа
|Естественная вентиляция
|Зависимость от погоды
|Сушильная машина
|1-2 часа
|Максимальная скорость
|Дорогая техника, расход энергии
|Метод с полотенцем
|2-6 часов
|Не требует техники, доступно
|Нужно время на подготовку
Выберите правильный режим стирки.
Установите максимальный отжим — это сократит остаток влаги почти на треть.
Используйте полотенце.
Разложите сухое полотенце, заверните в него вещь и плотно скрутите рулоном. Ткань впитает лишнюю влагу.
Применяйте бумажные полотенца.
Если вещь очень мокрая, положите между слоями сухого полотенца несколько бумажных листов для дополнительного впитывания.
Для постельного белья.
Простыни и наволочки лучше выворачивать наизнанку и встряхивать перед сушкой. Стирайте их утром, чтобы использовать дневное тепло.
Не перегружайте сушку.
Развешивайте вещи свободно, оставляя пространство для циркуляции воздуха.
"Эти простые приемы могут значительно сократить время сушки в домашних условиях, что значительно упростит сохранение свежести постельного белья", — отметил эксперт, слова которого приводит nonsolofesta.it.
Ошибка: Развешивать бельё в плохо проветриваемой комнате.
→ Последствие: неприятный запах сырости.
→ Альтернатива: сушите возле окна или включите вентилятор.
Ошибка: Сушить всё бельё в одной куче.
→ Последствие: вещи сохнут дольше, ткань может заплесневеть.
→ Альтернатива: разделяйте бельё и развешивайте слоями.
Ошибка: Стирать постельное бельё вечером.
→ Последствие: ночью бельё не просыхает, накапливается влага.
→ Альтернатива: стирайте утром, используя дневное тепло.
А что если бельё всё равно пахнет сыростью даже после сушки? В таком случае можно добавить в стирку немного уксуса или лимонного сока — они нейтрализуют запахи. Также помогает короткая сушка феном или обогревателем, но злоупотреблять этим не стоит.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия электроэнергии
|Требует времени
|Подходит для любого белья
|Не всегда удобно
|Сохранение свежести ткани
|Зависимость от влажности
|Простота и доступность
|Иногда нужно несколько полотенец
Как выбрать правильное полотенце для сушки?
Лучше всего использовать махровое полотенце: оно впитывает влагу эффективнее тонкой ткани.
Сколько времени занимает метод с полотенцем?
Обычно 2-6 часов в зависимости от плотности ткани и условий в комнате.
Можно ли сушить бельё феном?
Да, но это временное решение. Частое использование фена может повредить ткань и увеличить счета за электричество.
Миф: "Если вещи висят на балконе, они обязательно высохнут".
Правда: при высокой влажности бельё может оставаться влажным сутками.
Миф: "Сушильная машина портит ткани".
Правда: современные модели имеют щадящие режимы, которые бережно обращаются с одеждой.
Миф: "Достаточно одного полотенца для любой вещи".
Правда: для крупных предметов (например, простыни) понадобится несколько полотенец.
Интересно, что порядок в доме напрямую влияет на психологическое состояние. Когда бельё долго висит, создавая ощущение сырости, это повышает уровень стресса. А быстро высушенные и аккуратно сложенные вещи дают ощущение уюта и контроля над пространством.
В Италии сушильные машины используют реже всего в Европе — там предпочитают балконы и верёвки.
В Японии популярны ультразвуковые осушители для одежды, которые удаляют влагу без нагрева.
В скандинавских странах распространены общие сушильные комнаты с промышленными осушителями — жильцы дома используют их по очереди.
До появления электрических сушильных машин бельё сушили исключительно на улице или вблизи печей. В XIX веке использовали специальные деревянные рамки, которые ставили возле каминов. Первые барабанные сушильные машины появились в США в 1930-х годах, но массово вошли в дома лишь после Второй мировой войны. Сегодня же у многих семей есть выбор: дорогая техника или простые "бабушкины" методы с полотенцем, которые до сих пор актуальны.
