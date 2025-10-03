Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспресс-маникюр: секрет ухоженных ногтей, когда времени в обрез
Ксения Собчак пересеклась с Джонни Деппом в Париже: неожиданное сравнение актёра с российским бизнесменом
Похоже на чизкейк, но легче вдвое: готовим рикоттовый торт без глютена и сахара
Татьяна Лазарева* отказалась обсуждать коллег из России: резкий ответ украинской журналистке
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
Тайна активного долголетия: как эндокринологи учат обманывать старение и сохранять силу после 60 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки

Забудьте о затхлом запахе: вот как быстро высушить бельё осенью — 3 секрета

Недвижимость

С приходом осени многие сталкиваются с проблемой: одежда и постельное бельё сохнут гораздо дольше. Холодный воздух и высокая влажность создают условия, при которых ткани плохо испаряют влагу, а в результате появляется затхлый запах.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Чтобы избежать этой неприятности, вовсе не обязательно включать отопление или покупать сушильную машину. Достаточно знать несколько проверенных приёмов, которые помогут высушить бельё быстрее и без лишних затрат.

Сравнение способов сушки

Способ сушки Время до полного высыхания Плюсы Минусы
На батарее 4-6 часов Быстро, удобно Пересушивание, повышенные счета
На балконе 10-24 часа Естественная вентиляция Зависимость от погоды
Сушильная машина 1-2 часа Максимальная скорость Дорогая техника, расход энергии
Метод с полотенцем 2-6 часов Не требует техники, доступно Нужно время на подготовку

Советы шаг за шагом: как сушить одежду быстрее

  1. Выберите правильный режим стирки.
    Установите максимальный отжим — это сократит остаток влаги почти на треть.

  2. Используйте полотенце.
    Разложите сухое полотенце, заверните в него вещь и плотно скрутите рулоном. Ткань впитает лишнюю влагу.

  3. Применяйте бумажные полотенца.
    Если вещь очень мокрая, положите между слоями сухого полотенца несколько бумажных листов для дополнительного впитывания.

  4. Для постельного белья.
    Простыни и наволочки лучше выворачивать наизнанку и встряхивать перед сушкой. Стирайте их утром, чтобы использовать дневное тепло.

  5. Не перегружайте сушку.
    Развешивайте вещи свободно, оставляя пространство для циркуляции воздуха.

"Эти простые приемы могут значительно сократить время сушки в домашних условиях, что значительно упростит сохранение свежести постельного белья", — отметил эксперт, слова которого приводит nonsolofesta.it.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Развешивать бельё в плохо проветриваемой комнате.
    → Последствие: неприятный запах сырости.
    → Альтернатива: сушите возле окна или включите вентилятор.

  • Ошибка: Сушить всё бельё в одной куче.
    → Последствие: вещи сохнут дольше, ткань может заплесневеть.
    → Альтернатива: разделяйте бельё и развешивайте слоями.

  • Ошибка: Стирать постельное бельё вечером.
    → Последствие: ночью бельё не просыхает, накапливается влага.
    → Альтернатива: стирайте утром, используя дневное тепло.

А что если…

А что если бельё всё равно пахнет сыростью даже после сушки? В таком случае можно добавить в стирку немного уксуса или лимонного сока — они нейтрализуют запахи. Также помогает короткая сушка феном или обогревателем, но злоупотреблять этим не стоит.

Плюсы и минусы домашних методов

Плюсы Минусы
Экономия электроэнергии Требует времени
Подходит для любого белья Не всегда удобно
Сохранение свежести ткани Зависимость от влажности
Простота и доступность Иногда нужно несколько полотенец

FAQ

Как выбрать правильное полотенце для сушки?
Лучше всего использовать махровое полотенце: оно впитывает влагу эффективнее тонкой ткани.

Сколько времени занимает метод с полотенцем?
Обычно 2-6 часов в зависимости от плотности ткани и условий в комнате.

Можно ли сушить бельё феном?
Да, но это временное решение. Частое использование фена может повредить ткань и увеличить счета за электричество.

Мифы и правда

  • Миф: "Если вещи висят на балконе, они обязательно высохнут".
    Правда: при высокой влажности бельё может оставаться влажным сутками.

  • Миф: "Сушильная машина портит ткани".
    Правда: современные модели имеют щадящие режимы, которые бережно обращаются с одеждой.

  • Миф: "Достаточно одного полотенца для любой вещи".
    Правда: для крупных предметов (например, простыни) понадобится несколько полотенец.

Сон и психология

Интересно, что порядок в доме напрямую влияет на психологическое состояние. Когда бельё долго висит, создавая ощущение сырости, это повышает уровень стресса. А быстро высушенные и аккуратно сложенные вещи дают ощущение уюта и контроля над пространством.

Три интересных факта

  1. В Италии сушильные машины используют реже всего в Европе — там предпочитают балконы и верёвки.

  2. В Японии популярны ультразвуковые осушители для одежды, которые удаляют влагу без нагрева.

  3. В скандинавских странах распространены общие сушильные комнаты с промышленными осушителями — жильцы дома используют их по очереди.

Исторический контекст

До появления электрических сушильных машин бельё сушили исключительно на улице или вблизи печей. В XIX веке использовали специальные деревянные рамки, которые ставили возле каминов. Первые барабанные сушильные машины появились в США в 1930-х годах, но массово вошли в дома лишь после Второй мировой войны. Сегодня же у многих семей есть выбор: дорогая техника или простые "бабушкины" методы с полотенцем, которые до сих пор актуальны.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Недвижимость
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке
Мини-набор в сумочке: палочка-выручалочка для макияжа и свежести на ходу
Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой
Секрет ленивого десерта: мягкий шоколадный кекс в кружке с тягучей прослойкой внутри удивит даже гурманов
Это упражнение задействует пресс, спину и ягодицы одновременно — и всё без зала
Бизнес на первом этаже — это война с соседями: одна ошибка может стоить вам миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.