Внутри ваших батарей завёлся денежный вампир: одна промывка — и тепло больше не станет его жертвой

4:17
Недвижимость

С наступлением отопительного сезона многие задумываются о том, как снизить счета за энергию. Казалось бы, главное правило очевидно: меньше включать отопление и сушилку для белья. Но на самом деле есть ещё несколько простых приёмов, которые позволяют экономить без ущерба для комфорта. Один из них связан с состоянием радиаторов. Если в системе образовался так называемый шлам, это приводит к перерасходу энергии и износу оборудования.

Засоренный радиатор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засоренный радиатор

Что такое радиаторный шлам

Под шламом специалисты понимают густую смесь из ржавчины, частиц грязи, известкового налёта и других примесей. Всё это постепенно оседает внутри батарей и труб. Особенно часто проблема встречается в старых домах или в системах, где профилактике не уделяли должного внимания.

Причина проста: вода внутри отопления вступает в реакцию со стальными и чугунными элементами, образуя оксид железа — ржавчину. Если к этому добавить примеси, содержащиеся в жёсткой воде, то со временем в нижней части батарей формируется плотный осадок.

Чем опасен осадок в радиаторе

Наличие шлама заметно ухудшает работу всей системы отопления. Вода циркулирует медленнее, отдельные секции батареи перестают прогреваться. Появляются холодные участки, увеличивается время нагрева, а значит, котлу приходится работать дольше. Итог — рост расходов на отопление.

Кроме того, шлам способен вывести из строя отдельные узлы. Засоряются термостатические клапаны, увеличивается нагрузка на насос и сам котёл. Если проблему игнорировать, срок службы оборудования может сократиться в разы.

Признаки того, что в батареях накопился осадок, достаточно очевидны:

  • холодные зоны внизу радиаторов;
  • длительный прогрев помещений;
  • посторонние шумы в трубах или котле;
  • чёрная вода при стравливании воздуха из батареи.

Как почистить батарею самостоятельно

К счастью, в ряде случаев справиться с проблемой можно без вызова специалиста.

  1. Отключите отопление и перекройте подводящие вентили.

  2. Слейте воду из радиатора.

  3. Снимите его со стены.

  4. Перенесите батарею на улицу или в просторное помещение и промойте под сильным напором чистой воды до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Такая чистка позволяет удалить основную часть загрязнений и вернуть радиатору нормальную теплоотдачу.

Когда нужен специалист

Если засорились сразу несколько батарей, котёл начал издавать громкие стуки или в системе наблюдаются серьёзные сбои, стоит обратиться к профессионалам. В таких случаях проводят так называемую промывку под давлением (power flush). С помощью насоса и специальных химических реагентов из системы удаляются все отложения, включая ржавчину и известь.

Процедура сложная и требует опыта, поэтому выполнять её должен квалифицированный инженер по отопительным системам. Также профессиональная промывка рекомендуется при установке нового котла или в случаях, когда радиаторы остаются холодными даже после обычной очистки.

Как предотвратить образование шлама

Полностью исключить процесс окисления металлов невозможно, но снизить его влияние реально. Для этого используют ингибиторы коррозии — специальные добавки, которые замедляют образование ржавчины. Кроме того, важно раз в несколько лет проверять систему, вовремя спускать воздух и при необходимости очищать батареи.

Даже простая профилактика помогает сэкономить значительные суммы. Ведь чистые радиаторы быстрее нагреваются, дольше сохраняют тепло и работают без лишней нагрузки на котёл.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
