Пока вы на отдыхе, квартира готовит сюрприз: эти сценарии катастрофы стали частыми для отпускников

Отпуск — это долгожданное время, когда можно вырваться из рутины и наконец отдохнуть. Но вместе с предвкушением поездки у многих появляется тревога: что будет с квартирой, пока хозяев нет дома? Жильцы многоэтажек особенно беспокоятся, ведь одна авария способна создать проблемы не только в собственной квартире, но и у соседей.

Чего боятся отпускники

Страхи владельцев жилья вполне объяснимы: чаще всего люди переживают по поводу затопления, пожара и взлома. Эти опасения подтверждаются статистикой: именно такие происшествия чаще всего случаются в период отсутствия хозяев.

Потопы — лидер по частоте.

Пожары встречаются реже, но последствия могут быть катастрофическими.

Кражи составляют меньшую долю, но тревожат многих, особенно в сезон отпусков.

Чтобы отдых действительно приносил радость, стоит заранее подумать о профилактике.

Вода — главный источник бед

Затопление способно превратить отпуск в кошмар: ремонт обойдётся дорого, а нервы ещё дороже. Самая простая и эффективная мера — перекрыть воду перед уходом. Эксперты советуют делать это не только на время отпуска, но и при длительном отсутствии днём.

Важно помнить и о бытовой технике. Стиральная и посудомоечная машины должны быть полностью отключены, без программ с отложенным стартом. Старая сантехника — еще один риск: изношенные краны и трубы могут не выдержать испытаний, особенно в сезон проверок теплосетей.

Современное решение — системы защиты от протечек. Датчики устанавливаются в "опасных" местах: под раковиной, ванной, стиральной машиной. При контакте с водой они перекрывают подачу, а сигнал можно получить на смартфон. Это минимизирует ущерб даже при отсутствии хозяев.

Как обезопаситься от пожара

Почти треть возгораний происходит из-за неисправной проводки или короткого замыкания. Чтобы снизить риск, достаточно отключить все электроприборы перед отъездом.

Оптимальный вариант — полностью обесточить квартиру, но здесь возникает вопрос с холодильником. Перед длительным отпуском можно его разморозить и освободить от продуктов, либо оставить работающим, но выключить всю остальную технику.

Не храните дома легковоспламеняющиеся материалы и аэрозольные баллончики, особенно под прямыми солнечными лучами. Ещё один уровень защиты — противопожарные датчики, которые круглосуточно фиксируют задымление и подают сигнал тревоги.

Если квартира оборудована газом, перед отъездом стоит убедиться, что все конфорки выключены и краны перекрыты. Это простое правило помогает избежать серьезной беды.

Опасность взлома

Хотя уровень квартирных краж снижается благодаря видеонаблюдению и работе полиции, в сезон отпусков риск возрастает.

Что помогает снизить вероятность визита воров

Надёжные двери и замки. Чем выше класс защиты, тем больше времени потребуется взломщику.

Укрепленные окна и балконы, особенно на нижних и верхних этажах. Можно использовать решетки или датчики на открытие.

Эффект присутствия. "Умные" системы позволяют включать свет или телевизор по расписанию, создавая иллюзию, что дома кто-то есть.

Проверенные соседи или родственники. Если они будут заходить, забирать почту и присматривать за жильем, внимание злоумышленников можно отвлечь.

Сигнализация. Даже базовый комплект датчиков способен отпугнуть воров, а при подключении к службе охраны вероятность кражи значительно снижается.

Дополнительно можно передать ценные вещи и документы на хранение или воспользоваться банковской ячейкой.

Страховка как подстраховка

Даже при соблюдении всех мер предосторожности неприятности могут произойти. В этом случае выручит страховой полис: он компенсирует ущерб при пожаре, затоплении или краже.

Сейчас доступны как годовые, так и краткосрочные программы на время отпуска. При оформлении важно учитывать размер страховой суммы, чтобы она соответствовала реальной стоимости имущества.