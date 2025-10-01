Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Вас оставят без квартиры по закону: как застройщики маскируют финансовые ловушки под легальные схемы
Когда шугаринг — как танец на иголках: депиляция перестаёт быть пыткой, если сделать всё иначе
Животное стало вялым и отказалось от еды: даже один необычный звук может говорить о проблемах
Осенний ритуал садовода: пять шагов к плодородию без химии — простая формула богатой весны
Хакер под прицелом: Wi-Fi теперь способен указать на злоумышленника — оружие против скрытых атак
Кимчи внесено в наследие ЮНЕСКО: что делает его символом Кореи и суперфудом мира
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса

Миллионы микробов устраивают вечеринку прямо на вашей губке: вот как их разогнать

4:36
Недвижимость

Кухонная губка — вещь, которой мы пользуемся каждый день, но мало кто задумывается, насколько она уязвима для бактерий и неприятных запахов. Осенью, когда мы чаще готовим дома и меньше проветриваем кухню, проблема становится особенно актуальной. К счастью, есть простые и доступные способы продлить жизнь губки и сделать её использование безопасным.

Старая кухонная губка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кухонная губка

Почему губка быстро теряет свежесть

Губка постоянно контактирует с влагой и остатками пищи, а это идеальные условия для роста плесени и микробов. Влага задерживается в порах материала, а недостаток вентиляции усиливает неприятный запах. Добавим сюда ещё и хранение в закрытых держателях — и результат не заставит себя ждать.

Сравнение способов дезинфекции

Способ Время Эффективность Необходимые средства
Микроволновая печь 30-60 секунд Высокая Увлажнённая губка
Замачивание в соли 15 минут Средняя Крупная соль, горячая вода
Замачивание в уксусе 10-15 минут Высокая Столовый уксус
Кипячение 5 минут Очень высокая Кастрюля, вода
Специальные антибактериальные моющие 1-2 минуты Средняя Бытовая химия

Советы шаг за шагом: как продлить свежесть губки

  1. После мытья тщательно прополаскивайте губку под проточной водой.

  2. Отжимайте её максимально сильно, чтобы убрать лишнюю влагу.

  3. Храните вертикально в сухом месте с доступом воздуха.

  4. Раз в неделю дезинфицируйте одним из методов: микроволновка, соль или кипячение.

  5. Меняйте губку каждые 2-3 недели, а после контакта с сырой рыбой или мясом — сразу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранение губки в закрытом контейнере.
    → Последствие: быстрое появление затхлого запаха.
    → Альтернатива: используйте открытую подставку с вентиляцией.

  • Ошибка: редкая замена губки.
    → Последствие: размножение микробов, риск пищевых инфекций.
    → Альтернатива: меняйте губку регулярно или используйте многоразовые тряпки из микрофибры.

  • Ошибка: мытьё губкой разделочных досок после сырого мяса.
    → Последствие: перекрестное заражение.
    → Альтернатива: выделите отдельную губку для таких задач или используйте бумажные полотенца.

А что если…

А что если отказаться от одноразовых поролоновых губок? Сегодня всё больше людей переходят на альтернативы:

  • многоразовые губки из целлюлозы;

  • бамбуковые или кокосовые щётки;

  • тряпки из микрофибры.

Они служат дольше, легче стираются и меньше загрязняют окружающую среду.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы
Поролоновая губка Дешёвая, удобная Быстро впитывает запахи, короткий срок службы
Целлюлозная губка Экологична, моется в машинке Дороже поролоновой
Микрофибра Долговечна, универсальна Требует регулярной стирки
Щётки из бамбука Не задерживают влагу Жёстче в использовании

FAQ

Как часто менять кухонную губку?
Оптимально — каждые 2-3 недели, но при интенсивной готовке лучше чаще.

Что дешевле и выгоднее: мыть губку или менять?
Регулярная дезинфекция продлевает срок службы, но полностью проблему не решает. Новая губка всегда безопаснее.

Можно ли стирать губку в стиральной машине?
Да, но это менее эффективно, чем микроволновка или кипячение.

Мифы и правда

  • Миф: если губка выглядит чистой, значит, она безопасна.
    Правда: бактерии не видны глазом, а запах появляется только на поздней стадии.

  • Миф: добавление моющего средства во время хранения убивает микробы.
    Правда: остатки средства лишь маскируют запах, но не дезинфицируют.

  • Миф: губка опаснее туалета.
    Правда: на губке действительно может быть много бактерий, но это решается регулярной дезинфекцией.

Три интересных факта

  1. В губке может содержаться до 10 миллионов бактерий на квадратный сантиметр.

  2. В странах ЕС всё чаще рекомендуют заменять губки на тряпки из микрофибры ради экологии.

  3. Некоторые производители выпускают губки с добавлением ионов серебра, которые замедляют рост бактерий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе
Поролон вместо шума: хитрость производителей, которая добирается и до гаражей
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать
Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России
Рублевский особняк против двушки в Свиблово: чем завершился раздел имущества семьи Товстик
Сорняки капитулируют без боя: садоводы нашли способ, который работает дольше гербицидов
Миллионы микробов устраивают вечеринку прямо на вашей губке: вот как их разогнать
План века по-американски: гигант-невидимка вместо эскадрильи F-35
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.