Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть

5:15
Недвижимость

Одинокие пенсионеры, владеющие квартирой или домом, нередко становятся объектом повышенного интереса со стороны родственников и знакомых. Причина проста: вопрос наследства почти всегда вызывает эмоции и споры. Нередко именно имущество превращается в источник конфликтов между близкими людьми, а сама квартира — из ценного актива в малоликвидный объект.

наследство
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
наследство

Основные подводные камни наследства

Еще в 1990-х приватизация жилья открыла миллионам россиян возможность стать собственниками квартир. Но вместе с этим появилось и множество правовых сложностей. Добавьте сюда высокий уровень разводов, снижение рождаемости и слабую юридическую грамотность населения — и станет понятно, почему истории раздела "пенсионерских" квартир зачастую превращаются в настоящую драму.

Здесь важно понимать: юристы и нотариусы, к которым обращаются наследники, не всегда преследуют одну цель. Первые стремятся защитить собственные интересы и увеличить долю, вторые — заработать на оказанных услугах. Поэтому, чтобы избежать судебных тяжб и сохранить отношения в семье, нужно знать, какие именно статьи закона чаще всего становятся причиной споров.

Главные из них — статья 256 Гражданского кодекса (о совместной собственности супругов) и статья 1149 (об обязательной доле наследников). Если учитывать эти моменты заранее, конфликтов удастся избежать.

Завещание или наследование по закону?

Когда человек не оставляет завещания, имущество делится между наследниками по закону. Первыми в очереди стоят супруг или супруга, дети и родители. Если они есть, более дальние родственники наследовать не смогут.

Завещание же позволяет оставить имущество любому лицу — даже соседу или фонду. Однако есть круг обязательных наследников, которых невозможно обойти: это несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, родители и супруги, а также иждивенцы. Они в любом случае получат половину от того, что причиталось бы им по закону.

Именно наличие обязательных наследников часто нарушает планы наследодателя. Особенно если речь идет о браках пенсионного возраста. Чтобы претендовать на долю, достаточно иметь статус пенсионера — работать или нет, значения не имеет.

Как "вдова по соседству" становится наследницей

Рассмотрим типичную ситуацию. Мужчина оформил завещание на дочь и внуков от первого брака. Но спустя несколько лет он вступил в брак с соседкой по даче. После его смерти именно она, как законная супруга, получает право на обязательную долю — четверть имущества, завещанного дочери. Более того, она может претендовать и на половину имущества, нажитого в браке. В итоге ее доля может составить до трех четвертей всего состояния.

Все осложняется, если в браке были сделки — приватизация, обмены или продажа имущества. Тогда деньги на счетах или новая недвижимость могут признаваться совместно нажитыми, и нотариус по умолчанию выделит супружескую долю. Если наследники не согласны, придется идти в суд и доказывать происхождение средств. А судебная практика показывает: выигрывает тот, у кого более сильные юристы.

Как не довести дело до суда

Споры о квартирах редко заканчиваются выгодой для наследников. Чаще всего выигрывают только адвокаты. Чтобы избежать этого, лучше следовать простому алгоритму:

  1. Определить вероятные доли в наследстве.

  2. Провести независимую оценку недвижимости.

  3. Договориться с другими наследниками и зафиксировать условия письменно.

Экспресс-оценка поможет на переговорах, а для суда потребуется подробный отчет сертифицированного специалиста. Но главный совет — идти на компромисс и обсуждать все открыто.

Делить или продавать?

Если квартира оформлена в долевую собственность, она почти автоматически теряет в цене. Продать долю сложнее, а при конфликтах между совладельцами ликвидность стремится к нулю.

При этом все сделки с долями подлежат нотариальному удостоверению, что гарантирует прозрачность. Но наиболее разумный выход — совместно продать квартиру и разделить деньги. Особенно это актуально для типового жилья, где арендные ставки низкие, а стоимость почти не растет.

Нужно помнить и о налогах: если квартира была в собственности менее трех лет, придется заплатить НДФЛ 13% с суммы продажи, превышающей "70% от кадастровой стоимости минус 1 млн руб.".

Наследство — это не только законные права, но и серьезное испытание для отношений в семье. Чтобы не довести дело до суда и не потерять больше, чем получишь, важно заранее понимать правила игры. Договоренности, прозрачность и готовность к компромиссу всегда выгоднее судебных тяжб.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
