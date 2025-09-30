В вашу квартиру могут заселить чужих людей: новый закон коснётся каждого, у кого есть второе жильё

В российских городах и особенно в северных регионах всё чаще можно увидеть заброшенные квартиры. Пустующие помещения не только портят вид многоквартирных домов, но и представляют угрозу для соседей: нарушается работа инженерных систем, увеличивается риск протечек и аварий. Чтобы решить эту проблему, в Госдуму внесён законопроект, позволяющий муниципалитетам официально признавать жильё пустующим и распоряжаться им.

В чём суть инициативы

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Жилищный кодекс. Согласно проекту, квартира может быть признана пустующей, если собственник фактически перестал её содержать и не использует. В этом случае у местных властей появится право передавать такие помещения в социальный найм или использовать их для переселения нуждающихся граждан.

"Наша задача — не лишить человека собственности, а создать механизм для работы с брошенными квартирами", — пояснил депутат Александр Якубовский.

По словам парламентария, речь идёт именно о тех объектах, которые годами стоят заброшенными, разрушаются и угрожают безопасности соседей.

Какие критерии предложены

Чтобы признать жильё пустующим, комиссия при органе местного самоуправления должна будет выявить не менее двух признаков:

отсутствие потребления электроэнергии или воды более года; наличие задолженности по коммунальным платежам или налогам; следы разрушения — выбитые окна, отключённое отопление, следы запущенности; отсутствие признаков проживания.

Если же собственник проживает в другом месте, но исправно оплачивает коммунальные услуги, его квартира пустующей признана не будет.

Почему эта мера необходима

Особенно остро проблема стоит в регионах Сибири и Крайнего Севера. По данным депутатов, речь идёт о тысячах квартир и сотнях тысяч квадратных метров, которые не используются. При этом такие помещения влияют на общее состояние дома: нарушается тепловой контур, увеличивается нагрузка на соседние квартиры, быстрее изнашиваются коммуникации.

Муниципалитеты вынуждены латать дыры за счёт бюджета или средств добросовестных жильцов, что вызывает справедливое недовольство. Новый законопроект должен дать властям инструменты для системного решения этой задачи.

Порядок признания жилья пустующим

Для того чтобы квартира перешла в распоряжение муниципалитета, создаётся специальная комиссия. Она будет проверять информацию о задолженности, фиксировать состояние помещения и отсутствие потребления ресурсов.

Если комиссия признаёт квартиру пустующей, муниципалитет получает право временно использовать её для общественных нужд: сдавать в социальный найм, предоставлять очередникам, использовать в программах переселения. При этом право собственности владельца сохраняется — он может погасить долги, заявить о своих правах и вернуть квартиру в нормальный оборот.

Что это даст гражданам

Законопроект может стать решением сразу нескольких проблем. Во-первых, заброшенные квартиры перестанут разрушать дома и создавать угрозу соседям. Во-вторых, появится дополнительный фонд жилья для социального найма и переселения. В-третьих, добросовестные собственники будут защищены: если они оплачивают коммуналку, их имущество не затронут.

Эксперты отмечают, что такие меры давно назрели. В России миллионы квадратных метров жилплощади фактически выпали из оборота. Если их вернуть в систему, это поможет и городам, и людям, которые годами стоят в очереди на жильё.

Инициатива о признании пустующих квартир важна прежде всего для безопасности многоквартирных домов и справедливого распределения ресурсов. Она не направлена на отъём собственности, а создаёт юридический механизм, позволяющий муниципалитетам решать проблему заброшенного жилья, не оставляя при этом без прав его владельцев.