Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимцы сада под ударом: без укрытия весной их можно не дождаться — зимний приговор неизбежен
Цена умиления: риск проблем с психикой у детей, растущих с кошками, выше в три раза
Тысяча атомных бомб в небе: таинственная катастрофа стёрла древний мегаполис с лица земли
Человеческая музыка — кошачий кошмар: но стоит сменить трек — и кошка замирает от удовольствия
Активный ребенок без углеводов — как телефон без зарядки: врач назвала базу питания
Почему силовые тренировки стали лекарством для гормонов и красоты женщин
Макияж после 40 без ошибок: проверенные приёмы, которые стирают годы и реально работают
Секреты Ямайки: остров где рай может обернуться кошмаром
Сосуды не выдерживают: баня стала причиной каждого пятого инсульта — вся правда о здоровой традиции

Как с помощью одних только штор управлять настроением в доме: секрет, который знают не все

5:15
Недвижимость

Римские шторы давно перестали быть просто практичным решением для окон. Сегодня они выполняют сразу несколько задач: регулируют освещение, создают уют и становятся стильным акцентом интерьера. Их универсальность заключается в том, что такие шторы одинаково хорошо смотрятся как в минималистичных пространствах, так и в классических гостиных с обилием декоративных деталей. Но чтобы римские шторы раскрыли свой потенциал, важно правильно выбрать ткань, механизм и форму складки.

Римские шторы в гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Римские шторы в гостиной

Ткань: характер интерьера начинается с материала

Первое, на что стоит обратить внимание, — это ткань. Именно она определяет общее настроение комнаты и влияет на практичность использования.

Плотные материалы отлично подходят для спален и гостиных. Они создают атмосферу уюта, защищают от посторонних взглядов и частично от уличного шума. Такая ткань помогает сформировать ощущение приватности, особенно вечером, когда включается искусственное освещение.

Легкие и полупрозрачные полотна, напротив, добавляют в интерьер воздушности и света. На кухне или в кабинете они становятся настоящим помощником: комната остается наполненной солнечным светом, но без ощущения пустоты. Дизайнеры часто используют комбинацию: легкая ткань для дневного времени и более плотная для вечера. Такой дуэт смотрится стильно и решает сразу несколько задач.

Не менее важен вопрос ухода. Натуральные ткани — лен, хлопок, шелк — привлекают своей эстетикой, но требуют деликатного отношения. Они могут выцветать и деформироваться при частой стирке. Современные синтетические материалы лишены этих недостатков: они дольше сохраняют форму и легче очищаются от пыли, что делает их более практичным выбором для помещений с интенсивным использованием.

Механизмы: комфорт в управлении

Немаловажную роль играет система управления шторами. От нее зависит, насколько удобно будет пользоваться этим элементом интерьера каждый день.

Классическим вариантом считается цепочный механизм. Он прост, надежен и подходит для большинства помещений. С его помощью можно легко регулировать высоту штор, фиксируя их на нужном уровне.

Для больших домов и современных квартир с панорамными окнами часто выбирают автоматические системы. Управление осуществляется с помощью пульта или смартфона. Более продвинутый вариант — интеграция в систему "умный дом". Тогда шторы могут подниматься автоматически утром и опускаться вечером, создавая нужное настроение. Этот вариант особенно удобен для тех, кто ценит комфорт и технологичные решения.

Складки и стиль: от строгости до мягкости

Визуальный эффект римских штор во многом зависит от того, как формируются складки.

• Четкие горизонтальные линии делают интерьер более собранным. Они отлично вписываются в современные квартиры, где акцент сделан на геометрии и минимализме.
• Мягкие драпировки, напротив, добавляют камерности. Такой вариант гармонирует с классическими интерьерами, где важна уютная атмосфера.
• Существуют модели, которые практически не образуют складок. Они смотрятся особенно легко и не перегружают пространство. А есть и противоположные решения — выразительные драпировки, становящиеся главным декоративным элементом комнаты.

Перед выбором важно определиться, какую роль будут играть шторы в интерьере: оставаться фоном или становиться акцентом.

Цвет и фактура: последние штрихи

Окончательное впечатление от римских штор формируется за счет оттенка и фактуры. Светлые ткани визуально расширяют пространство, делая его более легким и воздушным. Темные же варианты добавляют глубину и создают ощущение защищенности.

Если интерьер выполнен в нейтральной гамме, именно римские шторы могут стать яркой деталью, привлекающей внимание. В таком случае дизайнеры советуют выбирать ткани с фактурой — они добавляют объем и игру света.

Не стоит забывать об освещении. При естественном свете ткань выглядит мягче, а при искусственном освещении она способна заиграть новыми оттенками. Этот эффект можно использовать как дополнительный инструмент для работы с атмосферой в комнате.

Римские шторы — это не просто практичное решение, а элемент дизайна, который способен кардинально изменить восприятие пространства. При выборе важно учитывать три ключевых параметра: ткань, механизм и форму складки. И, конечно, помнить о цвете и фактуре, ведь именно они задают настроение комнате. Если правильно подобрать все детали, римские шторы станут гармоничным продолжением интерьера и подчеркнут индивидуальность пространства.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Цена умиления: риск проблем с психикой у детей, растущих с кошками, выше в три раза
Тысяча атомных бомб в небе: таинственная катастрофа стёрла древний мегаполис с лица земли
Человеческая музыка — кошачий кошмар: но стоит сменить трек — и кошка замирает от удовольствия
Активный ребенок без углеводов — как телефон без зарядки: врач назвала базу питания
Почему силовые тренировки стали лекарством для гормонов и красоты женщин
Макияж после 40 без ошибок: проверенные приёмы, которые стирают годы и реально работают
Секреты Ямайки: остров где рай может обернуться кошмаром
Сосуды не выдерживают: баня стала причиной каждого пятого инсульта — вся правда о здоровой традиции
Шипение под крышкой — предвестник беды: бак лопнет, а ремонт обернётся кошмаром
Моника Беллуччи снова в образе вампирши: как поклонники могли это упустить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.