Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питаетесь правильно, а жир не уходит? Вот список продуктов, которые мешают прогрессу
Миллионы окрашенных голов и один вопрос: может ли краска для волос провоцировать рак
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом
Дерево, которое сможет пережить морозы до –40 °C и всё равно даст сладкие плоды

В контейнерах завелась плесень? Срочно сделайте это, и она вас больше не побеспокоит

4:17
Недвижимость

Пластиковые контейнеры — удобные помощники на кухне, но именно в них чаще всего появляется плесень. Причина проста: влага, недостаток вентиляции и тёмные шкафы. В результате в контейнерах возникает неприятный запах, портится пластик и даже повышаются риски для здоровья. К счастью, есть простые меры, которые помогут этого избежать.

идеальная организация холодильника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
идеальная организация холодильника

Почему появляется плесень

Плесень любит влажные, закрытые и тёмные пространства. Если контейнер плохо высушить, на его стенках образуется влага — идеальная среда для грибков. Поэтому важно всегда доводить сушку до конца.

Сравнение способов хранения

Способ Эффективность Минусы
Полное высушивание Высокая Требует времени и внимания
Хранение с приоткрытой крышкой Средняя Занимает больше места
Использование соды Высокая Нужно регулярно обновлять
Хранение во влажных шкафах Низкая Ускоряет рост плесени

Советы шаг за шагом

  1. После мытья оставляйте контейнеры на ткани или решётке до полного высыхания.

  2. Снимайте крышки и сушите их отдельно, протирая полотенцем.

  3. Храните контейнеры в шкафу с вентиляцией или приоткрытыми дверцами.

  4. Раз в неделю проветривайте шкафы.

  5. Положите в контейнер или шкаф ложку пищевой соды — она убирает запах и влагу, рекомендует uai.com.br.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить влажные контейнеры друг на друга.
    Последствие: плесень появляется быстрее.
    Альтернатива: сушить их отдельно и складывать только после полного высыхания.

  • Ошибка: хранить продукты в закрытых контейнерах дольше недели.
    Последствие: еда портится и заражает стенки плесенью.
    Альтернатива: использовать контейнеры только для свежих блюд и регулярно мыть.

  • Ошибка: полностью закрывать контейнер крышкой при хранении.
    Последствие: скапливается конденсат.
    Альтернатива: оставлять крышку приоткрытой.

А что если…

Что если плесень всё-таки появилась? Небольшие пятна можно убрать содой или раствором уксуса. Но если запах въелся в пластик, лучше заменить контейнер новым — здоровье важнее экономии.

Плюсы и минусы пластиковых контейнеров

Плюсы Минусы
Лёгкие и удобные Подвержены плесени
Дешёвые Впитывают запахи
Подходят для хранения и заморозки Боятся царапин и горячей воды
Можно мыть в посудомойке Со временем мутнеют

FAQ

Можно ли использовать контейнеры, в которых уже была плесень?
Не рекомендуется: грибок может проникнуть в поры пластика.

Чем лучше чистить контейнеры?
Содой или уксусом. Для сильных загрязнений подойдёт разбавленный отбеливатель, но его нужно тщательно смыть.

Стоит ли хранить контейнеры в холодильнике?
Да, риск меньше, но только если они сухие. Влажность в холодильнике тоже может способствовать плесени.

Мифы и правда

  • Миф: плесень появляется только в старых контейнерах.
    Правда: она возникает в любом пластике при плохой сушке.

  • Миф: сода убирает только запах.
    Правда: сода также препятствует росту грибков.

  • Миф: можно просто сполоснуть контейнер и сразу убрать.
    Правда: даже капля влаги создаёт условия для плесени.

3 интересных факта

  1. Некоторые виды плесени могут выделять токсины, опасные для здоровья.

  2. Влага на крышках появляется чаще всего — именно там плесень зарождается первой.

  3. В Японии популярны контейнеры с вентиляционными отверстиями — они снижают риск образования грибка.

Исторический контекст

Пластиковая тара появилась в середине XX века как альтернатива стеклянным банкам. Сначала её использовали в промышленности, а позже — в быту. Сегодня пластиковые контейнеры стали незаменимыми, но именно они чаще других страдают от плесени. Поэтому уход за ними — часть современной кухонной гигиены.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом
Дерево, которое сможет пережить морозы до –40 °C и всё равно даст сладкие плоды
Биотин, масло и стеклянная пилочка — формула здоровых ногтей
Зачем ехать на Лошинь в бархатный сезон: трюфели, лангустины и атмосфера античности
В контейнерах завелась плесень? Срочно сделайте это, и она вас больше не побеспокоит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.