Центр гостиной рухнул: привычный атрибут уходит, освобождая место для воздуха и света

Журнальный столик долгие годы считался главным центром гостиной. На него ставили чай, журналы, декор, он объединял зону отдыха. Но современные дизайнеры всё чаще отказываются от этого привычного элемента в пользу более лёгких и мобильных решений. Осенью 2025 этот тренд закрепляется окончательно: вместо массивной мебели в гостиной появляются модульные системы, пуфы и переносные аксессуары.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная гостиная

Почему журнальный столик уходит в прошлое

Главный аргумент — пространство. Столик в центре комнаты ограничивает движения и "забирает" свет, особенно в небольших квартирах. Современные интерьеры тяготеют к свободе и многозадачности: мебель должна легко переставляться, не мешать и работать на атмосферу.

Новая эстетика основана на гибкости. Если раньше гостиная строилась вокруг одной большой точки — стола, то теперь центр смещается. Это даёт комнате больше воздуха и возможности для разных сценариев: вечер с друзьями, работа с ноутбуком или уютный отдых в кресле.

Чем заменить журнальный столик

Пуфы

Они становятся универсальными героями интерьера. Их можно использовать как сидение, подставку для ног или маленький столик, просто поставив сверху поднос. Пуфы легко перемещаются и добавляют мягкости в интерьер.

Столики-гигонги

Это комплект из нескольких небольших столиков разной высоты, которые можно поставить вместе или раздвинуть по комнате. Они занимают минимум места, но дают максимум функционала: на одном — напитки, на другом — книги, на третьем — свечи.

Переносные подносы

Минималистичное решение для тех, кто ценит удобство. Такой аксессуар можно взять с кухни и поставить прямо на диван или пуф. Поднос решает задачу сервировки, при этом не требует постоянного места.

Сравнение решений

Элемент Преимущества Минусы Журнальный столик Классика, привычная организация Занимает место, статичен Пуф Лёгкость, многофункциональность Требует подноса для сервировки Столики-гигонги Гибкость, мобильность, стиль Могут перегружать мелочами Переносные подносы Компактность, практичность Не декоративны сами по себе

Советы шаг за шагом

Оцените размеры комнаты: если она небольшая, журнальный столик лучше заменить на компактные модули.

если она небольшая, журнальный столик лучше заменить на компактные модули. Выберите решение в зависимости от образа жизни: пуфы подойдут для уютных вечеров, гигонги — для активной гостиной, подносы — для минималистов.

пуфы подойдут для уютных вечеров, гигонги — для активной гостиной, подносы — для минималистов. Продумайте освещение: отсутствие громоздкого стола откроет пространство для напольных ламп или торшеров.

отсутствие громоздкого стола откроет пространство для напольных ламп или торшеров. Используйте контраст: светлый пуф на фоне тёмного дивана или металлический поднос на мягкой ткани сразу станет акцентом.

светлый пуф на фоне тёмного дивана или металлический поднос на мягкой ткани сразу станет акцентом. Оставьте "воздух": не загромождайте центр комнаты, даже если модульная мебель позволяет добавить несколько предметов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить только пуф без подноса. → Невозможно удобно поставить чашку. → Альтернатива: выбрать модель-трансформер с жёсткой крышкой.

оставить только пуф без подноса. → Невозможно удобно поставить чашку. → Альтернатива: выбрать модель-трансформер с жёсткой крышкой. Ошибка: покупать слишком много маленьких столиков. → Пространство превращается в хаос. → Альтернатива: ограничиться 2-3 гигонгами.

покупать слишком много маленьких столиков. → Пространство превращается в хаос. → Альтернатива: ограничиться 2-3 гигонгами. Ошибка: ставить поднос на мягкий диван. → Нестабильность и риск проливания. → Альтернатива: использовать пуф или модуль с жёсткой основой.

А что если…

…вы хотите сохранить журнальный столик, но не отказаться от тренда? Тогда можно выбрать компактный трансформер: раскладной или на колёсиках. Он даст гибкость и не перегрузит интерьер.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Больше воздуха в комнате Требуется привыкание Мобильность и функциональность мебели Меньше поверхности для хранения Современный, стильный интерьер Нужен продуманный декор

FAQ

Подойдут ли пуфы для маленькой квартиры

Да, они компактнее и функциональнее классического стола.

Что лучше для семьи с детьми

Пуфы или подносы безопаснее: нет острых углов и тяжёлых конструкций.

Сколько стоит набор столиков-гигонгов

Цены начинаются от 5-7 тысяч рублей в масс-маркете и выше в дизайнерских брендах.

Мифы и правда

Миф: без журнального стола гостиная выглядит пустой.

без журнального стола гостиная выглядит пустой. Правда: современные модули делают интерьер цельным и живым.

современные модули делают интерьер цельным и живым. Миф: пуфы непрактичны.

пуфы непрактичны. Правда: с подносом они заменяют стол и при этом дают комфорт.

с подносом они заменяют стол и при этом дают комфорт. Миф: подносы — временное решение.

подносы — временное решение. Правда: качественные модели служат годами.

Интересный факт

Первые журнальные столики появились в XIX веке в Англии и служили для чаепитий.

Исторический контекст

XIX век: журнальный столик как символ статуса.

журнальный столик как символ статуса. XX век: массовое производство делает его привычным атрибутом.

массовое производство делает его привычным атрибутом. XXI век: мода на мобильность и минимализм выводит на сцену альтернативы.

Правильно подобранная альтернатива журнальному столику не только освободит пространство, но и сделает гостиную современнее, уютнее и удобнее для жизни.