Центр гостиной рухнул: привычный атрибут уходит, освобождая место для воздуха и света

Журнальный столик долгие годы считался главным центром гостиной. На него ставили чай, журналы, декор, он объединял зону отдыха. Но современные дизайнеры всё чаще отказываются от этого привычного элемента в пользу более лёгких и мобильных решений. Осенью 2025 этот тренд закрепляется окончательно: вместо массивной мебели в гостиной появляются модульные системы, пуфы и переносные аксессуары.
Главный аргумент — пространство. Столик в центре комнаты ограничивает движения и "забирает" свет, особенно в небольших квартирах. Современные интерьеры тяготеют к свободе и многозадачности: мебель должна легко переставляться, не мешать и работать на атмосферу.
Новая эстетика основана на гибкости. Если раньше гостиная строилась вокруг одной большой точки — стола, то теперь центр смещается. Это даёт комнате больше воздуха и возможности для разных сценариев: вечер с друзьями, работа с ноутбуком или уютный отдых в кресле.
Они становятся универсальными героями интерьера. Их можно использовать как сидение, подставку для ног или маленький столик, просто поставив сверху поднос. Пуфы легко перемещаются и добавляют мягкости в интерьер.
Это комплект из нескольких небольших столиков разной высоты, которые можно поставить вместе или раздвинуть по комнате. Они занимают минимум места, но дают максимум функционала: на одном — напитки, на другом — книги, на третьем — свечи.
Минималистичное решение для тех, кто ценит удобство. Такой аксессуар можно взять с кухни и поставить прямо на диван или пуф. Поднос решает задачу сервировки, при этом не требует постоянного места.
|Элемент
|Преимущества
|Минусы
|Журнальный столик
|Классика, привычная организация
|Занимает место, статичен
|Пуф
|Лёгкость, многофункциональность
|Требует подноса для сервировки
|Столики-гигонги
|Гибкость, мобильность, стиль
|Могут перегружать мелочами
|Переносные подносы
|Компактность, практичность
|Не декоративны сами по себе
…вы хотите сохранить журнальный столик, но не отказаться от тренда? Тогда можно выбрать компактный трансформер: раскладной или на колёсиках. Он даст гибкость и не перегрузит интерьер.
|Плюсы
|Минусы
|Больше воздуха в комнате
|Требуется привыкание
|Мобильность и функциональность мебели
|Меньше поверхности для хранения
|Современный, стильный интерьер
|Нужен продуманный декор
Да, они компактнее и функциональнее классического стола.
Пуфы или подносы безопаснее: нет острых углов и тяжёлых конструкций.
Цены начинаются от 5-7 тысяч рублей в масс-маркете и выше в дизайнерских брендах.
Правильно подобранная альтернатива журнальному столику не только освободит пространство, но и сделает гостиную современнее, уютнее и удобнее для жизни.
