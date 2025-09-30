Кавказский мираж жилья: квартиры стоят рядом, но дотянуться до них невозможно

Жилищный вопрос остаётся одним из самых болезненных для жителей Северного Кавказа. Несмотря на то что власти пытаются говорить об "оживлении" рынка, цифры показывают обратное: ипотека здесь стала практически недосягаемой для большинства семей.
РИА "Рейтинг" приводит данные, которые сложно воспринимать без удивления. В начале 2024 года выдача ипотечных кредитов в республиках Северного Кавказа рухнула в разы. В Чечне падение составило почти 70%, в Дагестане — более 62%, в Ингушетии — 51,6%. Даже в Северной Осетии, где ситуация считалась более стабильной, снижение достигло 55,7%.
В Дагестане лишь 3,7% домохозяйств могут позволить себе стандартную двухкомнатную квартиру площадью около 60 квадратных метров. В Чечне — только 8,2%. В Ингушетии показатель чуть выше — 6,9%. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии цифры колеблются около 6,5%. Даже Ставропольский край, который выглядит более благополучным на фоне соседей, не дотягивает до 10%.
На другом полюсе рейтинга — северные регионы: Ямал, ХМАО и Чукотка. Там доля семей, способных осилить ипотеку, в несколько раз выше.
"Цифры свидетельствуют о полном параличе ипотечного рынка", — отметил источник РИА "Рейтинг".
|Регион
|Доля семей, способных взять ипотеку (%)
|Дагестан
|3,7
|Северная Осетия
|6,1
|Карачаево-Черкесия
|6,5
|Кабардино-Балкария
|6,6
|Ингушетия
|6,9
|Чечня
|8,2
|Ставропольский край
|9,4
|ЯНАО
|47+
|ХМАО
|44+
|Чукотка
|42+
Изучайте региональные программы поддержки. В некоторых республиках есть локальные субсидии для молодых семей.
Рассмотрите семейную ипотеку: если в семье есть дети, ставка может быть ниже.
Обратите внимание на стройку на ранних этапах: квартиры в новостройках до сдачи стоят дешевле.
Сравнивайте предложения банков, включая региональные — иногда они дают более гибкие условия.
Используйте материнский капитал как часть первоначального взноса.
Ошибка: брать кредит на максимальный срок при высоких ставках.
→ Последствие: переплата в 2-3 раза больше стоимости квартиры.
→ Альтернатива: дождаться программ с господдержкой, где ставка ниже рыночной.
Ошибка: выбирать квартиру без анализа цен по району.
→ Последствие: завышенная цена и риск падения стоимости.
→ Альтернатива: мониторить онлайн-площадки (ЦИАН, Авито Недвижимость).
Ошибка: копить на первый взнос без учёта инфляции.
→ Последствие: деньги обесцениваются быстрее, чем растёт сумма.
→ Альтернатива: использовать банковские вклады или облигации, чтобы сохранить накопления.
А если государство снизит ставку до уровня инфляции? В таком случае ипотека снова станет массовым инструментом, а не роскошью. При текущих 21,7% годовых кредит больше похож на кабалу. Но снижение хотя бы до 10% способно оживить рынок и вернуть людям веру в реальную доступность жилья.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность въехать в квартиру уже сегодня
|Высокая ставка (21,7% и выше)
|Часто дешевле, чем арендовать долгие годы
|Большие переплаты за срок кредита
|Поддержка семейных программ
|Трудности с первым взносом (5+ лет накоплений)
|Возможность использовать маткапитал и льготы
|Зависимость от колебаний дохода и инфляции
Как выбрать банк для ипотеки?
Сравните не только ставку, но и скрытые комиссии. Региональные банки иногда дают более выгодные условия, чем федеральные.
Сколько стоит ипотека в среднем на Кавказе?
Ежемесячные платежи за квартиру 60 м² превышают доход большинства семей. На накопление первоначального взноса требуется более пяти лет.
Что лучше: ипотека или аренда?
При ставках выше 20% аренда часто оказывается выгоднее, особенно в небольших городах.
Ипотека на Северном Кавказе превратилась в малодоступный инструмент, которым могут воспользоваться лишь единицы. Главные причины — низкие доходы, высокие ставки и стремительный рост цен на жильё, сообщает издание "Акценты".
