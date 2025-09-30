Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кавказский мираж жилья: квартиры стоят рядом, но дотянуться до них невозможно
Новосибирск возглавил антирейтинг по росту цен на бензин — цифры говорят сами за себя
Хвостатые психологи, клоуны и генералы: топ-10 пород, без которых россияне не мыслят жизнь
Осень-2025 диктует свои правила: 8 трендов, которые меняют гардероб до неузнаваемости
Стареет быстрее, чем хозяйка: когда клубнику пора переселять с грядки
Снежный капкан: Эмма Томпсон взрывает экран в триллере, где выживание — единственная ставка
Банка шпрот — и вы король стола: закуски и горячее, о которых не знали даже гурманы
Олимпийский парк ночью — музыка, свет и вода на 70 метров: где ловить лучшее шоу
Матрас решает судьбу сна и позвоночника: эти ошибки совершают чаще всего

Иллюзия простора: как визуально увеличить комнату без больших вложений

1:38
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Зеркала и единая цветовая гамма стен, пола и потолка — простые приемы, которые позволяют визуально увеличить маленькое помещение без больших затрат, рассказала Pravda.Ru архитектор и дизайнер интерьера Александра Федорова.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

По ее словам, важнее всего создать цельную и гармоничную среду — использовать одинаковые или близкие по тону цвета стен, пола и потолка. Это создает эффект единого пространства и визуально расширяет помещение.

"Зеркала — один из самых эффективных приемов для увеличения пространства. Также важно избегать резких цветовых контрастов. Если одна стена окрашена в один цвет, а другая — в совершенно другой, помещение визуально разрывается и кажется меньше", — пояснила Федорова.

Эксперт добавила, что небольшие дизайнерские детали тоже могут помочь.

"Выделение одной стены фактурой, например деревянными рейками или 3D‑панелями, придает глубину и интерес интерьеру. Но главное — не перегружать пространство лишними элементами. Чем больше предметов, подушек и декора, тем теснее будет казаться комната", — отметила она.

Федорова подчеркнула, что при желании можно справиться и без помощи профессионала.

"Многие люди обладают врожденным вкусом. Изучение полезных статей и простых дизайнерских приемов позволит самостоятельно сделать пространство комфортнее. Однако при сложных задачах лучше обратиться к дизайнеру — это сэкономит время и силы", — заключила архитектор. 

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**
Когда природа играет в фантастику: места на Земле, которые выглядят как декорации фильма
Тени поднимаются выше привычной линии: неожиданный эффект распахивает взгляд и меняет образ
ФАС пошла по регионам: владельцам АЗС шлют письма на фоне взлёта цен и дефицита топлива
Тайна идеальной курицы: сколько минут отделяют сухое мясо от нежнейшего
Вариатор скрывает опасность: мифы о ненадёжности обходятся водителям дорого
4000 лет назад они были нашими друзьями — почему теперь динго ненавидят людей
Под снегом теплее, чем в подвале: какие культуры лучше зимуют в земле
Всего 15 минут в день — и жир сгорает: комплекс этих упражнений можно делать даже дома
Кислород — спасение для нас, но яд для древней Земли: как жизнь пережила смертельный газ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.