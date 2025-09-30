Иллюзия простора: как визуально увеличить комнату без больших вложений

Зеркала и единая цветовая гамма стен, пола и потолка — простые приемы, которые позволяют визуально увеличить маленькое помещение без больших затрат, рассказала Pravda.Ru архитектор и дизайнер интерьера Александра Федорова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

По ее словам, важнее всего создать цельную и гармоничную среду — использовать одинаковые или близкие по тону цвета стен, пола и потолка. Это создает эффект единого пространства и визуально расширяет помещение.

"Зеркала — один из самых эффективных приемов для увеличения пространства. Также важно избегать резких цветовых контрастов. Если одна стена окрашена в один цвет, а другая — в совершенно другой, помещение визуально разрывается и кажется меньше", — пояснила Федорова.

Эксперт добавила, что небольшие дизайнерские детали тоже могут помочь.

"Выделение одной стены фактурой, например деревянными рейками или 3D‑панелями, придает глубину и интерес интерьеру. Но главное — не перегружать пространство лишними элементами. Чем больше предметов, подушек и декора, тем теснее будет казаться комната", — отметила она.

Федорова подчеркнула, что при желании можно справиться и без помощи профессионала.

"Многие люди обладают врожденным вкусом. Изучение полезных статей и простых дизайнерских приемов позволит самостоятельно сделать пространство комфортнее. Однако при сложных задачах лучше обратиться к дизайнеру — это сэкономит время и силы", — заключила архитектор.