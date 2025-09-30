Ловушка на рынке жилья: как распознать поддельное объявление

Фальшивые объявления о продаже квартир в интернете часто привлекают покупателей низкой ценой, которая заметно отличается от рыночной. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

По его словам, основной признак поддельного объявления — слишком низкая цена, которая используется для привлечения внимания. При звонке важно уточнить детали и договориться о конкретном времени просмотра.

"Первое, что нужно учитывать — цена. Если она заметно ниже рыночной, стоит быть осторожным. При звонке важно уточнить детали и договориться о конкретном времени просмотра", — пояснил Барсуков.

Он отметил, что стоит обратить внимание и на фото в объявлении.

"Могут использоваться рендеры (компьютерные изображения, а не реальные фото) или стоковые изображения, которые не отражают настоящее состояние квартиры. Хотя платформы борются с таким контентом, такие объявления все еще встречаются", — добавил эксперт.

Барсуков подчеркнул, что один из признаков настоящего объявления — готовность продавца организовать показ квартиры в ближайшие дни.

"Если вам говорят, что показать квартиру можно только через месяц или отказывают без объяснений, это повод насторожиться. Когда же встреча назначается в ближайшее время, есть большая вероятность, что объявление — настоящее", — отметил он.