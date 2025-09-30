Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Итальянцы морщатся, а американцы аплодируют: кулинарный парадокс ХХ века
Волны смерти в Аденском заливе: Россия оказалась в центре морской драмы
Выжить в огне: пенсионерка пострадала при страшном пожаре в многоэтажке
Без спортзала и сложного оборудования: вот как эффективно укрепить спину дома
От Голливуда до китайского театра: почему даже главные достопримечательности Лос-Анджелеса пустуют
Тайна кошачьего магнетизма раскрыта: животное буквально настраивает организм человека на здоровье
Лекарства подождут: горло спасают смехотворно простые привычки — диета, молчание и львиная гримаса
Камень из мусора: что заменит цемент и изменит стройки навсегда
Все в дедушку — и сын, и внук: Михаил Полицеймако показал, как вырос его сын Никита

Мотыльки в шкафу? 7 натуральных способов избавиться от парящих вредителей

4:06
Недвижимость

Многие хозяйки сталкиваются с неприятной ситуацией: открываешь шкаф с продуктами, а там маленькие серые мотыльки. На первый взгляд они кажутся безобидными, но именно эти "бабочки" способны испортить килограммы муки, крупы или макарон.

Большая восковая моль
Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая восковая моль

Проблема распространённая, и если её вовремя не остановить, можно потерять значительную часть запасов. Хорошая новость в том, что бороться с ними можно без агрессивной химии, используя натуральные средства и простые приёмы.

Откуда берутся кладовые бабочки

Эти насекомые чаще всего проникают в дом вместе с заражёнными продуктами. Пакет муки или пачка риса, купленные в магазине, могут уже содержать личинки.

В благоприятных условиях они быстро развиваются и превращаются в взрослых бабочек, которые откладывают новые яйца. Особая опасность в том, что насекомые любят разные продукты: муку, печенье, макароны, сухофрукты, орехи, шоколад, даже чай и какао.

Признаком заражения служат тонкие нитевидные образования, напоминающие паутину, а также комочки и крошки в крупе. При обнаружении таких следов важно действовать без промедления.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте все продукты: заражённые выбросите, даже если жаль.
  2. Полки и стенки кладовой протрите раствором воды с уксусом.
  3. Разместите по углам лавровые листья. Их аромат отпугивает насекомых.
  4. Возьмите апельсин и воткните в него сухие бутоны гвоздики — поставьте в шкаф.
  5. Для приятного запаха можно капнуть несколько капель эфирного масла лаванды на салфетку и оставить её на полке.
  6. Пересыпайте крупы и муку в стеклянные или пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой.
  7. Регулярно осматривайте запасы и убирайте пыль и крошки.

А что если…

Если бабочки появляются вновь, стоит задуматься о профилактике на уровне покупок. Например, сразу после приобретения муку и крупы можно помещать на несколько часов в морозильник. Низкая температура убивает яйца и личинки. Этот приём особенно полезен летом, когда вредители размножаются быстрее.

FAQ

Как выбрать контейнеры для хранения круп?
Лучше всего подходят стеклянные банки или пластиковые ёмкости с герметичной крышкой. Они препятствуют проникновению воздуха и насекомых.

Сколько стоит натуральная защита от бабочек?
Минимально: лавровый лист или гвоздика стоят недорого. Эфирные масла — чуть дороже, но расходуются экономно.

Что эффективнее — лавр или ловушки?
Лавр работает как профилактика, а ловушки помогают, если бабочки уже завелись. В идеале использовать оба метода.

Мифы и правда

  • Миф: "Если продукты закрыты в пакете, бабочки не заведутся".
    Правда: личинки могут быть уже внутри при покупке.
  • Миф: "Достаточно раз в год навести порядок".
    Правда: регулярная проверка обязательна каждые 2-3 недели.
  • Миф: "Только химические спреи дают результат".
    Правда: натуральные средства тоже эффективны и безопасны.

Интересные факты

  1. Кладовая моль может откладывать до 400 яиц за один цикл.
  2. Лавровый лист с древности применяли не только в кулинарии, но и для защиты от насекомых.
  3. В Индии традиционно в рис добавляют гвоздику именно для отпугивания вредителей.

Исторический контекст

  • В Древнем Риме лавр считался символом победы, но его использовали и в быту — в том числе для защиты от насекомых.
  • В Средние века хозяйки хранили муку с пучками трав — розмарином, мятой, полынью.
  • В XIX веке в Европе появились первые промышленные клейкие ловушки для насекомых.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни. Разделение отряда чешуекрылых на дневных бабочек и ночных бабочек достаточно распространено, однако не является научно обоснованным. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Домашние животные
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Военные новости
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США
Идеальный вес без страданий — эти пять привычек запускают стройность без диет и чувства вины
Турбулентность больше не загадка: учёные раскрыли секрет хаотичных потоков
Украина — живой щит НАТО: Рютте раскрыл истинную роль Киева
Министр обороны Норвегии молчит: страна не знает, чьи БПЛА летали над ее территорией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.