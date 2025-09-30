Ипотечный апокалипсис надвигается: в одних регионах платёж как зарплата, в других — как целый бизнес

Для многих россиян покупка собственной квартиры остаётся одним из главных жизненных приоритетов. Но с ростом цен на жильё и процентных ставок ипотека всё чаще превращается в непосильное бремя. Свежий рейтинг доступности ипотеки на рыночных условиях в 2025 году показал контраст между регионами: где-то жильё остаётся в пределах возможного, а где-то оно совершенно недосягаемо для большинства семей.
Исследование показало: лишь 20,8% семей в Свердловской области могут позволить себе оформить ипотечный кредит на стандартных условиях. Для квартиры в 60 квадратных метров при взносе 30% приходится платить около 74 тысяч рублей ежемесячно, сообщает tagilcity.ru.
В Ямало-Ненецком автономном округе ситуация иная — здесь ипотека доступна почти половине семей (47%), но и платежи заметно выше: более 104 тысяч рублей в месяц. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на втором месте с показателем 44% семей и платёжкой в 72 тысячи. Чукотка замыкает тройку лидеров — 42% семей и более 114 тысяч ежемесячно.
А вот в Ростовской области ипотека остаётся практически недоступной: её могут себе позволить только 11,9% семей. Сумма платежа за те же 60 "квадратов" — почти 75 тысяч рублей, сообщает rostovgazeta.ru.
|Регион
|Доля семей, способных платить ипотеку
|Ежемесячный платёж (60 кв. м)
|ЯНАО
|47%
|104 000 ₽
|ХМАО
|44%
|72 000 ₽
|Чукотка
|42%
|114 200 ₽
|Свердловская область
|20,8%
|74 000 ₽
|Москва
|12,3%
|-
|Ростовская область
|11,9%
|74 600 ₽
|Калмыкия
|5,4%
|-
|Крым
|3,5%
|-
|Севастополь
|3,3%
|-
Изучите региональные программы: многие субъекты РФ поддерживают молодые семьи и предоставляют субсидии.
Рассчитайте реальные расходы: используйте ипотечные калькуляторы банков.
Соберите подушку безопасности: минимум 3-6 месячных платежей.
Сравните банки: ставки и скрытые комиссии могут сильно отличаться.
Рассмотрите альтернативы: арендное жильё, кооперативы или рассрочки от застройщиков.
Ошибка: ориентироваться только на низкую ставку.
Последствие: скрытые комиссии и переплата.
Альтернатива: сравнить полный список условий в нескольких банках.
Ошибка: отсутствие накоплений на непредвиденные ситуации.
Последствие: риск невыплат при потере работы.
Альтернатива: заранее создать резервный фонд.
А что если рынок жилья продолжит расти, а доходы останутся на месте? В этом случае ипотека рискует окончательно выйти за рамки реальности для большинства семей. Единственный выход — развитие госпрограмм, снижение ставок и более гибкие условия для покупателей.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность приобрести жильё здесь и сейчас
|Высокая долговая нагрузка
|Участие в льготных программах
|Риск повышения ставок
|Инвестиция в недвижимость
|Долгосрочные обязательства
|Возможность улучшить условия жизни
|Необходимость значительного первоначального взноса
Сравните не только ставку, но и дополнительные платежи: страховку, комиссии, условия досрочного погашения.
В среднем ежемесячный платёж варьируется от 70 до 115 тысяч рублей в зависимости от региона.
Аренда дешевле в краткосрочной перспективе, но ипотека позволяет стать собственником жилья.
