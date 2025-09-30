Ипотечный апокалипсис надвигается: в одних регионах платёж как зарплата, в других — как целый бизнес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для многих россиян покупка собственной квартиры остаётся одним из главных жизненных приоритетов. Но с ростом цен на жильё и процентных ставок ипотека всё чаще превращается в непосильное бремя. Свежий рейтинг доступности ипотеки на рыночных условиях в 2025 году показал контраст между регионами: где-то жильё остаётся в пределах возможного, а где-то оно совершенно недосягаемо для большинства семей.

Новостройка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новостройка

Где ипотека доступна, а где — роскошь

Исследование показало: лишь 20,8% семей в Свердловской области могут позволить себе оформить ипотечный кредит на стандартных условиях. Для квартиры в 60 квадратных метров при взносе 30% приходится платить около 74 тысяч рублей ежемесячно, сообщает tagilcity.ru.

В Ямало-Ненецком автономном округе ситуация иная — здесь ипотека доступна почти половине семей (47%), но и платежи заметно выше: более 104 тысяч рублей в месяц. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на втором месте с показателем 44% семей и платёжкой в 72 тысячи. Чукотка замыкает тройку лидеров — 42% семей и более 114 тысяч ежемесячно.

А вот в Ростовской области ипотека остаётся практически недоступной: её могут себе позволить только 11,9% семей. Сумма платежа за те же 60 "квадратов" — почти 75 тысяч рублей, сообщает rostovgazeta.ru.

Сравнение регионов

Регион Доля семей, способных платить ипотеку Ежемесячный платёж (60 кв. м)
ЯНАО 47% 104 000 ₽
ХМАО 44% 72 000 ₽
Чукотка 42% 114 200 ₽
Свердловская область 20,8% 74 000 ₽
Москва 12,3% -
Ростовская область 11,9% 74 600 ₽
Калмыкия 5,4% -
Крым 3,5% -
Севастополь 3,3% -

Советы шаг за шагом: как подготовиться к ипотеке

  1. Изучите региональные программы: многие субъекты РФ поддерживают молодые семьи и предоставляют субсидии.

  2. Рассчитайте реальные расходы: используйте ипотечные калькуляторы банков.

  3. Соберите подушку безопасности: минимум 3-6 месячных платежей.

  4. Сравните банки: ставки и скрытые комиссии могут сильно отличаться.

  5. Рассмотрите альтернативы: арендное жильё, кооперативы или рассрочки от застройщиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на низкую ставку.
    Последствие: скрытые комиссии и переплата.
    Альтернатива: сравнить полный список условий в нескольких банках.

  • Ошибка: отсутствие накоплений на непредвиденные ситуации.
    Последствие: риск невыплат при потере работы.
    Альтернатива: заранее создать резервный фонд.

А что если…

А что если рынок жилья продолжит расти, а доходы останутся на месте? В этом случае ипотека рискует окончательно выйти за рамки реальности для большинства семей. Единственный выход — развитие госпрограмм, снижение ставок и более гибкие условия для покупателей.

Плюсы и минусы ипотеки

Плюсы Минусы
Возможность приобрести жильё здесь и сейчас Высокая долговая нагрузка
Участие в льготных программах Риск повышения ставок
Инвестиция в недвижимость Долгосрочные обязательства
Возможность улучшить условия жизни Необходимость значительного первоначального взноса

FAQ

Как выбрать банк для ипотеки?

Сравните не только ставку, но и дополнительные платежи: страховку, комиссии, условия досрочного погашения.

Сколько стоит квартира в ипотеку на 60 кв. метров?

В среднем ежемесячный платёж варьируется от 70 до 115 тысяч рублей в зависимости от региона.

Что лучше: ипотека или аренда?

Аренда дешевле в краткосрочной перспективе, но ипотека позволяет стать собственником жилья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Бесплатное путешествие во времени: где в Чехии и Словакии искать архитектурные жемчужины
