Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ржавчина вместо платины: как новое открытие может изменить будущее водородных автомобилей
Перец, который тушит собственное пламя: природа любит шутить
Три года — три скачка цен: почему ваши любимые вина скоро будут стоить дороже
Хотели, как лучше — остались без шапок: гортензии мстят за неправильный уход
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США

Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль

4:31
Недвижимость

Кажется логичным поставить всю мебель вдоль стен, чтобы освободить центр комнаты. Но именно это решение чаще всего превращает интерьер в безжизненный "коридор" и лишает его уюта. Дизайнеры отмечают: привычка расставлять диваны, шкафы и столы по периметру делает пространство плоским и однообразным.

Уютная гостиная в съемной квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная гостиная в съемной квартире

Почему расстановка вдоль стен — ошибка

Такой способ действительно оставляет больше свободных метров посередине. Но эффект обманчивый: центр комнаты оказывается пустым, а интерьер теряет глубину и динамику. Вместо уюта появляется ощущение недоделанного пространства, в котором не хочется задерживаться.

Главная проблема — упущенные возможности. При "коридорной" схеме исчезают зоны отдыха, акценты и индивидуальный характер интерьера.

Сравнение подходов

Подход Как выглядит комната Впечатление Практическая ценность
Вдоль стен Пустой центр, мебель у периметра Коридор, безликость Экономия места лишь визуально
Свободная планировка Мебель сгруппирована, акценты Объём, уют, стиль Функциональные зоны

Советы шаг за шагом

  1. Измерь комнату. Если площадь больше 18 м², смело отходи от схемы "по стенам".

  2. Разбей пространство на зоны: отдых, работа, общение, хранение.

  3. Поставь диван или кресла под углом, а не строго параллельно стене.

  4. Используй ковры и светильники для выделения отдельных уголков.

  5. Не бойся оставлять мебель в центре комнаты — это придаёт глубину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: диван "прижат" к стене.
    → Последствие: пустота в центре, холодный интерьер.
    → Альтернатива: поставить диван ближе к середине, дополнив столиком.

  • Ошибка: стол стоит у стены.
    → Последствие: неудобство при совместных трапезах.
    → Альтернатива: разместить стол ближе к центру с удобным доступом со всех сторон.

  • Ошибка: шкаф занимает всю стену.
    → Последствие: громоздкость и монотонность.
    → Альтернатива: заменить на модульное хранение, разделить на секции.

А что если…

А что если пожертвовать частью "свободного" пространства? Немного смещённый диван, кресла по диагонали и журнальный столик в центре моментально создадут уют и сделают комнату живой.

Плюсы и минусы разных схем

Схема Плюсы Минусы
Вдоль стен Простая, понятная, освобождает центр Делает комнату плоской и скучной
Свободная планировка Динамика, функциональность, стиль Требует продуманного подхода
Зональное размещение Интимные уголки, эргономика Может "съесть" часть площади

FAQ

Как правильно зонировать комнату?
Используй мебель, ковры и светильники, чтобы визуально разделить пространство.

Что делать, если комната маленькая?
Даже в 12-14 м² можно ставить мебель под углом или группами, главное — не загромождать лишними предметами.

Можно ли шкаф оставить у стены?
Да, но лучше выбирать не один массивный, а несколько секционных элементов.

Мифы и правда

  • Миф: мебель у стен экономит место.
    Правда: она создаёт только иллюзию простора.

  • Миф: в центре комнаты ничего не должно стоять.
    Правда: грамотно поставленный диван или стол формируют уют.

  • Миф: нестандартная планировка подходит только для больших квартир.
    Правда: даже в малогабаритке можно играть с углами и группами мебели.

3 интересных факта

  1. В советских квартирах мебель ставили у стен, чтобы освободить место для праздников и танцев.

  2. В интерьерах 70-х годов Европы диваны часто размещали посередине комнаты, а стены оставляли для искусства.

  3. В современных шоурумах мебель никогда не выстраивают по периметру — это считается "дурным тоном".

Исторический контекст

  • СССР: культ свободного центра ради "танцевальных" гостиных.

  • 1990-е: шкафы-"стенки" полностью занимали стены.

  • 2010-е: мода на минимализм вернула свободные пространства.

  • 2020-е: тренд на функциональные зоны и индивидуальный стиль.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Домашние животные
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США
Идеальный вес без страданий — эти пять привычек запускают стройность без диет и чувства вины
Турбулентность больше не загадка: учёные раскрыли секрет хаотичных потоков
Украина — живой щит НАТО: Рютте раскрыл истинную роль Киева
Министр обороны Норвегии молчит: страна не знает, чьи БПЛА летали над ее территорией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.