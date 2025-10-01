Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фары блестят снаружи, но слепнут внутри: скрытые помехи автомобильного света
Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается
Городские дачники тратят деньги на фитолампы, но урожай губит совсем другое
Хотели идеальные варёные яйца, а получили запах серы? Ошибка, которую допускают все
Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах
Метаболизм на старте дня: маленькие хитрости, которые делают фигуру упругой после 40
Запах чеснока — больше не проблема: найден способ, о котором молчали десятилетиями
Заявление Лазаревой*: телеведущая раскрыла планы на возвращение в Россию после эмиграции
Инфаркт пережили, но риск вырос: бета-блокаторы делают женщин уязвимыми к новым осложнениям

Смертная уборка: шведский секрет, как избавиться от хлама и жить осознаннее

3:34
Недвижимость

Шведский подход к организации пространства, известный как "смертная уборка" (Döstädning), покорил мир благодаря художнице и писательнице Маргарете Магнуссен.

До и после уборки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
До и после уборки

Ее книга "Искусство смертной уборки", написанная после личного опыта разбора вещей умершего мужа, стала международным бестселлером. Изначально предназначенная для людей старше 50 лет, методика нашла отклик у аудитории всех возрастов, предлагая философский и практичный подход к освобождению жизни от лишнего.

Суть метода: уборка как акт заботы о себе и близких

Изначально "смертная уборка" — это скандинавский ритуал, в ходе которого пожилой человек самостоятельно приводит в порядок свой дом, чтобы избавить наследников от тягостной необходимости разбирать свои вещи после своей смерти. Маргарета Магнуссен предложила не ждать старости, а применять этот принцип уже сегодня, чтобы жить долго и счастливо в осмысленном и чистом пространстве, пишет inmyroom.ru.

Ключевой вопрос метода, который становится мощным инструментом для принятия решений: "Что будет со всеми вашими вещами, когда вас не станет?" Этот подход помогает преодолеть главные ловушки расхламления: жалость к "еще хорошим" вещам, желание сохранить что-то "на память" или передать по наследству.

Основные правила и принципы "смертной уборки"

Чтобы процесс был эффективным и не превратился в стресс, важно следовать нескольким четким правилам, которые предлагает метод.

Ключевые принципы организации процесса:

  1. Не торопиться. Уборка должна быть похожа на медитацию, а не на марафон. Попытка избавиться от всего хлама за один день обречена на провал и эмоциональное выгорание.

  2. Начинать с легкого. Рекомендуется браться за наименее эмоционально заряженные зоны: кухню, кладовки, гардероб. Это позволяет наработать навык принятия решений, не погружаясь сразу в ностальгию.

  3. Откладывать памятные вещи на конец. Фотографии, письма, детские поделки и другие дорогие сердцу мелочи разбираются в последнюю очередь. Это предотвращает потерю общего настроя и позволяет подойти к ним с уже закаленной решимостью.

Философские установки для принятия решений:

  • Рациональное потребление. Метод призывает перестать покупать дешевые вещи на распродажах и избавиться от бессмысленного коллекционирования. Каждый новый предмет в доме должен быть обдуманным приобретением.

  • Осознанная радость. Вещь имеет право на место в доме, только если она приносит не мимолетное удовольствие, а постоянную и искреннюю радость.

  • Избавление от "скелетов в шкафу". Без всяких сожалений следует расстаться с вещами, которые могут скомпрометировать человека или огорчить его близких. Это акт освобождения не только от хлама, но и от эмоционального груза.

Как подчеркивает сама Маргарета Магнуссен, суть "смертной уборки" не в тотальном избавлении от всего, а в том, чтобы "остановиться, осмотреться вокруг, подумать о жизни". Этот метод — путь к самому себе через осознанное отношение к пространству, которое нас окружает. Он учит оставлять в жизни только то, что действительно имеет ценность, избавляя от груза прошлого и создавая ясное и светлое будущее для себя и своих наследников.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается
Городские дачники тратят деньги на фитолампы, но урожай губит совсем другое
Хотели идеальные варёные яйца, а получили запах серы? Ошибка, которую допускают все
Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах
Метаболизм на старте дня: маленькие хитрости, которые делают фигуру упругой после 40
Смертная уборка: шведский секрет, как избавиться от хлама и жить осознаннее
Запах чеснока — больше не проблема: найден способ, о котором молчали десятилетиями
Заявление Лазаревой*: телеведущая раскрыла планы на возвращение в Россию после эмиграции
Инфаркт пережили, но риск вырос: бета-блокаторы делают женщин уязвимыми к новым осложнениям
Работа для опытных: где найти вакансии, где возраст — только плюс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.