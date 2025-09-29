Храп соседа — повод для иска: застройщики будут отвечать рублём за плохую шумоизоляцию

Ситуация, знакомая многим жителям новостроек: тонкие стены, которые пропускают чужие разговоры, звуки телевизора и даже храп. Оказывается, подобные проблемы могут стать поводом для судебного разбирательства с застройщиком и привести к выплате компенсации.
Юристы поясняют: если через стены квартиры слышно не только шум, но и дыхание или храп соседей, речь идёт о недостаточной шумоизоляции. Это нарушение санитарных норм.
"Настоящий виновник здесь не сосед, а строительные нормы и экономия на шумоизоляции. Если сквозь стену можно услышать не только храп, но и чужие секреты, это повод обращаться к застройщику: качество жилья не соответствует санитарным нормам", — пояснила доктор юридических наук Людмила Айвар.
Она добавила, что в ряде случаев удаётся взыскать компенсацию в размере от 5 до 50 тысяч рублей. Так, Московский городской суд ещё в 2020 году рассмотрел дело о "прозрачных стенах" и обязал девелопера выплатить жильцам 30 тысяч рублей морального вреда и устранить строительные дефекты.
Жители имеют право:
|Вопрос
|Права жильца
|Обязанности застройщика
|Шум через стены
|Требовать компенсацию и ремонт
|Обеспечить соответствие нормам СНиП
|Сроки рассмотрения жалобы
|Обратиться в суд в течение 3 лет
|Реагировать на решение суда
|Размер компенсации
|От 5 до 50 тысяч рублей
|Оплата и устранение дефектов
Ошибка: жаловаться на соседа.
Последствие: конфликт и испорченные отношения.
Альтернатива: обращаться к застройщику, который отвечает за качество стен.
Ошибка: не фиксировать нарушения.
Последствие: в суде не будет доказательств.
Альтернатива: проводить экспертизы и замеры.
Ошибка: ждать, что проблема решится сама.
Последствие: отсутствие компенсации и дискомфорт.
Альтернатива: действовать юридическими методами.
А что если жильцы массово начнут требовать компенсации? Эксперты считают, что это вынудит застройщиков экономить меньше на материалах и применять более качественные звукоизоляционные технологии.
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Возможность получить деньги
|Процесс может быть долгим
|Застройщик обязан устранить дефекты
|Требуются расходы на экспертизы
|Повышение качества жилья
|Сумма компенсации ограничена
Да, если экспертиза подтвердит, что уровень шума нарушает нормы.
Обычно от 5 до 50 тысяч рублей, редко больше.
От подачи иска до решения может пройти от 3 до 12 месяцев.
Миф: виноват сосед, который громко дышит.
Правда: источник проблемы — слабая шумоизоляция.
Миф: такие дела суд не рассматривает.
Правда: есть прецеденты взыскания компенсаций.
Миф: компенсации достигают сотен тысяч рублей.
Правда: суммы скромные, чаще в пределах десятков тысяч.
Таким образом, борьба за тишину в собственной квартире — это не конфликт с соседями, а законное требование к застройщику обеспечить жильё достойного качества, сообщает издание "Абзац".
