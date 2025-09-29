Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра
Эта ошибка с выбором напульсников может стоить травмы: как найти свою модель
Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе
Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования
Осенний хит духовки: баклажанные лодочки с грибами тают во рту
Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды
Прыжок выше двух метров и когти, что держат власть: кошки, которых недооценивают

Гнилое дыхание кухни: хитрый приём избавит посудомойку от затхлости

5:15
Недвижимость

Каждое утро привычный ритуал — выгрузить посудомоечную машину и собрать на кухне завтрак. Но вместо свежести в воздухе висит неприятный запах затхлости. Через несколько дней он оседает на стенках и даже проникает в тарелки и бокалы, которые должны быть идеально чистыми. Проблема кажется мелкой, но на деле портит настроение и сводит на нет усилия по поддержанию чистоты. Хорошая новость: неприятный запах не неизбежен, и справиться с ним можно простыми методами, доступными каждому.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Основные причины появления запаха

Чаще всего источником служат остатки пищи, застрявшие в фильтре или на уплотнителях. Со временем они разлагаются и создают благоприятную среду для бактерий. Влага, которая скапливается в закрытой машине, лишь усиливает эффект. Плесень и затхлость — закономерный итог.

Неправильная эксплуатация тоже играет роль. Если загружать тарелки с крупными кусками еды, не чистить фильтр и редко использовать интенсивные циклы, запах появится быстро. Даже такие детали, как засорённые отверстия разбрызгивателя, способны свести к нулю результат мытья.

Сравнение натуральных и химических средств для устранения запаха

Средство Преимущества Недостатки
Белый уксус Эффективная дезинфекция, доступность Может оставлять запах при передозировке
Лимон Освежающий аромат, нейтрализует бактерии Кратковременный эффект
Пищевая сода Устраняет запахи, мягкий абразив Требует регулярного применения
Химические таблетки Удобство, комплексный эффект Дороже, не всегда экологично

Советы шаг за шагом: как поддерживать свежесть

  1. После каждого цикла промывайте фильтр под струёй горячей воды.

  2. Раз в неделю посыпайте дно 2-3 ложками соды и запускайте горячую мойку.

  3. Ежемесячно проводите пустой цикл с пол-литра белого уксуса.

  4. Разрезанный лимон кладите в корзинку для столовых приборов — это быстро освежит воздух внутри.

  5. После мытья всегда оставляйте дверцу приоткрытой хотя бы на 10 минут.

  6. Проверяйте разбрызгиватель и при необходимости прочищайте отверстия зубочисткой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: загружать посуду с остатками еды.
    Последствие: быстрое загрязнение фильтра и появление запаха.
    Альтернатива: счищать крупные остатки в мусорное ведро или раковину перед загрузкой.

  • Ошибка: держать машину закрытой после цикла.
    Последствие: влага превращается в плесень и затхлость.
    Альтернатива: приоткрывать дверцу для вентиляции.

  • Ошибка: использовать только порошок или только таблетки.
    Последствие: снижение эффективности и риск засоров.
    Альтернатива: чередовать порошок, гель и эко-таблетки в зависимости от загрузки.

А что если…

А что если запах всё равно возвращается? В таком случае стоит проверить сливной шланг. Иногда в нём скапливаются остатки жира, и тогда неприятный запах поступает не из камеры, а со стороны канализации. В этом случае помогает промывка горячей водой с лимонной кислотой или вызов мастера для замены шланга.

Плюсы и минусы натуральных методов

Метод Плюсы Минусы
Белый уксус Дешево, эффективно, дезинфицирует Может коррозировать металл при частом использовании
Лимон Приятный аромат, безопасно Действует недолго
Пищевая сода Универсальное средство, безопасно Нужен регулярный повтор

FAQ

Как выбрать средство для устранения запаха?
Если хотите натуральный уход — используйте уксус и соду. Для максимального комфорта подойдут готовые таблетки-очистители.

Сколько стоит чистка посудомоечной машины?
Домашние методы обойдутся в 50-100 рублей за цикл (уксус, сода, лимон). Специальные таблетки стоят от 300 рублей за упаковку.

Что лучше: уксус или сода?
Уксус дезинфицирует и растворяет жир, сода нейтрализует запахи. Лучше чередовать их.

Мифы и правда

  • Миф: посудомоечная машина самоочищается.
    Правда: Без регулярного ухода фильтры и шланги забиваются.

  • Миф: химические средства лучше домашних.
    Правда: Уксус и сода не уступают по эффективности при правильном применении.

  • Миф: запах — это норма.
    Правда: При регулярной чистке неприятного запаха быть не должно.

3 интересных факта

  1. Первые модели посудомоек в XX веке не имели фильтров — остатки пищи просто уходили в слив.

  2. В Японии популярно использовать натуральный рисовый уксус для ухода за бытовой техникой.

  3. Лимонные корки многие хозяйки используют повторно: их кладут в машину после приготовления чая.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра
Эта ошибка с выбором напульсников может стоить травмы: как найти свою модель
Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе
Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования
Осенний хит духовки: баклажанные лодочки с грибами тают во рту
Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды
Прыжок выше двух метров и когти, что держат власть: кошки, которых недооценивают
Гнилое дыхание кухни: хитрый приём избавит посудомойку от затхлости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.