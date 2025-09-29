Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Держите кошелёк наготове: с каких подарков придётся уплатить налог
Забудьте о холестерине: почему ваши зубы — бомба замедленного действия для сердца
Заправляешься на брендовой АЗС — а мотор медленно умирает: скрытый яд в каждом литре
Морковный крем-суп: этот кулинарный трюк сделает его восхитительно нежным
Картофель выкопан, а земля больна: шаги, которые превратят истощённый участок в источник двойного урожая
Любимец новичков, кошмар для врачей: кроссфит хранит больше тайн, чем вы думаете
От фронта до подиума: история тренча, который пережил всё и остался в гардеробе
Не сгореть и не утонуть в дыму: как планировать отпуск в эпоху климатических перемен
Ошибка на сковородке лишает пользы: как правильно готовить кабачки, чтобы не потерять витамины

Стиралка превращается в болото: один простой трюк навсегда избавит от плесени и вони

3:50
Недвижимость

Удалить плесень со стиральной машины и избавиться от неприятного запаха можно без агрессивной химии. Влага и остатки моющих средств, которые скапливаются в резиновом уплотнителе, создают идеальные условия для роста грибка. Но бороться с проблемой можно простыми и доступными средствами, которые наверняка уже есть у вас дома.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Почему появляется плесень в стиральной машине

Чаще всего причина кроется в привычках: слишком много порошка, регулярное закрывание дверцы сразу после стирки, редкая чистка резинового уплотнителя. В результате появляются темные пятна, а вместе с ними — затхлый запах, который легко переходит на одежду.

Сравнение способов очистки

Метод Эффективность Стоимость Безопасность
Химические средства из магазина Высокая Средняя/высокая Может повреждать резину
Пищевая сода + белый уксус Высокая Низкая Безопасно для резины и барабана
Хлорсодержащие препараты Очень высокая Низкая Риск для здоровья и ткани

Советы шаг за шагом

  1. Приготовьте густую пасту из пищевой соды и воды.

  2. Возьмите белый уксус в отдельной миске.

  3. Аккуратно отогните резиновый уплотнитель и осмотрите складки.

  4. Нанесите содовую пасту на плесень.

  5. Протрите губкой или тканью, удаляя налет.

  6. Влейте немного уксуса прямо на обработанные места.

  7. Оставьте смесь на 10-15 минут.

  8. Удалите остатки влажной тряпкой и насухо вытрите резину.

  9. Оставьте дверцу открытой для проветривания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать слишком много порошка → образуется налет и неприятный запах → отмеряйте дозу по инструкции.

  • Закрывать дверцу после стирки → появляется влага и плесень → оставляйте машину открытой.

  • Игнорировать резинку при уборке → грибок переходит на белье → чистите уплотнитель хотя бы раз в месяц.

А что если плесень появилась снова?

Если грибок возвращается слишком быстро, возможно, причина в постоянной сырости в помещении или изношенной резине. В таком случае стоит заменить уплотнитель или приобрести влагопоглотитель для ванной комнаты.

Плюсы и минусы домашнего метода

Плюсы Минусы
Доступные ингредиенты (сода и уксус) Требуется регулярное повторение
Безопасно для тканей и резины Нужно тратить время на ручную обработку
Экономично и экологично Сильный запах уксуса при работе

FAQ

Как часто нужно чистить уплотнитель?
Раз в месяц, даже если грязь не видна.

Сколько стоит такой уход?
Минимально: пачка соды и бутылка уксуса обходятся дешевле любого спецсредства.

Что лучше — сода с уксусом или магазинные препараты?
Для профилактики достаточно домашнего метода, а при сильной запущенности можно подключить специальные очистители.

Мифы и правда

  • Миф: плесень невозможно удалить полностью.
    Правда: регулярная обработка предотвращает ее развитие.

  • Миф: уксус портит машину.
    Правда: в разумных дозах он безопасен и даже продлевает срок службы.

  • Миф: достаточно просто включать стирку на высокой температуре.
    Правда: без чистки резины грибок будет возвращаться.

3 интересных факта

  1. В Японии производители стиральных машин советуют проветривать барабан после каждой стирки — это обязательная часть инструкции.

  2. Пищевая сода применяется не только для уборки, но и для смягчения воды при стирке.

  3. Белый уксус нейтрализует запахи лучше, чем многие ароматизированные ополаскиватели.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Последние материалы
Заправляешься на брендовой АЗС — а мотор медленно умирает: скрытый яд в каждом литре
Морковный крем-суп: этот кулинарный трюк сделает его восхитительно нежным
Картофель выкопан, а земля больна: шаги, которые превратят истощённый участок в источник двойного урожая
Любимец новичков, кошмар для врачей: кроссфит хранит больше тайн, чем вы думаете
Стиралка превращается в болото: один простой трюк навсегда избавит от плесени и вони
От фронта до подиума: история тренча, который пережил всё и остался в гардеробе
Не сгореть и не утонуть в дыму: как планировать отпуск в эпоху климатических перемен
Сверкающий Максим Галкин*: к чему такая любовь к золотым украшениям — пользователи нашли ответ
Ошибка на сковородке лишает пользы: как правильно готовить кабачки, чтобы не потерять витамины
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.