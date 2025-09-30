Вирусный лайфхак из TikTok: ваши очки скажут вам спасибо за этот метод чистки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, что ваши очки никогда не бывают по-настоящему чистыми? Кажется, сколько их ни протирай, следы жира, пыль и разводы никуда не исчезают. Стандартные методы — спреи и салфетки из микрофибры — часто подводят, оставляя после себя микроповреждения и разочарование.

Девушка в овальных очках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в овальных очках

Однако существует простой вирусный трюк, который перевернет ваше представление о чистоте линз. Сотрудница салона оптики Ocelo прославилась в TikTok, поделившись профессиональным методом, который не требует специальных средств и гарантирует безупречный результат.

Почему салфетки и спреи — не лучший выбор?

По словам эксперта, к привычным средствам для ухода за очками следует относиться с осторожностью, пишет nonsolofesta.it.

  • Салфетки из микрофибры. Проблема в том, что они бывают разного качества, объясняет специалист. Со временем эти салфетки пачкаются, и единственное, что они делают, — это наносят на стекло ещё больше жира. Она рекомендует использовать их лишь для поверхностного удаления пыли и всегда хранить в чистом чехле.

  • Чистящие спреи. Оптик советует применять их только в крайних случаях для быстрого решения проблемы вне дома. Основная опасность — это чрезмерное трение, которое может повредить антибликовое и другие защитные покрытия линз.

Метод, который "всегда работает": пошаговая инструкция

Специалист рекомендует следующий приём, который не только эффективно удаляет все загрязнения, но и безопасен для деликатных покрытий линз. Для него вам понадобятся всего лишь капля жидкого мыла и проточная вода.

Пошаговый план действий

  1. Вспеньте моющее средство. Нанесите небольшую каплю обычного жидкого мыла для руок или посуды (желательно с нейтральным pH) на кончики пальцев и хорошо вспеньте.

  2. Аккуратно нанесите на линзы. Легкими круговыми движениями нанесите пену на обе стороны линз и оправы. Не трите сильно!

  3. Смойте под проточной водой. Промойте очки под струей чуть теплой воды, смывая всю пену вместе с частицами грязи и жира.

  4. Вытрите насухо. Для финальной сушки используйте чистую салфетку для линз из микрофибры. Как иронично замечает эксперт: "Той же салфеткой, которой вы сморкаетесь, вы используете и для их очистки". Это подчеркивает, насколько важна чистота самой салфетки.

FAQ

Почему этот метод так эффективен?

Мыло отлично растворяет жир, который является основной причиной разводов на стеклах, а вода смывает всю грязь без необходимости агрессивного трения.

Что делать, если края оправы сильно загрязнились?

Иногда со временем грязь и жир скапливаются в труднодоступных местах, особенно на стыке линзы и оправы. Вам будет казаться, что, сколько бы вы их ни чистили, на линзах всё равно останутся разводы, предупреждает оптик. Если это произошло, самое простое и верное решение — обратиться в салон оптики для профессиональной ультразвуковой чистки. Этот аппарат бережно и бесконтактно удалит все загрязнения из самых узких щелей.

Что ещё можно использовать для чистки очков

Помимо вирусного метода эксперты в области оптики одобряют и другие средства, которые стоит иметь в виду.

Рекомендованные средства для ухода

  • Вода и нейтральное мыло — золотой стандарт для регулярного домашнего ухода.

  • Специализированные средства для чистки оптики, которые продаются в салонах.

  • Чистящие салфетки для линз (как одноразовые, так и многоразовые из микрофибры), но при условии, что они всегда чистые.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
