Мир за стеклом снова станет ярким: этот способ превращает мутные окна в сияющее зеркало без химии и усилий

Окна — это визитная карточка дома. Чистые и прозрачные стёкла пропускают больше света, создают ощущение свежести и ухоженности в квартире. Осень — лучшее время для генеральной мойки: ещё нет морозов, но летняя пыль и следы дождей уже сделали своё дело. Главное — подойти к делу правильно и выбрать удобные приёмы, которые избавят от разводов и сэкономят силы.
Перед тем как взять губку и ведро, стоит подготовить рабочее пространство:
Профессионалы советуют мыть окна в пасмурный день: при ярком солнце вода высыхает слишком быстро, и на стекле остаются полосы.
Первый этап — удаление пыли. Даже если стекло кажется чистым, сухая уборка обязательна. Для этого подойдут:
Только после этого можно переходить к влажной уборке.
Вместо дорогих средств для стекол можно приготовить простой раствор: тёплая вода + пара капель средства для мытья посуды на 3 литра. Этого достаточно, чтобы убрать следы дождя и уличной пыли. Губкой пройтись по всей поверхности, уделяя внимание углам и складкам рам.
Для сильно загрязнённых окон, особенно если квартира выходит на дорогу, подойдёт раствор воды и уксуса. Он растворяет налёт и придаёт блеск.
Лучший инструмент для удаления влаги — скребок или сгон. Его нужно вести сверху вниз, периодически протирая чистой тканью. После этого стекло вытирают насухо бумажными полотенцами или мягкой тряпкой.
Чтобы добиться идеального блеска, можно воспользоваться газетой. Старый метод до сих пор работает, но важно, чтобы типографская краска не оставляла следов.
Попробуйте вытирать одну сторону стекла вертикальными движениями, а другую — горизонтальными. Так легко определить, где остались полосы.
Ошибка: мыть окна на ярком солнце.
Последствие: остаются разводы.
Альтернатива: выбирать пасмурную погоду.
Ошибка: лить слишком много средства в воду.
Последствие: трудно смыть, появляются пятна.
Альтернатива: 1-2 капли на ведро воды.
Ошибка: игнорировать защиту пола и мебели.
Последствие: пятна от капель.
Альтернатива: использовать плёнку или старые простыни.
Если окна находятся слишком высоко или к ним сложно добраться, лучше не рисковать, а пригласить клининговую компанию. Профессионалы используют телескопические швабры, специальные скребки и безопасно справляются даже с панорамными окнами.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Вода + средство для посуды
|Дёшево, доступно
|Требует тщательного смывания
|Раствор уксуса
|Убирает налёт, добавляет блеск
|Резкий запах
|Специальные спреи
|Удобство, антистатический эффект
|Дороже, расход выше
|Газета
|Доступно, даёт блеск
|Может оставить следы краски
Минимум два раза в год — весной и осенью. При желании можно чаще, особенно в пыльных районах.
Тёплая вода растворяет грязь быстрее, но не должна быть горячей.
Подойдут тряпки из микрофибры или старые хлопчатобумажные наволочки.
• Миф: газета всегда оставляет разводы.
Правда: всё зависит от краски, многие современные издания подходят для полировки.
• Миф: чем больше моющего средства, тем чище окно.
Правда: избыток средства даёт обратный эффект — пятна и мыльный налёт.
• Миф: окна можно мыть только весной.
Правда: осенью это даже важнее, ведь зимой сделать уборку сложнее.
Чистые окна осенью — это не только уют и свет в доме, но и залог того, что всю зиму вы будете наслаждаться ясным видом без лишних хлопот.
