Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фрукт ломает правила игры: положительные изменения заметны уже на четвёртый день
Арктическая тьма шепчет его имя: чем морж удерживает власть над ледяным океаном
Диета бодибилдеров в Азии ломает стереотипы: вот что отличает её от западной
Цветок фламинго сбрасывает маску: пересадка превращает антуриум в короля подоконника
Вздутие и запоры отступят: 9 напитков для идеальной работы кишечника — ваш секрет легкости
Автоиндустрия на распутье: кто остаётся на рынке, когда цены улетают ввысь
Секрет осеннего сияния прост: один стакан смузи меняет больше, чем неделя салонного ухода
Собаки деградируют быстрее, чем люди успевают заметить: вот три опасных сигнала
Аварийка оборачивается штрафом : в каких ситуациях привычный жест стал нарушением

Мир за стеклом снова станет ярким: этот способ превращает мутные окна в сияющее зеркало без химии и усилий

5:05
Недвижимость

Окна — это визитная карточка дома. Чистые и прозрачные стёкла пропускают больше света, создают ощущение свежести и ухоженности в квартире. Осень — лучшее время для генеральной мойки: ещё нет морозов, но летняя пыль и следы дождей уже сделали своё дело. Главное — подойти к делу правильно и выбрать удобные приёмы, которые избавят от разводов и сэкономят силы.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

С чего начать уборку

Перед тем как взять губку и ведро, стоит подготовить рабочее пространство:

  • убрать с подоконников все мелочи и декор;
  • накрыть полы и мебель тканью или плёнкой, чтобы защитить их от капель;
  • проверить, хватает ли салфеток, тряпок и моющих средств.

Профессионалы советуют мыть окна в пасмурный день: при ярком солнце вода высыхает слишком быстро, и на стекле остаются полосы.

Пыль и сухая очистка

Первый этап — удаление пыли. Даже если стекло кажется чистым, сухая уборка обязательна. Для этого подойдут:

  • салфетка из микрофибры — аккуратно пройтись от нижнего края к центру;
  • пылесос с узкой насадкой — особенно полезен для рам;
  • старая зубная щётка — помогает достать грязь из труднодоступных щелей.

Только после этого можно переходить к влажной уборке.

Чем отмыть грязь

Вместо дорогих средств для стекол можно приготовить простой раствор: тёплая вода + пара капель средства для мытья посуды на 3 литра. Этого достаточно, чтобы убрать следы дождя и уличной пыли. Губкой пройтись по всей поверхности, уделяя внимание углам и складкам рам.

Для сильно загрязнённых окон, особенно если квартира выходит на дорогу, подойдёт раствор воды и уксуса. Он растворяет налёт и придаёт блеск.

Работа со стеклом

Лучший инструмент для удаления влаги — скребок или сгон. Его нужно вести сверху вниз, периодически протирая чистой тканью. После этого стекло вытирают насухо бумажными полотенцами или мягкой тряпкой.

Чтобы добиться идеального блеска, можно воспользоваться газетой. Старый метод до сих пор работает, но важно, чтобы типографская краска не оставляла следов.

Лайфхак против разводов

Попробуйте вытирать одну сторону стекла вертикальными движениями, а другую — горизонтальными. Так легко определить, где остались полосы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть окна на ярком солнце.
    Последствие: остаются разводы.
    Альтернатива: выбирать пасмурную погоду.

  • Ошибка: лить слишком много средства в воду.
    Последствие: трудно смыть, появляются пятна.
    Альтернатива: 1-2 капли на ведро воды.

  • Ошибка: игнорировать защиту пола и мебели.
    Последствие: пятна от капель.
    Альтернатива: использовать плёнку или старые простыни.

Если окна находятся слишком высоко или к ним сложно добраться, лучше не рисковать, а пригласить клининговую компанию. Профессионалы используют телескопические швабры, специальные скребки и безопасно справляются даже с панорамными окнами.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Плюсы Минусы
Вода + средство для посуды Дёшево, доступно Требует тщательного смывания
Раствор уксуса Убирает налёт, добавляет блеск Резкий запах
Специальные спреи Удобство, антистатический эффект Дороже, расход выше
Газета Доступно, даёт блеск Может оставить следы краски

FAQ

Как часто мыть окна

Минимум два раза в год — весной и осенью. При желании можно чаще, особенно в пыльных районах.

Лучше использовать холодную или тёплую воду

Тёплая вода растворяет грязь быстрее, но не должна быть горячей.

Чем заменить бумажные полотенца

Подойдут тряпки из микрофибры или старые хлопчатобумажные наволочки.

Мифы и правда

Миф: газета всегда оставляет разводы.
Правда: всё зависит от краски, многие современные издания подходят для полировки.

Миф: чем больше моющего средства, тем чище окно.
Правда: избыток средства даёт обратный эффект — пятна и мыльный налёт.

Миф: окна можно мыть только весной.
Правда: осенью это даже важнее, ведь зимой сделать уборку сложнее.

3 интересных факта

  • Первые специальные средства для стекла появились только в середине XX века, до этого использовали уксус и спирт.
  • В Японии окна часто моют без химии — только водой и мягкой тканью.
  • В советских квартирах хозяйки чаще всего использовали старые газеты, так как бумажные полотенца были редкостью.

Чистые окна осенью — это не только уют и свет в доме, но и залог того, что всю зиму вы будете наслаждаться ясным видом без лишних хлопот.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Борьба с двойным подбородком — не тренажёрный зал: смешные, но рабочие упражнения прямо дома
Красота и стиль
Борьба с двойным подбородком — не тренажёрный зал: смешные, но рабочие упражнения прямо дома
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Последние материалы
Цветок фламинго сбрасывает маску: пересадка превращает антуриум в короля подоконника
Вздутие и запоры отступят: 9 напитков для идеальной работы кишечника — ваш секрет легкости
Автоиндустрия на распутье: кто остаётся на рынке, когда цены улетают ввысь
Секрет осеннего сияния прост: один стакан смузи меняет больше, чем неделя салонного ухода
Собаки деградируют быстрее, чем люди успевают заметить: вот три опасных сигнала
Аварийка оборачивается штрафом : в каких ситуациях привычный жест стал нарушением
Мир за стеклом снова станет ярким: этот способ превращает мутные окна в сияющее зеркало без химии и усилий
Туристы задерживаются на два дня дольше: что удерживает их в Краснодаре
Крошечные камни раскрыли тайну древней Земли: вы не поверите, что обнаружили ученые
Меньше ресторанов, больше уюта: тренд на домашние суповые встречи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.