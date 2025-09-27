Больше никаких запотевших окон: хозяева делятся проверенным методом с солью

С приходом осени в домах и квартирах становится заметнее проблема запотевших окон. Перепады температуры между улицей и тёплым помещением вызывают образование капель воды на стекле. На первый взгляд, это лишь эстетическая неприятность, но на самом деле конденсат может стать серьёзной проблемой.
Застоявшаяся влага создаёт благоприятную среду для плесени и грибка, которые не только портят внешний вид интерьера, но и могут быть опасны для здоровья. К счастью, есть проверенное и недорогое решение, которое легко применить в любом доме, — обычная соль.
Соль обладает сильными влагопоглощающими свойствами. Она "вытягивает" воду из воздуха, снижая влажность возле окон. Если поставить небольшую ёмкость с солью на подоконник, количество конденсата заметно уменьшится.
Эта хитрость особенно полезна в межсезонье, когда отопление уже включено, но температура на улице ещё сильно колеблется.
Чтобы метод был максимально эффективным, достаточно следовать нескольким простым шагам:
Регулярная замена наполнителя делает метод надёжным и безопасным. А для профилактики плесени стоит время от времени протирать стекло и раму сухой тканью.
…вы хотите усилить эффект? Можно комбинировать несколько способов: поставить миски с солью и дополнительно использовать готовые влагопоглотители. А если в доме есть приточная вентиляция, включайте её хотя бы на час в день — это поможет быстрее "выгонять" лишнюю влагу.
Можно ли использовать морскую соль?
Да, подойдёт любая соль, включая морскую и поваренную.
Как часто менять соль?
Зависит от влажности в помещении. Обычно раз в неделю, но при сильном конденсате чаще.
Сколько мисок с солью ставить?
Для одного окна достаточно одной средней ёмкости, но при большой влажности лучше использовать несколько.

