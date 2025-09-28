Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак бросила вызов Стрелец после их спора: что последует за смелым предложением
Новый вызов истории: археологи доказали забытый путь переселения в Европу
Потерпите — слово, которое калечит: как врачи списывают болезни на критические дни и губят здоровье
Тысячи тонн воды летят в бездну: самые пугающие и завораживающие водопады планеты
Кастрюли падают, крышки гремят, кухня тонет в хаосе: эти восемь шагов вернут посуде место и покой
Пять минут — и вы снова сияете: экспресс-план ухода, который работает без косметолога
Зимний плен для лозы: виноград переживёт морозы только если садовод не предаст его осенью
Иран отказался от петли на шее: почему предложения по урану неприемлемы для Тегерана
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна

Запах старости въелся в дом? Эти приёмы заставят бабушкину квартиру дышать по-новому

5:02
Недвижимость

Иногда даже свежий ремонт не способен скрыть характерный запах старой квартиры. Он словно въелся в стены, мебель и вещи, оставаясь знакомым "шлейфом" прошлого. Такой аромат складывается из множества причин: от старых строительных материалов и ветхих полов до текстиля, бумаги и особенностей вентиляции. Если не убрать источники, то даже новые обои и краска не спасут от ощущения "старого дома".

Уют в сталинке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уют в сталинке

Почему запах держится так долго

Главные виновники — натуральные материалы: дерево, ткань, бумага. Они впитывают и удерживают запахи годами. При этом даже косметический ремонт часто не затрагивает полы или мебель, где запах сохраняется особенно сильно.

Проблему усугубляют:

  • пыль и старая проводка, которые могут давать специфический запах при нагреве;

  • засорённые вентиляционные каналы;

  • ковры, занавески, книжные полки;

  • мебель, сделанная 20-30 лет назад.

Сравнение методов устранения запаха

Метод Эффективность Минусы
Проветривание Снижает концентрацию запаха Временный эффект
Ароматизаторы Быстрый результат Маскируют, а не убирают причину
Уксус и сода Нейтрализуют запахи на поверхностях Требуют регулярной обработки
Озонатор Разрушает молекулы запаха Нельзя использовать в присутствии людей; при передозировке озон вреден для здоровья и может повреждать ткани и пластик
Фотокаталитический очиститель Устраняет органические соединения Требует регулярной замены фильтров и лампы, стоит дороже обычных фильтров

Советы шаг за шагом

  1. Проветрите квартиру в течение нескольких дней, создавая сквозняк.

  2. Протрите поверхности раствором белого уксуса или соды.

  3. Обработайте мебель и текстиль водой с добавлением эфирного масла лимона или хвои.

  4. Используйте бытовой озонатор или фотокаталитический очиститель воздуха.

  5. Замените старые ковры и шторы — они чаще всего являются "хранителями" запаха.

  6. При необходимости проведите глубокую химчистку мебели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Только ароматизаторы → запах возвращается через пару часов → очистители воздуха или озонатор.

  • Игнорировать вентиляцию → застой воздуха и плесень → чистка каналов и установка вытяжки.

  • Мыть мебель обычной водой → запахи остаются → использовать уксус или соду.

  • Хранить старые книги и текстиль без обработки → впитывают ароматы → герметичные контейнеры или химчистка.

А что если…

Если источником запаха оказалась старая мебель, но выбросить её жалко, можно полностью заменить обивку и обработать древесные части специальными грунтовками или лаками без запаха. Это обновит предмет и избавит его от "душка старости".

Если неприятный запах идёт с чердака или подвала, придётся комплексно заняться гидроизоляцией и сушкой помещения.

Плюсы и минусы современных решений

Решение Плюсы Минусы
Озонатор Уничтожает запахи на молекулярном уровне Опасен при нарушении правил использования
Очиститель с фотокатализом Безопасен для людей, убирает бактерии и запахи Нуждается в обслуживании и стоит дороже обычных фильтров
Эфирные масла Создают ощущение свежести Эффект недолгий
Народные средства (сода, уксус) Доступно и просто Нужно повторять регулярно

FAQ

Можно ли избавиться от запаха без замены мебели?
Да, но потребуется комплексная обработка: химчистка, уксус, сода, эфирные масла.

Сколько работает озонатор?
Обычно 30-60 минут достаточно для комнаты, но во время работы в помещении нельзя находиться.

Помогает ли кварцевание?
Кварцевая лампа уничтожает бактерии и снижает запахи, но с глубокими бытовыми ароматами мебели и дерева справляется слабо.

Мифы и правда

  • Миф: ремонт полностью убирает запах старости.
    Правда: если оставить старую мебель и полы, запах вернётся.

  • Миф: ароматизаторы решают проблему.
    Правда: они только маскируют её.

  • Миф: уксус и сода бесполезны.
    Правда: это одни из самых доступных и рабочих средств.

3 интересных факта

  1. Озонаторы начали применять для очистки воздуха ещё в XX веке на кораблях и в больницах.

  2. Запах старых книг возникает из-за разложения целлюлозы и лигнина.

  3. В Японии в новых домах часто проводят обязательную обработку помещений от запахов.

Исторический контекст

  • В XIX веке для устранения запаха в домах использовали уголь и уксус.

  • В СССР квартиры часто "пахли одинаково" из-за типовых деревянных полов и мебели.

  • Сегодня технологии позволяют полностью убрать запахи на молекулярном уровне: применяются озонаторы и фотокаталитические фильтры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Последние материалы
Потерпите — слово, которое калечит: как врачи списывают болезни на критические дни и губят здоровье
Тысячи тонн воды летят в бездну: самые пугающие и завораживающие водопады планеты
Кастрюли падают, крышки гремят, кухня тонет в хаосе: эти восемь шагов вернут посуде место и покой
Пять минут — и вы снова сияете: экспресс-план ухода, который работает без косметолога
Зимний плен для лозы: виноград переживёт морозы только если садовод не предаст его осенью
Иран отказался от петли на шее: почему предложения по урану неприемлемы для Тегерана
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Пунктир у автобусных остановок: решение проблемы или новая головоломка для автомобилистов
Этот кухонный лайфхак делает овощи мягкими и безвкусными: пора перестать так делать
Секретная алхимия биомассы: отходы стали ценнейшим ресурсом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.