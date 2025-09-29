Батарея смартфона — не бездонный желудок: эти правила зарядки сделают питание здоровым

Ежедневная зарядка смартфона стала для нас такой же привычной процедурой, как умывание по утрам. Однако то, как мы это делаем, напрямую влияет на здоровье аккумулятора и, как следствие, на общий срок службы устройства. Многие пользователи неосознанно совершают ошибки, которые приводят к преждевременному износу батареи и вынужденной замене гаджета. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить ёмкость аккумулятора на долгие годы, сэкономив ваши деньги и нервы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смартфон на зарядке

Специалисты по мобильным технологиям единогласны: ключ к долголетию батареи — не только в частоте подключения к розетке, но и в том, как долго и при каких условиях происходит зарядка.

По словам технических экспертов, современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы требуют особого подхода, кардинально отличающегося от устаревших никелевых. Их главные враги — экстремальные значения заряда, высокие температуры и некачественные зарядные устройства, утверждает centrum.cz.

Соблюдайте "золотую середину": правило 20-80%

Один из самых эффективных способов продлить жизнь аккумулятора — поддерживать его заряд в оптимальном диапазоне. Идеальной считается зона между 20% и 80%. Работа в этих пределах минимизирует нагрузку на химические компоненты батареи, снижая скорость их деградации.

Почему не стоит разряжать до 0%? Полная разрядка создает сильный стресс для аккумулятора и может быть критичной для его контроллера.

Почему не нужно заряжать до 100%? Длительное нахождение под максимальным напряжением также ведет к постепенному износу.

Старайтесь подключать телефон к зарядке, когда уровень заряда опускается до 20-30%, и отключать его по достижении 80-90%. Такой режим гораздо полезнее, чем полные циклы "с нуля до ста".

Откажитесь от ночной зарядки

Оставлять телефон заряжаться на всю ночь — самое распространённое и одно из самых вредных действий. Хотя в современных смартфонах есть системы защиты от перезаряда, на практике процесс выглядит так: достигнув 100%, телефон немного разряжается и снова подзаряжается. Эти микроподзарядки создают циклическую нагрузку, которая незаметно, но верно изнашивает аккумулятор.

Кроме того, длительное подключение к сети, особенно если устройство находится под подушкой или на одеяле, часто приводит к перегреву, который является главным врагом батареи. Гораздо лучше заряжать телефон короткими сессиями в течение дня.

Используйте оригинальные аксессуары

Экономия на зарядном устройстве и кабеле может обернуться куда более серьезными расходами. Оригинальные и сертифицированные аксессуары разработаны с учетом специфики вашей модели телефона: они обеспечивают стабильное напряжение и силу тока, необходимые для безопасной зарядки.

Дешевые аналоги часто не имеют должной изоляции и систем защиты, что может привести к:

перегреву и повреждению аккумулятора;

нестабильной зарядке, которая быстро снижает ёмкость батареи;

в худшем случае — к короткому замыканию и возгоранию.

Активируйте умные функции зарядки

Производители прекрасно осведомлены о проблемах батарей, поэтому оснастили современные смартфоны полезными функциями.

Оптимизированная зарядка (Apple, Samsung и другие): система изучает ваши привычки и замедляет зарядку после 80%, завершая ее к 100% как раз к моменту вашего пробуждения.

Ограничение заряда до 80-85% (функция есть во многих телефонах Samsung, Sony, OnePlus): вы можете вручную установить лимит, чтобы батарея никогда не заряжалась полностью, что идеально для тех, кто часто заряжает телефон в течение дня.

Советы для ежедневного использования

Избегайте экстремальных температур. Не оставляйте телефон на солнце, под стеклом автомобиля или около источников тепла. Зарядка в прохладной среде предпочтительнее.

Не оставляйте телефон на солнце, под стеклом автомобиля или около источников тепла. Зарядка в прохладной среде предпочтительнее. Снижайте нагрузку. Во время зарядки по возможности не играйте в тяжелые игры и не смотрите видео в высоком разрешении. Это предотвращает перегрев.

Во время зарядки по возможности не играйте в тяжелые игры и не смотрите видео в высоком разрешении. Это предотвращает перегрев. Следите за чистотой порта. Пыль и грязь в разъеме для зарядки могут мешать надежному контакту, вызывая неравномерную зарядку и нагрев.

Пыль и грязь в разъеме для зарядки могут мешать надежному контакту, вызывая неравномерную зарядку и нагрев. Используйте режим энергосбережения. Он помогает снизить общую нагрузку на батарею в течение дня.