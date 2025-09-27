Разгадан секрет полоски на полотенце: это не просто декор, а практичное решение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:26
Недвижимость

Многие воспринимают контрастную полоску на концах махрового полотенца как простой декоративный элемент, предназначенный для красоты. Однако эта деталь, известная как "добби-бордюр", изначально имеет глубокое практическое назначение, которое выходит далеко за рамки эстетики. Это результат особой техники ткачества, который решает несколько важных задач.

Кухонные полотенца хранение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные полотенца хранение

Практическая функция: прочность и долговечность

Основная и историческая причина появления тканой полоски — утилитарная.

  • Укрепление края. Концы полотенца подвергаются наибольшей механической нагрузке во время использования и стирки. Плотный узор, созданный на ткацком станке, надежно скрепляет крайние нити основы и утка, предотвращая распускание ткани и ее преждевременный износ.

  • Сохранение формы. Укрепленные края помогают всему полотенцу дольше сохранять свою первоначальную прямоугольную форму, не вытягиваясь и не деформируясь.

Таким образом, главное практическое назначение полоски — даже не в том, чтобы разделять лицевую и изнаночную сторону (распространенное заблуждение), а в том, чтобы существенно увеличить срок службы изделия, сообщает divany.hu.

Улучшение впитываемости

Интересно, что узорчатый бордюр влияет и на одно из ключевых свойств полотенца — его способность впитывать влагу. Плотность переплетения нитей в этой зоне отличается от основной махровой поверхности. На практике это означает, что, когда вы вытираетесь, влага эффективнее распределяется от более плотного края к центру, улучшая общие абсорбирующие качества изделия.

Эстетическая роль

Безусловно, визуальная составляющая также важна. Элегантный бордюр придает полотенцу законченный и стильный вид. Он визуально обрамляет его, делая акцент на качестве и продуманности дизайна. Кроме того, контрастный рисунок может зрительно увеличивать размеры полотенца, что особенно ценно для банных моделей.

Как сохранить полотенца надолго: правила ухода

Независимо от наличия укрепляющей полоски, долговечность полотенец напрямую зависит от правильного ухода. Вот ключевые рекомендации:

  • Регулярная стирка. Стирать банные полотенца следует не реже одного раза в неделю при интенсивном использовании. Во время вытирания между волокнами застревают отмершие клетки кожи, остатки косметических средств и мыла, создавая идеальную среду для размножения бактерий.

  • Своевременная просушка. После использования полотенце необходимо полностью развешивать для просушки. Влажная и теплая среда ванной комнаты — это рай для бактерий и грибков. Использование влажного полотенца не только неприятно, но и может быть вредно для здоровья кожи.

Скромная полоска на полотенце — это блестящий пример того, как функциональность и дизайн идут рука об руку. Это не просто украшение, а продуманный инженерный элемент, который продлевает жизнь вашему текстилю, улучшает его свойства и добавляет эстетики. Правильно ухаживая за полотенцами, вы помогаете этой clever-детали выполнять свою работу на все 100%.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
