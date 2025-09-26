Стабильность без пустоты: доля свободных офисных площадей в столице держится на историческом минимуме

На фоне активного развития бизнеса Москва продолжает демонстрировать низкий уровень свободных офисных площадей. Ситуация на рынке постепенно смещается от резких колебаний к устойчивой стабильности. Аналитики отмечают, что спрос и предложение начинают балансировать, а арендаторы выбирают более современные и функциональные здания.

По итогам второго квартала 2025 года доля свободных офисов в столице составила около 5%. Для сравнения: год назад показатель был выше на 1,1 процентного пункта. Особенно заметно снижение в сегменте "А" — премиальные площади пользуются всё большим интересом у крупных компаний. В классе "В" свободных помещений тоже стало меньше.

"По прогнозам аналитиков, к концу декабря доля свободных офисов не превысит 4,9%", — отметила вице-мэр Мария Багреева.

Рост деловой активности подкрепляется расширением цифровых сервисов, увеличением числа IT-компаний, а также развитием индустрии профессиональных услуг. В совокупности эти сегменты обеспечивают более половины всех сделок аренды.

Сравнение классов офисов

Параметр Класс А Класс B Вакантность Снизилась на 1,4 п. п. Снизилась на 0,7 п. п. Стоимость аренды ~32-35 тыс. руб./м² ~24-27 тыс. руб./м² Основные арендаторы IT, консалтинг, банки Производственные и торговые компании Локации Центр, престижные районы Спальные районы, окраины

Советы шаг за шагом: как выбрать офис

Определите бюджет: ориентируйтесь не только на аренду, но и на коммунальные расходы, охрану, парковку.

ориентируйтесь не только на аренду, но и на коммунальные расходы, охрану, парковку. Выберите класс здания: для престижных клиентов подойдёт класс А, для экономии и гибкости — класс В.

для престижных клиентов подойдёт класс А, для экономии и гибкости — класс В. Проверьте инфраструктуру: наличие кафе, спортзала, транспортной доступности.

наличие кафе, спортзала, транспортной доступности. Обратите внимание на планировку: гибкие пространства позволяют адаптировать офис под рост команды.

гибкие пространства позволяют адаптировать офис под рост команды. Уточните техническое оснащение: современные инженерные системы снижают расходы и повышают комфорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: аренда офиса "на вырост" с лишними метрами.

Последствие: переплата за пустующие площади.

Альтернатива: выбрать гибкий коворкинг или офис с возможностью расширения.

Ошибка: экономия на классе здания.

Последствие: недовольство сотрудников, сложности с клиентами.

Альтернатива: арендовать офис класса B+ в новом комплексе.

Ошибка: игнорирование транспортной доступности.

Последствие: сотрудники тратят больше времени на дорогу, падает продуктивность.

Альтернатива: офис у метро или в бизнес-кластере с маршрутами шаттлов.

А что если рынок перегреется

Некоторые эксперты предполагают, что при продолжении активного строительства (600 тысяч "квадратов" в ближайший год) рынок может столкнуться с временным профицитом. Однако большинство объектов возводится под конкретных арендаторов, поэтому риска обвала ставок нет. Скорее всего, Москва получит более разнообразный выбор форматов: от гибридных коворкингов до "зелёных" бизнес-центров.

Плюсы и минусы аренды офисов

Плюсы Минусы Рост престижа компании Высокая стоимость аренды в центре Современные инженерные решения Долгосрочные договоры обязывают Экологичные стандарты Риски ремонтных затрат Гибкая планировка Конкуренция за лучшие здания

FAQ

Сколько стоит аренда офиса в Москве

Средняя ставка — около 29-30 тыс. рублей за квадратный метр в год, но в центре цены выше.

Что лучше выбрать: коворкинг или офис

Если компания небольшая и нуждается в гибкости, выгоднее коворкинг. Для крупных фирм предпочтителен отдельный офис.

Как арендодатели учитывают экологические стандарты

Новые проекты проектируются с системами энергосбережения, очистки воздуха и "умным" управлением инженерией.

Мифы и правда

Миф: выгоднее всегда покупать офис, чем арендовать.

Правда: покупка требует больших вложений, а аренда позволяет оставаться мобильным.

Миф: офисы в спальных районах всегда дешевле.

Правда: если здание новое и современное, ставка может быть сопоставима с центром.

Миф: рынок Москвы перегрет.

Правда: спрос пока стабильно превышает предложение.

3 интересных факта

Около 57% сделок в Москве приходится на IT и коммуникации, профессиональные услуги и производство.

Новые бизнес-центры часто включают фитнес-залы и зоны отдыха для сотрудников.

Первое полугодие 2025 года показало рост сделок на 15% по сравнению с прошлым годом.

Исторический контекст

В 1990-х годах дефицит офисов в столице приводил к завышенным ценам и аренде квартир под бизнес.

годах дефицит офисов в столице приводил к завышенным ценам и аренде квартир под бизнес. В 2000-х начался бум строительства современных центров с подземными паркингами.

начался бум строительства современных центров с подземными паркингами. В 2010-х сформировалась традиция "классности" офисов (А, В, С).

сформировалась традиция "классности" офисов (А, В, С). В 2020-х тренд сместился к коворкингам, гибридным моделям и экологичным зданиям.

Таким образом, столичный рынок офисной недвижимости постепенно выходит на траекторию устойчивого развития, где главным преимуществом становится не только локация, но и качество создаваемой бизнес-среды, как сообщает (сайт) Москва 24.