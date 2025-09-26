Стабильность без пустоты: доля свободных офисных площадей в столице держится на историческом минимуме

На фоне активного развития бизнеса Москва продолжает демонстрировать низкий уровень свободных офисных площадей. Ситуация на рынке постепенно смещается от резких колебаний к устойчивой стабильности. Аналитики отмечают, что спрос и предложение начинают балансировать, а арендаторы выбирают более современные и функциональные здания.
По итогам второго квартала 2025 года доля свободных офисов в столице составила около 5%. Для сравнения: год назад показатель был выше на 1,1 процентного пункта. Особенно заметно снижение в сегменте "А" — премиальные площади пользуются всё большим интересом у крупных компаний. В классе "В" свободных помещений тоже стало меньше.
"По прогнозам аналитиков, к концу декабря доля свободных офисов не превысит 4,9%", — отметила вице-мэр Мария Багреева.
Рост деловой активности подкрепляется расширением цифровых сервисов, увеличением числа IT-компаний, а также развитием индустрии профессиональных услуг. В совокупности эти сегменты обеспечивают более половины всех сделок аренды.
|Параметр
|Класс А
|Класс B
|Вакантность
|Снизилась на 1,4 п. п.
|Снизилась на 0,7 п. п.
|Стоимость аренды
|~32-35 тыс. руб./м²
|~24-27 тыс. руб./м²
|Основные арендаторы
|IT, консалтинг, банки
|Производственные и торговые компании
|Локации
|Центр, престижные районы
|Спальные районы, окраины
Ошибка: аренда офиса "на вырост" с лишними метрами.
Последствие: переплата за пустующие площади.
Альтернатива: выбрать гибкий коворкинг или офис с возможностью расширения.
Ошибка: экономия на классе здания.
Последствие: недовольство сотрудников, сложности с клиентами.
Альтернатива: арендовать офис класса B+ в новом комплексе.
Ошибка: игнорирование транспортной доступности.
Последствие: сотрудники тратят больше времени на дорогу, падает продуктивность.
Альтернатива: офис у метро или в бизнес-кластере с маршрутами шаттлов.
Некоторые эксперты предполагают, что при продолжении активного строительства (600 тысяч "квадратов" в ближайший год) рынок может столкнуться с временным профицитом. Однако большинство объектов возводится под конкретных арендаторов, поэтому риска обвала ставок нет. Скорее всего, Москва получит более разнообразный выбор форматов: от гибридных коворкингов до "зелёных" бизнес-центров.
|Плюсы
|Минусы
|Рост престижа компании
|Высокая стоимость аренды в центре
|Современные инженерные решения
|Долгосрочные договоры обязывают
|Экологичные стандарты
|Риски ремонтных затрат
|Гибкая планировка
|Конкуренция за лучшие здания
Средняя ставка — около 29-30 тыс. рублей за квадратный метр в год, но в центре цены выше.
Если компания небольшая и нуждается в гибкости, выгоднее коворкинг. Для крупных фирм предпочтителен отдельный офис.
Новые проекты проектируются с системами энергосбережения, очистки воздуха и "умным" управлением инженерией.
Миф: выгоднее всегда покупать офис, чем арендовать.
Правда: покупка требует больших вложений, а аренда позволяет оставаться мобильным.
Миф: офисы в спальных районах всегда дешевле.
Правда: если здание новое и современное, ставка может быть сопоставима с центром.
Миф: рынок Москвы перегрет.
Правда: спрос пока стабильно превышает предложение.
Таким образом, столичный рынок офисной недвижимости постепенно выходит на траекторию устойчивого развития, где главным преимуществом становится не только локация, но и качество создаваемой бизнес-среды, как сообщает (сайт) Москва 24.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?