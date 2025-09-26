Как обновить интерьер за копейки: секреты бюджетного ремонта своими руками

Обновить интерьер без больших затрат вполне реально, главное — правильно подобрать материалы и детали. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера Ангелина Сафронова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

"Даже с минимальным бюджетом можно сделать косметический ремонт своими силами. Достаточно заменить обои или использовать панели — полиуретановые, гипсовые, бамбуковые, тканевые. Такие материалы легко монтируются самостоятельно и не требуют привлечения специалистов", — отметила она.

По словам дизайнера, важную роль играет работа с деталями, ведь именно они формируют общее восприятие пространства.

"Шторы, подушки, пледы, перетяжка мебели — все это можно обновить своими силами, например, с помощью промышленного степлера для обивки. Такие несложные приемы позволяют быстро и заметно освежить интерьер, не тратя большие суммы", — пояснила Сафронова.

Она подчеркнула, что не стоит ограничиваться заменой отдельных элементов, ведь преобразить пространство можно и более простыми способами.

"Если на стенах обои, их можно просто перекрасить. Это сразу создаст ощущение нового ремонта. Тот же прием применим и к плитке в санузле — с помощью специальной краски или микроцемента можно придать ей совершенно новый вид, не демонтируя старое покрытие", — рассказала дизайнер.

По словам Сафроновой, подобные решения особенно актуальны для тех, кто не готов к капитальным изменениям, но хочет освежить пространство.

"Интерьер всегда можно сделать более современным и уютным за счет небольших штрихов. Даже ограниченные ресурсы не мешают добиться ощутимого эффекта, если правильно расставить приоритеты", — заключила она.