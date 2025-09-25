Никаких выходных в мыле: как поддерживать чистоту, уделяя уборке всего 15 минут в день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Чистый и уютный дом — это не результат одной генеральной уборки в месяц, а совокупность регулярных привычек. Профессионалы уверяют: чтобы в доме всегда было приятно находиться, нужно выработать систему небольших, но систематических действий. Мы собрали советы экспертов по уборке, которые помогут поддерживать порядок без лишнего стресса.

Уборка в ванной
Уборка в ванной
Уборка в ванной

Начните с мусорных вёдер

Часто хозяева забывают, что чистоты в доме не будет, если источники неприятных запахов игнорировать. Одним из таких "скрытых врагов" являются мусорные контейнеры.

"Важно чистить и дезинфицировать их каждую неделю", — сказал владелец компании Memphis Maids Стив Эванс.

Он рекомендует использовать медицинский спирт, белый уксус или другие дезинфицирующие жидкости, которые не только убирают запах, но и уничтожают бактерии.

Возвращайте вещи на свои места

Накопившиеся за неделю кружки, одежда на стуле или книги, оставленные не там, где нужно, создают ощущение хаоса. Эванс советует выделять хотя бы 10-15 минут, чтобы пройтись по комнатам и вернуть предметы туда, где им место. Эта привычка заметно сокращает объём последующей уборки.

Еженедельная уборка: сколько времени тратить

Существует два подхода: короткая уборка по будням или один более длинный сеанс в неделю.

Эванс считает, что достаточно одного 45-минутного занятия раз в неделю, чтобы привести в порядок одну-две комнаты. Однако при возможности лучше разбивать процесс на ежедневные 15-минутные блоки.

С ним согласна старший гид компании Grove Collaborative Кэриланн Браун.

"В этот день вы планируете заняться более интенсивной уборкой: помыть полы, пропылесосить, постирать (в том числе постельное бельё), вытереть пыль и провести генеральную уборку на кухне и в ванной", — отметила она.

А что если нет времени на уборку?

Если график не оставляет свободных часов, можно использовать технику "микроуборки": выполнять задачи по пути. Например, протирать столешницу во время готовки, убирать одежду, пока ждёте звонка, или запускать стирку утром, чтобы вечером просто развесить вещи.

FAQ

Как часто нужно чистить мусорное ведро?
Минимум раз в неделю, даже если пакет меняется чаще.

Сколько времени тратить на уборку в квартире 40 м²?
Достаточно 30-45 минут раз в неделю плюс по 10 минут в день на мелкие задачи.

Что делать, если уборка вызывает стресс?
Разбить её на короткие сеансы и включить музыку или подкаст.

Мифы и правда

  • Миф: если каждый день немного убираться, генеральная уборка не нужна.
    Правда: глубокая уборка кухни и ванной всё равно требуется хотя бы раз в неделю.
  • Миф: уксус и спирт вредны для поверхностей.
    Правда: при правильной дозировке они безопасны и эффективны как дезинфектанты.

3 интересных факта

  1. По данным исследователей, регулярное наведение порядка снижает уровень стресса и тревожности.
  2. Уксус не только дезинфицирует, но и помогает удалить жир и налёт.
  3. В среднем человек тратит до 3 лет жизни на уборку, поэтому важно выработать систему, которая экономит время.

Исторический контекст

  • В XIX веке уборка была ежедневной обязанностью всей семьи, так как не существовало бытовой техники.
  • В XX веке появились пылесосы и моющие средства, что сократило время уборки.
  • Сегодня акцент смещается на привычки и лайфхаки, которые делают процесс менее трудоёмким.

Уточнения

Организация пространства – комплекс услуг, включающих в себя минимизацию количества вещей, планирование и оптимизацию систем хранения с учетом индивидуальных особенностей и поддержание порядка.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
