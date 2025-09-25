Никаких выходных в мыле: как поддерживать чистоту, уделяя уборке всего 15 минут в день

Чистый и уютный дом — это не результат одной генеральной уборки в месяц, а совокупность регулярных привычек. Профессионалы уверяют: чтобы в доме всегда было приятно находиться, нужно выработать систему небольших, но систематических действий. Мы собрали советы экспертов по уборке, которые помогут поддерживать порядок без лишнего стресса.
Часто хозяева забывают, что чистоты в доме не будет, если источники неприятных запахов игнорировать. Одним из таких "скрытых врагов" являются мусорные контейнеры.
"Важно чистить и дезинфицировать их каждую неделю", — сказал владелец компании Memphis Maids Стив Эванс.
Он рекомендует использовать медицинский спирт, белый уксус или другие дезинфицирующие жидкости, которые не только убирают запах, но и уничтожают бактерии.
Накопившиеся за неделю кружки, одежда на стуле или книги, оставленные не там, где нужно, создают ощущение хаоса. Эванс советует выделять хотя бы 10-15 минут, чтобы пройтись по комнатам и вернуть предметы туда, где им место. Эта привычка заметно сокращает объём последующей уборки.
Существует два подхода: короткая уборка по будням или один более длинный сеанс в неделю.
Эванс считает, что достаточно одного 45-минутного занятия раз в неделю, чтобы привести в порядок одну-две комнаты. Однако при возможности лучше разбивать процесс на ежедневные 15-минутные блоки.
С ним согласна старший гид компании Grove Collaborative Кэриланн Браун.
"В этот день вы планируете заняться более интенсивной уборкой: помыть полы, пропылесосить, постирать (в том числе постельное бельё), вытереть пыль и провести генеральную уборку на кухне и в ванной", — отметила она.
Если график не оставляет свободных часов, можно использовать технику "микроуборки": выполнять задачи по пути. Например, протирать столешницу во время готовки, убирать одежду, пока ждёте звонка, или запускать стирку утром, чтобы вечером просто развесить вещи.
Как часто нужно чистить мусорное ведро?
Минимум раз в неделю, даже если пакет меняется чаще.
Сколько времени тратить на уборку в квартире 40 м²?
Достаточно 30-45 минут раз в неделю плюс по 10 минут в день на мелкие задачи.
Что делать, если уборка вызывает стресс?
Разбить её на короткие сеансы и включить музыку или подкаст.
