Невидимый яд на вашей кухне: попадает в тарелку быстрее, чем соль и специи

Разделочные доски из пластика кажутся удобными и практичными: они лёгкие, дешёвые и легко моются даже в посудомоечной машине. Однако за внешней простотой скрывается серьёзная угроза для здоровья — микропластик, который незаметно попадает в еду, а затем в наш организм.
Производство пластика обходится дёшево, поэтому на полках магазинов такие товары стоят буквально копейки. Многие хозяйки выбирают пластиковые доски и контейнеры именно из-за их цены и лёгкости в уходе. Доски из мягкого пластика можно даже слегка согнуть и аккуратно пересыпать нарезанные продукты в кастрюлю или сковороду.
Но удобство оборачивается опасностью. При каждом контакте с ножом пластик повреждается: на поверхности появляются бороздки, из которых в пищу попадают частицы микропластика.
Сегодня микропластик находят буквально повсюду: в воде, воздухе и даже в теле человека. Частицы были обнаружены в крови, лёгких, мозге и плаценте. Их воздействие разрушительно: они вызывают воспалительные процессы, ослабляют иммунитет и нарушают гормональный баланс. Учёные связывают накопление микропластика и с повышенным риском онкологических заболеваний.
Микрочастицы пластика отделяются:
при мытье пластиковых досок и посуды в посудомоечной машине;
при нагревании контейнеров в микроволновке или при контакте с горячими напитками;
при трении пластиковых элементов кухонной техники, например блендера;
даже при хранении еды в пластиковых коробках в холодильнике.
Таким образом, пластик продолжает выделять микрочастицы на каждом этапе — от нарезки продуктов до их подачи.
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Пластик
|Дешёвый, лёгкий, легко мыть
|Выделяет микропластик, быстро царапается
|Дерево
|Экологичный, долговечный, красивый
|Требует ухода, нельзя мыть в посудомоечной машине
|Бамбук
|Прочный, лёгкий, устойчив к влаге
|Может расслаиваться при плохом качестве
|Стекло
|Гигиеничное, не впитывает запахи
|Тупит ножи, может разбиться
Замените пластиковые доски на деревянные, бамбуковые или стеклянные.
Для хранения продуктов используйте контейнеры из стекла или нержавеющей стали.
Никогда не разогревайте пищу в пластиковых ёмкостях.
Не используйте пластиковые стаканчики для горячих напитков.
Детям предлагайте только металлические или деревянные приборы.
При мытье посуды тщательно ополаскивайте её после использования губки — она тоже выделяет микропластик.
Ошибка: нарезка продуктов на пластиковой доске.
Последствие: попадание микропластика в еду.
Альтернатива: использование деревянной или бамбуковой доски.
Ошибка: разогрев еды в пластиковом контейнере.
Последствие: усиленное выделение токсичных микрочастиц.
Альтернатива: стеклянная посуда, жаропрочная керамика.
Ошибка: наливание горячего чая в пластиковый стакан.
Последствие: пластик плавится, частицы попадают в напиток.
Альтернатива: металлический или керамический термокружка.
Если полностью отказаться от пластика на кухне, количество микропластика, попадающего в организм, значительно снизится. Конечно, невозможно исключить его совсем, ведь он уже есть в воде и воздухе. Но уменьшив количество пластиковых предметов в быту, можно снизить риски для здоровья и продлить срок службы посуды.
|Материал
|Плюсы
|Минусы
|Пластик
|Дешёвый, лёгкий
|Вред для здоровья, выделяет микропластик
|Дерево
|Экологичное, красивое
|Требует ухода, боится влаги
|Бамбук
|Лёгкий, прочный
|Может быть низкого качества
|Стекло
|Гигиеничное, долговечное
|Тяжёлое, может разбиться
|Нержавеющая сталь
|Практичная, долговечная, безопасная
|Дороже пластика
Как выбрать безопасную разделочную доску?
Лучше всего подходят доски из дерева или бамбука. Для мяса и рыбы стоит иметь отдельные доски, чтобы избежать перекрёстного заражения.
Можно ли мыть деревянную доску в посудомоечной машине?
Нет, дерево от влаги и высоких температур трескается. Мыть её лучше вручную тёплой водой с мылом.
Что лучше: стеклянная или деревянная доска?
Стеклянная более гигиенична и не впитывает запахи, но она быстро тупит ножи. Деревянная мягче к лезвиям и служит дольше.
Миф: пластиковые доски безопаснее, так как их можно мыть в посудомойке.
Правда: они выделяют микропластик при каждом контакте с ножом.
Миф: микропластик слишком мал, чтобы навредить.
Правда: учёные доказали, что он вызывает воспаления и гормональные сбои.
Миф: пластиковые контейнеры безвредны в холодильнике.
Правда: микропластик выделяется даже при холодном хранении.
В среднем человек съедает до 5 граммов микропластика в неделю — примерно столько же весит пластиковая карта.
Микропластик был найден даже в морской соли и бутилированной воде.
