Невидимый яд на вашей кухне: попадает в тарелку быстрее, чем соль и специи

Разделочные доски из пластика кажутся удобными и практичными: они лёгкие, дешёвые и легко моются даже в посудомоечной машине. Однако за внешней простотой скрывается серьёзная угроза для здоровья — микропластик, который незаметно попадает в еду, а затем в наш организм.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разделочные доски из разных материалов

Почему пластиковая посуда кажется такой удобной

Производство пластика обходится дёшево, поэтому на полках магазинов такие товары стоят буквально копейки. Многие хозяйки выбирают пластиковые доски и контейнеры именно из-за их цены и лёгкости в уходе. Доски из мягкого пластика можно даже слегка согнуть и аккуратно пересыпать нарезанные продукты в кастрюлю или сковороду.

Но удобство оборачивается опасностью. При каждом контакте с ножом пластик повреждается: на поверхности появляются бороздки, из которых в пищу попадают частицы микропластика.

Где прячется микропластик

Сегодня микропластик находят буквально повсюду: в воде, воздухе и даже в теле человека. Частицы были обнаружены в крови, лёгких, мозге и плаценте. Их воздействие разрушительно: они вызывают воспалительные процессы, ослабляют иммунитет и нарушают гормональный баланс. Учёные связывают накопление микропластика и с повышенным риском онкологических заболеваний.

Микрочастицы пластика отделяются:

при мытье пластиковых досок и посуды в посудомоечной машине;

при нагревании контейнеров в микроволновке или при контакте с горячими напитками;

при трении пластиковых элементов кухонной техники, например блендера;

даже при хранении еды в пластиковых коробках в холодильнике.

Таким образом, пластик продолжает выделять микрочастицы на каждом этапе — от нарезки продуктов до их подачи.

Сравнение разделочных досок

Материал Преимущества Недостатки Пластик Дешёвый, лёгкий, легко мыть Выделяет микропластик, быстро царапается Дерево Экологичный, долговечный, красивый Требует ухода, нельзя мыть в посудомоечной машине Бамбук Прочный, лёгкий, устойчив к влаге Может расслаиваться при плохом качестве Стекло Гигиеничное, не впитывает запахи Тупит ножи, может разбиться Как безопасно организовать кухню: советы шаг за шагом Замените пластиковые доски на деревянные, бамбуковые или стеклянные. Для хранения продуктов используйте контейнеры из стекла или нержавеющей стали. Никогда не разогревайте пищу в пластиковых ёмкостях. Не используйте пластиковые стаканчики для горячих напитков. Детям предлагайте только металлические или деревянные приборы. При мытье посуды тщательно ополаскивайте её после использования губки — она тоже выделяет микропластик. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка : нарезка продуктов на пластиковой доске.

Последствие : попадание микропластика в еду.

Альтернатива : использование деревянной или бамбуковой доски.

Ошибка : разогрев еды в пластиковом контейнере.

Последствие : усиленное выделение токсичных микрочастиц.

Альтернатива : стеклянная посуда, жаропрочная керамика.

Ошибка: наливание горячего чая в пластиковый стакан.

Последствие: пластик плавится, частицы попадают в напиток.

Альтернатива: металлический или керамический термокружка. А что если… Если полностью отказаться от пластика на кухне, количество микропластика, попадающего в организм, значительно снизится. Конечно, невозможно исключить его совсем, ведь он уже есть в воде и воздухе. Но уменьшив количество пластиковых предметов в быту, можно снизить риски для здоровья и продлить срок службы посуды. Плюсы и минусы материалов Материал Плюсы Минусы Пластик Дешёвый, лёгкий Вред для здоровья, выделяет микропластик Дерево Экологичное, красивое Требует ухода, боится влаги Бамбук Лёгкий, прочный Может быть низкого качества Стекло Гигиеничное, долговечное Тяжёлое, может разбиться Нержавеющая сталь Практичная, долговечная, безопасная Дороже пластика FAQ Как выбрать безопасную разделочную доску?

Лучше всего подходят доски из дерева или бамбука. Для мяса и рыбы стоит иметь отдельные доски, чтобы избежать перекрёстного заражения. Можно ли мыть деревянную доску в посудомоечной машине?

Нет, дерево от влаги и высоких температур трескается. Мыть её лучше вручную тёплой водой с мылом. Что лучше: стеклянная или деревянная доска?

Стеклянная более гигиенична и не впитывает запахи, но она быстро тупит ножи. Деревянная мягче к лезвиям и служит дольше. Мифы и правда Миф : пластиковые доски безопаснее, так как их можно мыть в посудомойке.

Правда : они выделяют микропластик при каждом контакте с ножом.

Миф : микропластик слишком мал, чтобы навредить.

Правда : учёные доказали, что он вызывает воспаления и гормональные сбои.

Миф: пластиковые контейнеры безвредны в холодильнике.

Правда: микропластик выделяется даже при холодном хранении. 2 интересных факта В среднем человек съедает до 5 граммов микропластика в неделю — примерно столько же весит пластиковая карта. Микропластик был найден даже в морской соли и бутилированной воде.