Мрамор потускнел? Простые домашние средства вернут ему первозданный вид

Мрамор всегда считался символом элегантности и долговечности. Он используется в отделке домов, офисов и общественных зданий. Но даже этот прочный материал со временем может потерять привлекательность: появляются пятна, разводы и тусклость. Чтобы вернуть поверхности блеск, совсем не обязательно использовать агрессивные химикаты — многие проблемы решаются простыми и натуральными средствами.
Первый шаг к уходу за мрамором — понять, с каким загрязнением вы имеете дело:
От правильного определения типа пятна зависит, какой способ очистки будет наиболее эффективным.
Один из самых простых и доступных вариантов — паста из пищевой соды и воды. Смесь наносят на пятно, накрывают влажной тканью и оставляют на ночь. Утром остатки пасты смывают тёплой водой и аккуратно вытирают поверхность мягкой тканью.
Важно: всегда использовать микрофибру или другие мягкие материалы, чтобы избежать царапин.
Если поверхность утратила блеск полностью, помогут простые домашние средства:
Для поддержания результата используйте мягкое мыло и воду. Это предотвратит накопление грязи и сохранит блеск на долгое время.
А что если мрамор утратил вид полностью? В этом случае можно обратиться к специалистам по профессиональной полировке. Но регулярный уход дома позволяет оттянуть этот момент на десятилетия.
Можно ли использовать уксус или лимон для чистки?
Нет, кислоты разрушают мрамор.
Как часто полировать мрамор?
Раз в несколько месяцев лёгкой полировкой и регулярно — мягкой очисткой.
Что делать с глубокими пятнами?
В домашних условиях — сода и кукурузная мука. При сильных повреждениях — профессиональная реставрация.
Уточнения
Мра́мор (др.-греч. μάρμαρος - "белый или блестящий камень") — метаморфическая горная порода, состоящая из кальцита CaCO3 с примесями других минералов. При перекристаллизации доломита CaMg(CO3)2 образуются доломитовые мраморы.
