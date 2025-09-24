Шторы становятся прошлым: новый символ уюта вытеснит пылесборники уже в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:51
Недвижимость

Дом — не подиум для пыли. Люди все чаще уходят от тюля и тяжёлых драпировок к функциональному затенению: римским и рулонным шторам, жалюзи и "умным" системам. Причина проста: меньше аллергенов, больше приватности по вечерам, точный контроль света и тепла, сценарии "просыпаемся с солнцем" и "дома кто-то есть", даже когда вы в отпуске.

Умные рулонные шторы в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Умные рулонные шторы в интерьере

Почему шторы теряют позиции

Текстиль красиво стареет только при регулярном уходе. Тюль и портьеры собирают пыль, впитывают запахи, провисают и часто "спорят" с мебелью. Днём они прикрывают окна, но вечером при включённом свете перестают быть щитом. Современная альтернатива — многослойные решения: тканевые рулонки с разной степенью затемнения, римские шторы, горизонтальные жалюзи, наружные рольставни и умные приводы, работающие по датчикам.

Что выбрать взамен: базовые решения

  • Рулонные шторы: лаконичные, легко моются, подходят на кухню и в кабинет.
  • Римские шторы: "мягкая геометрия" для гостиных и спальни, ткань снимается для стирки.
  • Жалюзи (алюминий/дерево): точная дозировка света, хороши для рабочих зон.
  • Рольставни/ставни: тепло- и шумоизоляция, безопасность, особенно на первых этажах.
  • Умное затенение: те же базы + электропривод, таймеры, датчики света/температуры, сценарии, голосовое управление.

Сравнение

Решение Приватность днём/ночью Уход и пыль Совместимость со стилем Для кого/куда
Тюль/портьеры Днём да/ночью условно Пылесборник Классика/эклектика Если любите текстиль
Рулонные Да/да (dimout/blackout) Лёгкий Минимализм/сканди/лофт Кухня, кабинет, детская
Римские Да/да Съёмная ткань Современная классика Гостиная, спальня
Жалюзи Да/да Протирка ламелей Техно/офис/мид-сенчури Рабочие зоны, санузлы
Рольставни Да/да Минимальный Фасадные системы 1-2 этаж, спальни
"Умные" версии Да/да + сценарии Как у базы Любой Для тех, кто хочет автоматизацию

Советы шаг за шагом (HowTo)

  • Замерьте проёмы. Решите: накладной монтаж или "в проём". Проверьте наличие откосов, радиаторов, створок.
  • Разведитесценариипокомнатам: спальня — blackout и тишина; гостиная — dimout; кабинет — антиблик; кухня — влагостойкая ткань.
  • Выберитематериал: blackout (100% затемнение), dimout (60-90%), screen (рассеивание и защита от перегрева), влагостойкие ткани для кухни/ванной.
  • Определитесь с приводом: цепочка/пружина (бюджет), электропривод от сети 220 В (надежно), аккумуляторные моторы (без штробления), батарейки (редко, но есть).
  • Управление: пульт, настенная кнопка, Bluetooth/Wi-Fi, Zigbee/Z-Wave. Для сценариев по дому удобен хаб.
  • Датчики и логика: свет/температура/время: "опустить в полдень", "поднять на рассвете", "закрыть при жаре", "имитация присутствия в отпуске".
  • Установка: потолочный или настенный кронштейн, строго по уровню; для аренды — клеевые/защёлкивающиеся системы без сверления.
  • Безопасность: фиксаторы цепочек от детей, ограничители подъёма, мягкие кромки.
  • Уход: пылесос с насадкой, влажная салфетка; у римских — съёмные чехлы. Раз в сезон — ревизия крепежа.
  • Финал: пропишите сцены и голоса: "Окей, открой шторы в спальне на 30%" — и настройте таймеры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Брать тюль "на всё окно" → Вечером видимость внутри → Комбинация: рулонка + лёгкая гардина.
  • Ставить белый blackout на кухне → Пятна и желтизна → Screen/dimout антивлага, съёмные ткани.
  • Заказывать разные моторы без экосистемы → Несовместимость и лишние пульты → Один протокол/хаб для всех окон.
  • Монтаж вплотную к створке → Задевание при открытии → Отступы и проверка хода.
  • Аккумулятор зимой на холодном окне → Быстрая разрядка → Проводной мотор или перенос блока питания в тёплую зону.

А что если всё равно нравятся ткани

Сохраните "мягкость", но обновите функциональность: римские шторы на подкладке, японские панели, шторы с антистатической пропиткой и съёмной подшивкой. Повесьте легкий тюль только для дня, а ночью опускайте рулонный blackout. Текстиль — декоративный слой, а не единственная защита.

Плюсы и минусы умного затенения

Плюсы Минусы
Приватность и свет по расписанию Дороже ручных решений
Экономия на охлаждении/обогреве за счёт сценариев Нужен хаб/настройка для сложных сцен
Имитация присутствия (безопасность) Аккумуляторы требуют подзарядки
Голос и удалённый доступ Сложнее ремонтировать "на коленке"
Индивидуальные профили для комнат Ограничения по габаритам и весу полотна

FAQ

Что выбрать: римские или рулонные шторы

Рулонки проще и дешевле, хорошо моются, оптимальны для кухонь и кабинетов. Римские — мягкий силуэт и съёмная ткань, лучше для гостиных и спален.

Сколько стоит умное окно

Базовая рулонка — минимум, мотор + управление поднимают цену кратно. Экономить лучше на "умности" не всех окон сразу: начните со спальни и гостиной.

Нужен ли хаб

Для таймеров и простых сценариев иногда хватает пульта/приложения. С датчиками, голосом и логикой "если-то" удобнее с хабом.

Аренда: можно без сверления

Да: есть кассетные рулонки и мини-карнизы на зажимах/клее, а также батарейные моторы.

Какие цвета работают лучше

Спальня — тёмные анаглушающие (blackout), гостиная — светлые dimout, кабинет — нейтральные с антибликом, кухня — практичные фактуры со смываемым покрытием.

Мифы и правд

Умные шторы — игрушка богачей

Правда: моторизованная одна-две комнаты стоят сопоставимо с хорошей бытовой техникой и реально улучшают быт.

Жалюзи шумят и портят вид

Правда: современные ламели бесшумны, а дерево и текстура гармонично входят в интерьеры.

Батарейки сядут через месяц

Правда: при умеренном использовании аккумулятор держит от нескольких месяцев до сезона; есть проводные альтернативы.

Сон и психология

Утренний свет — лучший "будильник": плавное поднятие штор синхронизирует циркадные ритмы, помогает бодрее просыпаться и мягко снижать вечерний свет для засыпания. Ночные "тотальные" blackout-сцены уменьшают пробуждения от фонарей и рекламы за окном.

Исторический контекст

  • Древний Египет: ставни и тканевые полотна против пыли и жары.
  • Древний Рим: подъёмные тканевые шторы — прародители римских.
  • XVIII-XIX вв.: индустриализация ткачества в Центральной Европе, популярность кружев и гардин.
  • XX век: массовые жалюзи и рулонки, первые кассетные системы.
  • 2010-е: "умные" приводы, датчики и голос, интеграция в экосистемы умного дома.

Текстиль никуда не исчез — он просто перестал быть единственной защитой окна. Сочетайте декоративные ткани с функциональными слоями и автоматикой там, где это действительно нужно: спальня, гостиная, детская.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
