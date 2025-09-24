Кран теряет блеск и покрывается налётом: в доме против этого есть простое оружие

Метод Плюсы Минусы Уксус Доступный, эффективный, безопасный Резкий запах Лимон Натуральный, приятный аромат Не справляется с сильным налётом Сода Дешёвая, универсальная Может оставить белые следы Зубная паста Удобна для мелких деталей Неэффективна на больших поверхностях Готовые спреи Быстро и просто Дороже и менее экологично

FAQ

Как часто нужно чистить кран?

Раз в неделю достаточно протирать мягкой тканью с уксусом или лимоном, чтобы не допустить образования толстого слоя налёта.

Что лучше для полировки — ткань или салфетки?

Лучше всего подходят салфетки из микрофибры: они не оставляют разводов и не царапают поверхность.

Можно ли заменить лимон уксусом?

Да, уксус более эффективен, но лимон удобнее для быстрой профилактики и приятнее по запаху.

Мифы и правда

Миф : Для блеска кранов нужны только дорогие химические средства.

Правда : Уксус, сода и лимон справляются ничуть не хуже.

Миф: Чем сильнее трёшь, тем чище кран.

Правда: Сильное трение только повредит покрытие, лучше дать средству подействовать.

Три интересных факта