Кран теряет блеск и покрывается налётом: в доме против этого есть простое оружие

4:06
Недвижимость

Кран в ванной — это деталь, на которую редко обращают внимание, пока он не начинает покрываться налётом и тускнеть. Известковая вода, мыло и остатки зубной пасты быстро превращают блестящую поверхность в матовую и неприятную на вид. Но вернуть сияние можно без дорогих чистящих средств — достаточно подручных продуктов, которые есть в каждой кухне или аптечке.

Современный кран
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный кран

Сравнение средств для чистки кранов

Средство Эффективность против налёта Экологичность Удобство применения Стоимость
Уксус Высокая Да Просто Минимальная
Лимонный сок Средняя Да Удобно Доступная
Пищевая сода Средняя Да Нужно натирать Дешёвая
Специальные спреи Высокая Нет Максимально удобно Выше средней
Зубная паста Локально высокая Частично Легко Низкая

Советы шаг за шагом

  1. Налейте немного уксуса в миску и смочите мягкую ткань. Оберните ею кран на 10-15 минут, чтобы растворились отложения.

  2. Для труднодоступных мест используйте старую зубную щётку. Она мягко очистит швы и изгибы.

  3. Лимонный сок поможет освежить блеск. Просто протрите им кран и смойте водой.

  4. Если есть застарелые пятна, нанесите пасту из соды и воды, оставьте на 5 минут, затем потрите.

  5. Завершающий этап — отполировать поверхность сухой тканью из микрофибры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать жёсткие металлические губки.
    Последствие: Царапины, потеря блеска.
    Альтернатива: Мягкие салфетки из микрофибры или губки с мелкопористой структурой.

  • Ошибка: Смешивать уксус с хлорсодержащими средствами.
    Последствие: Опасные испарения.
    Альтернатива: Использовать только уксус или только хлорный раствор, не сочетая их.

  • Ошибка: Чистить сухим порошком.
    Последствие: Царапины и разводы.
    Альтернатива: Развести порошок водой до пастообразной консистенции.

А что если…

Кран слишком старый и не поддаётся очистке? Иногда разумнее заменить смеситель на новый, особенно если он уже начал протекать. Современные модели из латуни с хромированным покрытием не только дольше сохраняют блеск, но и проще в уходе.

Плюсы и минусы популярных способов

Метод Плюсы Минусы
Уксус Доступный, эффективный, безопасный Резкий запах
Лимон Натуральный, приятный аромат Не справляется с сильным налётом
Сода Дешёвая, универсальная Может оставить белые следы
Зубная паста Удобна для мелких деталей Неэффективна на больших поверхностях
Готовые спреи Быстро и просто Дороже и менее экологично

FAQ

Как часто нужно чистить кран?
Раз в неделю достаточно протирать мягкой тканью с уксусом или лимоном, чтобы не допустить образования толстого слоя налёта.

Что лучше для полировки — ткань или салфетки?
Лучше всего подходят салфетки из микрофибры: они не оставляют разводов и не царапают поверхность.

Можно ли заменить лимон уксусом?
Да, уксус более эффективен, но лимон удобнее для быстрой профилактики и приятнее по запаху.

Мифы и правда

  • Миф: Для блеска кранов нужны только дорогие химические средства.
    Правда: Уксус, сода и лимон справляются ничуть не хуже.

  • Миф: Чем сильнее трёшь, тем чище кран.
    Правда: Сильное трение только повредит покрытие, лучше дать средству подействовать.

Три интересных факта

  1. Первые латунные краны начали использовать в Европе ещё в XIX веке, и они до сих пор встречаются в старых домах.

  2. Хромовое покрытие не только придаёт блеск, но и защищает металл от коррозии.

  3. В японских отелях некоторые краны покрывают специальным составом, предотвращающим появление налёта до полугода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
