Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колёса решают судьбу: одна зима без замены — и автомобиль становится вашим врагом
Осенний цветник с эффектом брони: растения превращают сад в зону, закрытую для насекомых
Раздвоение личности? Известный финский актёр зарабатывает миллионы в России, критикуя СВО
Что скрывала скала: в Турции нашли римский стадион
Цена мечты: сколько стоит взойти на Манаслу и кто смог это сделать без кислородных баллонов
Секрет долгожителей раскрыт: тело можно чинить, как машину — вопрос лишь в деталях
Опасная черта: Алёна Кравец подозревает у себя серьёзную болезнь после скандала с дочерью
Столовая имеет целью дать здоровую пищу по возможности за дешевую плату… — писала газета Русское Слово 26 сентября 1908 года
Собачьи уши — это паспорт, который мы читаем неправильно: висячие визы открывают все двери

Хватит сливать деньги в канализацию: 4 способа использовать воду после стирки

4:20
Недвижимость

В условиях растущего внимания к проблемам экологии и экономии ресурсов повторное использование бытовой воды становится не просто трендом, а практичной необходимостью. Один из самых эффективных способов сократить ежемесячное водопотребление — найти применение воде после стирки.

Стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стирка

Что такое серая вода

Эта практика, известная как рециклинг серой воды, может значительно снизить нагрузку на коммунальные системы и ваш кошелек, но требует соблюдения чётких правил безопасности.

Серая вода —  это условно чистые стоки из душа, раковин и стиральных машин, которые не содержат фекальных загрязнений (это уже чёрная вода). При грамотном подходе её можно безопасно применять для множества хозяйственных нужд. Неправильное хранение или использование может свести на нет всю пользу и даже создать риски для здоровья.

Вода из стиральной машины идеально подходит для рециклинга, но её безопасность зависит от нескольких факторов.

Критически важные условия

  • Тип моющего средства. Используйте экологичные, биоразлагаемые средства без агрессивных химикатов, хлора и отбеливателей.

  • Состав белья. Вода после стирки сильно загрязнённых вещей (например, рабочей одежды) или детских пелёнок не подлежит повторному использованию.

  • Срок хранения. Свежесть воды — залог безопасности. Застоявшаяся жидкость становится рассадником бактерий.

Практическое руководство: как собрать простую систему сбора

Организовать эффективный сбор воды можно без сложных инженерных решений.

  1. Резервуар. Используйте чистую пластиковую бочку или канистру объемом 50-100 литров с плотно закрывающейся крышкой. Это предотвратит размножение комаров и попадание мусора.

  2. Подключение. Направьте сливной шланг стиральной машины прямо в резервуар. Для удобства можно использовать переходники.

  3. Фильтрация. Установите на выходе из шланга простой сетчатый фильтр, чтобы задерживать ворс, нитки и крупные частицы грязи.

  4. Слив. Расположите бочку на небольшом возвышении и установите в нижней части кран. Это позволит легко набирать воду ведром или подключать шланг для полива.

Безопасное применение: где и как использовать серую воду

  • Мытьё автомобиля. Идеальный вариант, так как моющее средство уже присутствует в воде.

  • Влажная уборка. Для мытья полов в подсобных помещениях, гараже, террасы.

  • Смыв в туалете. Это требует небольшой переделки канализационной системы, но даёт максимальную экономию.

  • Полив — с осторожностью. Только водой после стирки экологичными средствами и только под корень декоративных растений. Для огорода и плодовых деревьев этот метод не рекомендуется.

Главные меры предосторожности: памятка

  • Маркируйте резервуары. Чётко обозначьте, что вода не питьевая.

  • Не храните долго. Используйте воду в течение 24-48 часов. Не допускайте застоя.

  • Избегайте контакта. Работайте в перчатках, особенно если на коже есть ссадины или раздражения.

  • Не используйте для мытья посуды, купания или питья. Это категорически запрещено.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Точка зрения
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Собачьи уши — это паспорт, который мы читаем неправильно: висячие визы открывают все двери
Приговор Блиновской: адвокат раскрыла правду о шансах на УДО
Пятиминутный хит к пиву: сосиски в японской темпуре с хрустящей корочкой
Хватит откладывать: 3 упражнения, чтобы триумфально вернуться к спорту после долгого перерыва
Качественный мотор погибает от некачественного топлива: как двигатель кричит о помощи
ИИ создаёт материалы будущего, но без российских данных он слеп — вот в чём загвоздка
Бразилия устанавливает новый стандарт: что изменится для туристов в отелях этой зимой
Монстр из глубин? Гигантские ядовитые медузы Чёрному морю не грозят, но есть нюанс
Киркоров и Бузова делают кое-что наедине: скандальный поцелуй — лишь вершина айсберга их отношений
Прыщи не уходят после 30: почему каждая пятая женщина остаётся пленницей акне всю жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.