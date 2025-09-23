Бежевый уходит в прошлое: диваны в цветах ретро-вечеринок снова ломают интерьеры

Мода на нейтральные интерьеры сдержанных оттенков постепенно сдаёт позиции. После десятилетия господства бежевого и серого в гостиных на смену приходит новый тренд - диваны с ярким принтом. И это не просто декор: дизайнеры называют его настоящим символом возвращения индивидуальности и дерзости в домах.
Социальные сети фиксируют явное смещение в сторону рисунка. Букле цвета слоновой кости, ещё недавно считавшееся эталоном минимализма, уходит в прошлое. Теперь в тренде полоска, клетка, цветочные и анималистичные мотивы.
"Это долгожданная перемена после нейтральных трендов", — отмечает директор по дизайну CB2 Сара Ходжа.
По её словам, особенно хорошо в интерьеры "заходят" полоски — они уже завоевали популярность в текстиле и декоре, а теперь перешли на крупную мебель.
Дизайнеры признают: во многом возвращение узоров связано с ностальгией по 1970–1980-м. Эти десятилетия подарили интерьеру смелые цветовые сочетания, которые до сих пор вдохновляют.
Традиционные узоры обретают новую жизнь — теперь они обыгрываются в сочетании с современными материалами и лаконичными формами мебели.
Рост популярности принтов совпал с увлечением максимализмом и стилем коттеджкор. Оба направления ценят уют, тепло и эклектику. Архитектор Грег Натале видит в принте удобный способ добавить в интерьер динамику:
"На фоне однотонных ковров и стен диван с рисунком становится ярким акцентом, оживляющим комнату". — говорит Грег.
В моду входят бархат с полосами, ткани с крупными цветами и растительными мотивами, обивка с графическими паттернами.
Декораторы советуют соблюдать баланс. Узор не только украшает, но и делает диван практичнее — на нём менее заметны пятна и следы повседневного использования.
Интерьер-дизайнер Мета Коулман отмечает:
"Главное — выбрать узор, который будет радовать каждый день. Тогда диван станет не просто мебелью, а частью настроения дома". — говорит дизайнер.
|Тренд прошлого
|Современная интерпретация
|Что добавить
|Цветочные диваны 70-х
|Бархат с крупными цветами
|Лаконичные формы каркаса
|Полоска 80-х
|Графические линии в спокойной палитре
|Нейтральный ковёр
|Клетка
|Смелые цветовые контрасты
|Простая мебель вокруг
Ошибка: полностью заполнить комнату активными принтами.
Последствие: интерьер перегружает и утомляет.
Альтернатива: оставить один диван с рисунком как акцент.
Ошибка: выбирать слишком сложные формы мебели с узором.
Последствие: визуальный хаос.
Альтернатива: простые силуэты + яркая ткань.
Ошибка: бояться экспериментов.
Последствие: скучный интерьер без характера.
Альтернатива: попробовать небольшие элементы (пуфы, кресла) с узором, а потом перейти к дивану.
Если вы устали от серых и бежевых гостиных, принт станет решением: он не только оживит пространство, но и добавит индивидуальности. В 2026 году диван с узором перестанет быть "смелым выбором" и станет нормой.
|Плюсы
|Минусы
|Создаёт яркий акцент в комнате
|Требует аккуратности в подборе сочетаний
|Практичнее, чем однотонная ткань
|Может быстро надоесть при неверном выборе
|Вдохновлён ретро и ностальгией
|Ограниченный выбор в масс-маркете
|Поддерживает тренды максимализма
|Сложно сочетать с активными обоями
Да, если выбрать спокойный узор и простую форму.
Да, но лучше комбинировать разные масштабы (крупный рисунок + мелкий).
Нет, потому что в основе — вечные мотивы: клетка, полоска, флористика.
Миф: диван с принтом всегда выглядит старомодно.
Правда: современные ткани и формы делают его стильным акцентом.
Миф: яркая мебель сложнее в уходе.
Правда: принт скрывает пятна лучше, чем однотонные ткани.
Миф: узор ограничивает свободу в декоре.
Правда: правильно подобранный принт задаёт тон всему интерьеру.
Мода на узорчатые диваны поднималась и падала несколько раз. В послевоенные десятилетия они символизировали оптимизм и радость жизни, в 80-х — эклектику и максимализм. В XXI веке на смену пришёл минимализм и нейтральные оттенки. Но в 2026 году цикл вновь замыкается: принт возвращается, чтобы вдохнуть жизнь в "стерильные" интерьеры.
