Бежевый уходит в прошлое: диваны в цветах ретро-вечеринок снова ломают интерьеры

Недвижимость

Мода на нейтральные интерьеры сдержанных оттенков постепенно сдаёт позиции. После десятилетия господства бежевого и серого в гостиных на смену приходит новый тренд - диваны с ярким принтом. И это не просто декор: дизайнеры называют его настоящим символом возвращения индивидуальности и дерзости в домах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ретро-диван в полоску

От букле к бархату с полоской

Социальные сети фиксируют явное смещение в сторону рисунка. Букле цвета слоновой кости, ещё недавно считавшееся эталоном минимализма, уходит в прошлое. Теперь в тренде полоска, клетка, цветочные и анималистичные мотивы.

"Это долгожданная перемена после нейтральных трендов", — отмечает директор по дизайну CB2 Сара Ходжа.

По её словам, особенно хорошо в интерьеры "заходят" полоски — они уже завоевали популярность в текстиле и декоре, а теперь перешли на крупную мебель.

Ретро-настроения и новая ностальгия

Дизайнеры признают: во многом возвращение узоров связано с ностальгией по 1970–1980-м. Эти десятилетия подарили интерьеру смелые цветовые сочетания, которые до сих пор вдохновляют.

Традиционные узоры обретают новую жизнь — теперь они обыгрываются в сочетании с современными материалами и лаконичными формами мебели.

Максимализм и коттеджкор

Рост популярности принтов совпал с увлечением максимализмом и стилем коттеджкор. Оба направления ценят уют, тепло и эклектику. Архитектор Грег Натале видит в принте удобный способ добавить в интерьер динамику:

"На фоне однотонных ковров и стен диван с рисунком становится ярким акцентом, оживляющим комнату". — говорит Грег.

В моду входят бархат с полосами, ткани с крупными цветами и растительными мотивами, обивка с графическими паттернами.

Как выбрать узорчатый диван и не перегрузить интерьер

Декораторы советуют соблюдать баланс. Узор не только украшает, но и делает диван практичнее — на нём менее заметны пятна и следы повседневного использования.

Чтобы не переборщить, специалисты советуют:

сочетать крупный рисунок с нейтральными подушками или ковром;

комбинировать геометрию с флористикой;

выбирать простые силуэты мебели, чтобы они не спорили с активным принтом.

Интерьер-дизайнер Мета Коулман отмечает:

"Главное — выбрать узор, который будет радовать каждый день. Тогда диван станет не просто мебелью, а частью настроения дома". — говорит дизайнер.

Таблица: возвращение принтов

Тренд прошлого Современная интерпретация Что добавить Цветочные диваны 70-х Бархат с крупными цветами Лаконичные формы каркаса Полоска 80-х Графические линии в спокойной палитре Нейтральный ковёр Клетка Смелые цветовые контрасты Простая мебель вокруг

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью заполнить комнату активными принтами.

Последствие: интерьер перегружает и утомляет.

Альтернатива: оставить один диван с рисунком как акцент.

Ошибка: выбирать слишком сложные формы мебели с узором.

Последствие: визуальный хаос.

Альтернатива: простые силуэты + яркая ткань.

Ошибка: бояться экспериментов.

Последствие: скучный интерьер без характера.

Альтернатива: попробовать небольшие элементы (пуфы, кресла) с узором, а потом перейти к дивану.

Если вы устали от серых и бежевых гостиных, принт станет решением: он не только оживит пространство, но и добавит индивидуальности. В 2026 году диван с узором перестанет быть "смелым выбором" и станет нормой.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Создаёт яркий акцент в комнате Требует аккуратности в подборе сочетаний Практичнее, чем однотонная ткань Может быстро надоесть при неверном выборе Вдохновлён ретро и ностальгией Ограниченный выбор в масс-маркете Поддерживает тренды максимализма Сложно сочетать с активными обоями

FAQ

Будет ли диван с принтом уместен в маленькой комнате

Да, если выбрать спокойный узор и простую форму.

Можно ли сочетать несколько принтов

Да, но лучше комбинировать разные масштабы (крупный рисунок + мелкий).

Не устареет ли тренд слишком быстро

Нет, потому что в основе — вечные мотивы: клетка, полоска, флористика.

Мифы и правда

Миф: диван с принтом всегда выглядит старомодно.

Правда: современные ткани и формы делают его стильным акцентом.

Миф: яркая мебель сложнее в уходе.

Правда: принт скрывает пятна лучше, чем однотонные ткани.

Миф: узор ограничивает свободу в декоре.

Правда: правильно подобранный принт задаёт тон всему интерьеру.

3 интересных факта

В 70-х годах в Британии и США диваны с цветочным принтом были признаком статуса.

Сегодня многие бренды перезапускают архивные коллекции тканей для мебели.

Принтованные диваны часто используют в киносъёмках для передачи "уютного ретро-стиля".

Мода на узорчатые диваны поднималась и падала несколько раз. В послевоенные десятилетия они символизировали оптимизм и радость жизни, в 80-х — эклектику и максимализм. В XXI веке на смену пришёл минимализм и нейтральные оттенки. Но в 2026 году цикл вновь замыкается: принт возвращается, чтобы вдохнуть жизнь в "стерильные" интерьеры.