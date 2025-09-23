Интерьер, который не стареет: секреты ремонта, который не выйдет из моды

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Интерьер, ориентированный на личные предпочтения хозяев, сохраняет актуальность дольше модных трендов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера Ирина Макарова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ремонт комнаты

Эксперт отметила, что стремление следовать текущим трендам делает ремонт устаревшим уже через пару лет.

"Часто устаревшими становятся интерьеры, построенные по актуальным пару лет назад решениям: мраморная плитка в сочетании с деревом, перегородки из речного камня, лофтовые элементы, темная сантехника, серые стены. Такие сочетания были популярны примерно в 2017–2019 годах, сегодня они выглядят устаревшими, хотя отдельные элементы могут встречаться и в современных интерпретациях", — пояснила Макарова.

Она подчеркнула, что интерьер, который будет долго радовать, строится на индивидуальности владельцев.

"Ремонт должен отражать ценности, предпочтения и историю человека. Интерьер может быть эклектичным — сочетать разные материалы, классические элементы с современными, минималистичную корпусную мебель с антикварными предметами, которые имеют личное значение. Такой подход делает пространство живым и уникальным", — отметила дизайнер.

Макарова добавила, что истинная актуальность интерьера зависит от того, насколько он связан с жизнью и личностью хозяев.

"Интерьер не теряет актуальности, если каждый его элемент отражает историю и личные предпочтения владельца. Он становится продолжением ритма жизни и характера людей, которые в нем живут", — заключила эксперт.