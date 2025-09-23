Интерьер, который не стареет: секреты ремонта, который не выйдет из моды

Интерьер, ориентированный на личные предпочтения хозяев, сохраняет актуальность дольше модных трендов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера Ирина Макарова.
Эксперт отметила, что стремление следовать текущим трендам делает ремонт устаревшим уже через пару лет.
"Часто устаревшими становятся интерьеры, построенные по актуальным пару лет назад решениям: мраморная плитка в сочетании с деревом, перегородки из речного камня, лофтовые элементы, темная сантехника, серые стены. Такие сочетания были популярны примерно в 2017–2019 годах, сегодня они выглядят устаревшими, хотя отдельные элементы могут встречаться и в современных интерпретациях", — пояснила Макарова.
Она подчеркнула, что интерьер, который будет долго радовать, строится на индивидуальности владельцев.
"Ремонт должен отражать ценности, предпочтения и историю человека. Интерьер может быть эклектичным — сочетать разные материалы, классические элементы с современными, минималистичную корпусную мебель с антикварными предметами, которые имеют личное значение. Такой подход делает пространство живым и уникальным", — отметила дизайнер.
Макарова добавила, что истинная актуальность интерьера зависит от того, насколько он связан с жизнью и личностью хозяев.
"Интерьер не теряет актуальности, если каждый его элемент отражает историю и личные предпочтения владельца. Он становится продолжением ритма жизни и характера людей, которые в нем живут", — заключила эксперт.
