Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето готовит смертельный капкан: водители попадаются на миф о прогреве мотора
Чёрное море встречает пиратов природы: экзотические виды диктуют свои правила
Давит на жалость: Мария Погребняк разоблачила ложь Полины Дибровой на интервью
Солнце впустило ближе всех: рекорд, которого ждали десятилетия — аппарат NASA выжил в аду звезды
Замки и церкви, которых не ждёшь в России: островки готики среди привычных пейзажей
Объект, который не вписывается в законы: астрономы растеряны перед 3I/ATLAS
Массовое обнуление лимитов по кредитным картам объяснили
Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок
Почему Эмма Уотсон исчезла из кино на 7 лет: откровенное признание звезды Гарри Поттера

Забудьте про точилки: дешёвый предмет с кухни точит ножи не хуже мастера

5:11
Недвижимость

Каждый, кто хоть раз готовил дома, знает: даже самый дорогой нож со временем перестаёт резать так легко, как в день покупки. Постоянное использование, твёрдые продукты, неправильный уход — всё это приводит к тому, что лезвие теряет свою остроту. Но есть простой и доступный способ вернуть ножам "жизнь", не обращаясь к мастерам и не покупая дорогие точилки. Для этого достаточно обычной алюминиевой фольги, которая почти всегда есть на кухне.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Почему ножи быстро тупятся

Секрет кроется в том, что сталь, какой бы прочной она ни была, постоянно сталкивается с сопротивлением. Овощи, мясо с косточками, упаковки, которые мы вскрываем ножом, — всё это влияет на лезвие. Добавим к этому частое мытьё в посудомоечной машине и хранение ножей в ящике вперемешку с другими предметами, и результат очевиден: режущая кромка теряет ровность и образуются микросколы. Даже керамические ножи, которые дольше сохраняют остроту, рано или поздно тоже требуют обновления.

Сравнение способов заточки

Чтобы понять, где место фольге среди прочих методов, рассмотрим основные варианты.

Способ Стоимость Удобство дома Эффективность Подходит для повседневного ухода
Камень точильный Средняя Требует навыка Очень высокая Да, но нужно уметь пользоваться
Точилка бытовая Доступная Простая Средняя Да
Услуги мастера Высокая Недоступно дома Максимальная Нет, только периодически
Фольга алюминиевая Копейки Очень простая Умеренная Да, как экспресс-метод

Советы шаг за шагом: как использовать фольгу

Чтобы метод сработал, важно правильно выполнить процедуру.

  1. Отрежьте от рулона кусок фольги длиной около 30 см.

  2. Сложите его несколько раз, пока не получится плотная и прочная полоса.

  3. Возьмите нож и проведите его лезвием через фольгу, как будто разрезаете её. Сделайте 10-15 движений.

  4. Проверьте результат на листе бумаги или огурце. Если рез всё ещё недостаточно лёгкий, повторите процедуру.

Эта нехитрая последовательность помогает убрать микроскопические заусенцы и слегка выровнять режущую кромку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Нередко люди совершают ошибки, пытаясь заточить ножи подручными средствами.

  • Ошибка: водить ножом по тарелке или стеклу.
    Последствие: лезвие портится, появляются сколы.
    Альтернатива: используйте фольгу или мусат.

  • Ошибка: точить нож о другой нож.
    Последствие: оба инструмента становятся тупыми.
    Альтернатива: точилка или точильный камень.

  • Ошибка: слишком сильный нажим при заточке.
    Последствие: металл стачивается, срок службы уменьшается.
    Альтернатива: мягкие движения по фольге или аккуратная работа с камнем.

А что если…

Иногда возникают вопросы: можно ли использовать метод всегда и для любых ножей?

  • Если слишком часто точить фольгой, острота будет поддерживаться, но через несколько месяцев всё равно придётся обращаться к профессионалам.

  • Если нож имеет глубокие сколы, фольга не справится — понадобится полноценная заточка.

  • Если нож керамический, фольга бесполезна: материал слишком твёрдый, и нужен алмазный инструмент.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Доступность и дешевизна Не подходит для серьёзных повреждений
Простота использования Эффект временный
Экономия времени Не заменяет профессиональной заточки
Безопасно для стали Требует периодического повторения

FAQ

Как выбрать фольгу для заточки?
Подойдёт любая кухонная алюминиевая фольга, лучше средней плотности. Слишком тонкая рвётся, а слишком толстая неудобна в использовании.

Сколько стоит профессиональная заточка ножей?
В мастерских стоимость колеблется от 200 до 500 рублей за нож в зависимости от сложности и типа лезвия.

Что лучше: точилка или фольга?
Точилка даёт более стабильный результат, но фольга — быстрый и дешёвый вариант для промежуточного ухода.

Мифы и правда

  • Миф: "Фольга портит ножи".
    Правда: она лишь убирает мелкие заусенцы, не повреждая металл.

  • Миф: "Этот метод заменяет камень или мастера".
    Правда: фольга только временно улучшает остроту, но не восстанавливает её полностью.

  • Миф: "Фольга работает только на дешёвых ножах".
    Правда: метод подходит для любых стальных ножей, независимо от цены.

3 интересных факта

  1. Первая механическая точилка для ножей была запатентована в XIX веке в США.

  2. В японской культуре ножи точат только вручную, и до сих пор ценятся мастера, которые умеют работать с традиционными камнями.

  3. Даже обычный лист бумаги может слегка поправить лезвие: проведите ножом по его краю — эффект будет схож с мягкой заточкой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Авто
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп? Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Последние материалы
Забудьте про точилки: дешёвый предмет с кухни точит ножи не хуже мастера
Объект, который не вписывается в законы: астрономы растеряны перед 3I/ATLAS
Массовое обнуление лимитов по кредитным картам объяснили
Не роботы, а помощники: как ИИ помогает малому бизнесу расти, а не выживать
Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп?
В России не будет пластиковых денег: в ЦБ объяснили, почему
Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок
Почему Эмма Уотсон исчезла из кино на 7 лет: откровенное признание звезды Гарри Поттера
Вечернее шоу Джимми Киммела возвращается: молчание прервано, названа дата эфира
Мифы рушатся, а страх растёт: в Бермудском треугольнике нашли настоящего врага судов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.