Новый iPhone без удара по бюджету: вот когда цена падает сильнее всего

Смартфоны Apple остаются одним из самых популярных гаджетов в России, а подходы к их покупке и обновлению сильно различаются у разных групп пользователей.
Результаты масштабного опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Выберу.ру", показывают, как россияне выбирают финансовую стратегию, как долго используют устройства и что делают с устаревшими моделями. В исследовании приняли участие 3 тысячи человек.
Эксперты отмечают, что рынок дорогих смартфонов демонстрирует зрелое потребительское поведение: покупатели стали более рациональными и продуманными, предпочитая долгосрочное использование и выгодные схемы приобретения. Покупка iPhone всё реже связана с ежегодным обновлением и всё чаще — с грамотным планированием бюджета.
Данные опроса развеивают миф о том, что владельцы айфонов меняют их каждый год. Большинство пользователей предпочитают эксплуатировать устройства достаточно долго, уточняет Газета.Ru.
Около 3 лет — 33% респондентов.
Около 5 лет — 28% респондентов.
Более 5 лет — 18% владельцев.
Ежегодно — 14% (наименьшая группа).
Раз в два года — 7%.
При этом устаревшие модели редко простаивают без дела. Им активно находят применение, что также говорит о рациональном подходе.
Передают старшим родственникам (48%).
Отдают детям (23%).
Продают на вторичном рынке (19%).
Сдают по программе трейд-ин (10%).
Покупка дорогого гаджета часто требует специальной финансовой стратегии. Исследование выявило, какие способы оплаты предпочитают россияне.
Рассрочка — лидер выбора, этот вариант предпочитают 34% опрошенных.
Кредитная карта с грейс-периодом популярна у 22% респондентов.
Потребительский кредит выбирают 17% покупателей.
Собственные накопления — наиболее консервативный подход, свойственный 15% участников опроса.
Покупка на вторичном рынке — вариант для 12% россиян.
Сроки приобретения нового гаджета — ключевой фактор для экономии. Аудитория заметно делится на тех, кто готов ждать, и тех, кто покупает сразу.
Через 3-4 месяца после релиза (51%): это самая популярная стратегия, позволяющая сэкономить 10-15% от первоначальной цены.
После анонса следующей модели (19%): в этот момент цена на предыдущее поколение становится минимальной.
В день старта продаж (16%): для тех, кто хочет быть первым.
Ориентируясь на курс валют (14%) — стратегия, популярная среди опытных покупателей.
"Оптимальным сценарием покупки, по мнению большинства респондентов, считается следующий вариант: приобретение смартфона через 3-4 месяца после релиза и последующая сдача в трейд-ин через два года. Такой подход позволяет сократить расходы на обновление техники примерно на 30%", — комментируют эксперты "Выберу.ру".
Исследование также выявило разницу в поведении двух ключевых поколений.
Миллениалы (поколение Y) демонстрируют более рациональный и выдержанный подход: 63% из них предпочитают откладывать покупку на несколько месяцев после релиза, чтобы сэкономить.
Зумеры (поколение Z) действуют быстрее и импульсивнее: 19% покупают iPhone в день релиза, 26% — в первый месяц, а 13% и вовсе оформляют предзаказ, чтобы получить устройство в числе первых.
