Новый iPhone без удара по бюджету: вот когда цена падает сильнее всего

Смартфоны Apple остаются одним из самых популярных гаджетов в России, а подходы к их покупке и обновлению сильно различаются у разных групп пользователей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kyu3a, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Линейка IPhone 16

Результаты масштабного опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Выберу.ру", показывают, как россияне выбирают финансовую стратегию, как долго используют устройства и что делают с устаревшими моделями. В исследовании приняли участие 3 тысячи человек.

Эксперты отмечают, что рынок дорогих смартфонов демонстрирует зрелое потребительское поведение: покупатели стали более рациональными и продуманными, предпочитая долгосрочное использование и выгодные схемы приобретения. Покупка iPhone всё реже связана с ежегодным обновлением и всё чаще — с грамотным планированием бюджета.

Срок службы и "вторая жизнь" смартфонов

Данные опроса развеивают миф о том, что владельцы айфонов меняют их каждый год. Большинство пользователей предпочитают эксплуатировать устройства достаточно долго, уточняет Газета.Ru.

Срок использования одного iPhone среди опрошенных россиян

Около 3 лет — 33% респондентов.

Около 5 лет — 28% респондентов.

Более 5 лет — 18% владельцев.

Ежегодно — 14% (наименьшая группа).

Раз в два года — 7%.

При этом устаревшие модели редко простаивают без дела. Им активно находят применение, что также говорит о рациональном подходе.

Куда девают старый iPhone

Передают старшим родственникам (48%). Отдают детям (23%). Продают на вторичном рынке (19%). Сдают по программе трейд-ин (10%).

Финансовые стратегии: кредиты, рассрочка или накопления

Покупка дорогого гаджета часто требует специальной финансовой стратегии. Исследование выявило, какие способы оплаты предпочитают россияне.

Рассрочка — лидер выбора, этот вариант предпочитают 34% опрошенных.

Кредитная карта с грейс-периодом популярна у 22% респондентов.

Потребительский кредит выбирают 17% покупателей.

Собственные накопления — наиболее консервативный подход, свойственный 15% участников опроса.

Покупка на вторичном рынке — вариант для 12% россиян.

Когда выгоднее всего приобретать новый iPhone

Сроки приобретения нового гаджета — ключевой фактор для экономии. Аудитория заметно делится на тех, кто готов ждать, и тех, кто покупает сразу.

Когда россияне покупают новый iPhone

Через 3-4 месяца после релиза (51%): это самая популярная стратегия, позволяющая сэкономить 10-15% от первоначальной цены.

После анонса следующей модели (19%): в этот момент цена на предыдущее поколение становится минимальной.

В день старта продаж (16%): для тех, кто хочет быть первым.

Ориентируясь на курс валют (14%) — стратегия, популярная среди опытных покупателей.

"Оптимальным сценарием покупки, по мнению большинства респондентов, считается следующий вариант: приобретение смартфона через 3-4 месяца после релиза и последующая сдача в трейд-ин через два года. Такой подход позволяет сократить расходы на обновление техники примерно на 30%", — комментируют эксперты "Выберу.ру".

Поколенческие различия: миллениалы против зумеров

Исследование также выявило разницу в поведении двух ключевых поколений.

Миллениалы (поколение Y) демонстрируют более рациональный и выдержанный подход: 63% из них предпочитают откладывать покупку на несколько месяцев после релиза, чтобы сэкономить.

Зумеры (поколение Z) действуют быстрее и импульсивнее: 19% покупают iPhone в день релиза, 26% — в первый месяц, а 13% и вовсе оформляют предзаказ, чтобы получить устройство в числе первых.