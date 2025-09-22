Секретный бонус к квартире: налоговая сама перечислит деньги, если знать один трюк

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Ипотека для большинства — долгосрочное финансовое обязательство. Но есть возможность немного облегчить нагрузку: вернуть часть средств с помощью налогового вычета. Государство позволяет вернуть до 650 000 рублей, а для налогоплательщиков с высокими доходами сумма возврата может достигать 1 100 000 рублей.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — это льгота, установленная ст. 220 НК РФ, которая позволяет гражданам вернуть часть уплаченного НДФЛ при покупке жилья или выплате процентов по ипотеке.

Основания для возврата:

  • расходы на покупку жилья — квартира, дом, коттедж, земельный участок под строительство, а также ремонт новостройки без отделки;
  • проценты, выплаченные банку по ипотеке.

Важно: воспользоваться вычетом могут только налоговые резиденты РФ, которые платят НДФЛ. С пенсий, социальных выплат, доходов самозанятых и ИП возврат не положен.

Льгота предоставляется один раз в жизни. Но если вычет по процентам не выбран полностью, его можно перенести на другую ипотеку.

Сколько можно вернуть

Размер возврата зависит от ставки НДФЛ и суммы расходов.

  • За покупку жилья: до 2 млн рублей.
  • За проценты по ипотеке: до 3 млн рублей.

Примеры расчётов

  • При ставке 13% (доход до 2,4 млн рублей в год): 260 000 руб. за жильё + 390 000 руб. за проценты = 650 000 руб.
  • При ставке 15% (доход до 5 млн руб.): 300 000 руб. за жильё + 450 000 руб. за проценты = 750 000 руб.
  • При ставке 22% (доход свыше 50 млн руб.): 440 000 руб. за жильё + 660 000 руб. за проценты = 1 100 000 руб.
Ставка НДФЛ Максимум за жильё Максимум за проценты Общая сумма
13% 260 000 ₽ 390 000 ₽ 650 000 ₽
15% 300 000 ₽ 450 000 ₽ 750 000 ₽
18% 360 000 ₽ 540 000 ₽ 900 000 ₽
20% 400 000 ₽ 600 000 ₽ 1 000 000 ₽
22% 440 000 ₽ 660 000 ₽ 1 100 000 ₽

Как оформить вычет

Сегодня есть три способа:

  • Через ФНС в личном кабинете на сайте nalog. gov. ru. Налоговая сама формирует заявление, нужно только подписать его и указать счёт для перечисления.
  • Через работодателя: нужно подать заявление в ФНС и получить уведомление, после чего зарплата будет выплачиваться без удержания НДФЛ, пока сумма вычета не исчерпается.
  • В упрощённом порядке: с 2025 года проверка занимает до 30 дней, а перевод средств — до 15 дней.

Сроки и нюансы получения денег

  • Заявлять можно за налоги, уплаченные за последние 3 года.
  • Через ФНС обычным способом проверка занимает до 90 дней + до 30 дней на перевод.
  • При упрощённом варианте — до 45 дней.
  • Через работодателя возврат можно начать получать уже в текущем году.

Ошибки, которые затягивают процесс:

  • неполный пакет документов (справка о процентах, договор с банком, платёжки);
  • пропуск сроков подачи декларации;
  • ошибки в форме 3-НДФЛ.

Советы шаг за шагом

  • Проверьте, являетесь ли налоговым резидентом и платите ли НДФЛ.
  • Соберите документы: договор купли-продажи, кредитный договор, справки о процентах, чеки на ремонт (если применимо).
  • Подайте заявление через сайт ФНС или работодателя.
  • Контролируйте статус возврата в личном кабинете.
  • При необходимости подавайте повторно в следующие годы, пока сумма вычета не будет полностью выбрана.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать оформление на годы.
    Последствие: потеря времени и задержка возврата.
    Альтернатива: оформить вычет сразу после покупки жилья.

  • Ошибка: рассчитывать только на проценты по ипотеке.
    Последствие: недополучение части денег.
    Альтернатива: заявить и имущественный, и процентный вычет.

  • Ошибка: неверные данные в декларации.
    Последствие: отказ в возврате.
    Альтернатива: использовать автоматическую подачу через ЛК ФНС.

А что если доход маленький

Даже при скромной зарплате вычет выгоден: его можно переносить на следующие годы. Пусть возврат будет небольшим, но он накопится до полной суммы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Существенная экономия Нужно быть плательщиком НДФЛ
Простое оформление через ЛК ФНС Процесс занимает время
Возможность переноса остатка Сумма ограничена законом

FAQ

Как узнать, сколько вычета мне доступно

В личном кабинете на сайте ФНС автоматически отражается доступная сумма.

Можно ли получить вычет дважды

Имущественный вычет даётся один раз в жизни, процентный можно переносить на другую ипотеку.

Что лучше: оформить через ФНС или работодателя

Через работодателя быстрее, но через ФНС удобнее контролировать и переносить остатки.

Мифы и правда

  • Миф: вычет можно получить только сразу после покупки.
    Правда: заявить можно и спустя годы, главное — уложиться в срок давности 3 года.

  • Миф: возврат делают всем.
    Правда: только плательщикам НДФЛ.

  • Миф: вычет зависит от банка, где ипотека.
    Правда: возврат регулируется налоговым кодексом, а не условиями кредита.

3 интересных факта

  • До 2001 года налоговые вычеты по ипотеке в России не применялись.
  • С 2014 года имущественный вычет можно использовать при покупке нескольких объектов, но общий лимит сохраняется.
  • Россия — одна из немногих стран, где возврат можно получать постепенно через работодателя.

Исторический контекст

  • 2001 год: введён имущественный налоговый вычет.
  • 2014 год: расширение на несколько объектов.
  • 2025 год: упрощённый порядок оформления через ЛК ФНС.

Грамотно оформленный налоговый вычет позволяет вернуть сотни тысяч рублей и превратить ипотеку из тяжёлого обязательства в более управляемый и выгодный финансовый инструмент.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
