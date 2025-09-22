Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мини-огород без земли: крошечные ростки ломают привычный взгляд на еду
Австралийская пещера скрыла существо без глаз: эволюция создаёт жизнь в тьме, где зрение лишние
Шаман отказался от оценок на Интервидении: что ответила Ольга Бузова
Британия сошла с ума? В эпоху тишины электрокаров там субсидируют ревущие V12
Королевский подарок с подвохом: названа реальная цена броши Трампа для королевы Камиллы
Красный двигатель включён: продукты, которые держат сердце в идеальной форме
Цифровой захват: как София Сабо потеряла тысячи подписчиков за поддержку властей
Мышцы растут криво? Вот как избавиться от ассиметрии и дисбаланса
Бисквитный рулет ещё никогда не был таким нежным: 5 яиц, 5 ложек пудры, 10 ложек муки создают чудо

Домашняя катастрофа на подходе: главные признаки, что вашей стиральной машине осталось недолго

0:12
Недвижимость

Стиральная машина — одна из самых незаменимых помощниц в доме. Но, как и любая техника, она не вечна. Чтобы не столкнуться с внезапной поломкой и лишними расходами, стоит обращать внимание на тревожные сигналы. Если заметите несколько из них одновременно, скорее всего, пора подумать о замене.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

1. Машина стала шуметь сильнее обычного

Гул, скрежет или удары барабана — первые признаки неполадок. Причиной могут быть проблемы с двигателем, подшипниками или самим барабаном. Игнорировать такие звуки не стоит: чем дольше работает техника "на износ", тем выше риск капитального ремонта.

2. Проблемы с подачей воды

Если после стирки в баке остаётся жидкость или, наоборот, кажется, что бельё едва намокает, возможна неисправность программатора или клапанов. Застаивающаяся вода вызывает запахи и рост бактерий, а её недостаток снижает качество стирки.

Одежда перестала быть идеально чистой

Даже хороший порошок и кондиционер не помогут, если техника отрабатывает цикл "впустую". Снижение качества стирки часто связано с износом нагревательных элементов или сбоями электроники.

Выросли счета за коммунальные услуги

Неожиданный скачок расходов на воду или электричество может указывать на то, что машина стала тратить больше ресурсов. Старые модели особенно "прожорливы", и в какой-то момент их содержание обходится дороже покупки новой.

Перегрузка стала привычкой

Если вы регулярно загружаете больше, чем рекомендовано, срок службы машины резко сокращается. Перегрузка ускоряет износ мотора и подшипников. Даже техника с увеличенным барабаном нуждается в разумной эксплуатации.

Слишком много порошка

Многие думают: чем больше средства, тем чище бельё. На деле это лишь увеличивает длительность цикла и оставляет налёт на деталях. Особенно чувствительны к "передозировке" машины класса HE (высокой эффективности).

Стойкий неприятный запах

Фронтальные стиральные машины чаще страдают от плесени и налёта. Регулярная чистка и сушка после стирки помогают, но если запах не уходит даже при правильном уходе, проблема глубже. Может потребоваться профессиональная чистка или замена деталей.

Машина достигла "пенсионного" возраста

Средний срок службы — 8-11 лет. После этого риск серьёзных поломок резко растёт. Если ремонт обходится в половину стоимости новой модели, целесообразнее заменить технику.

Сравнение: ремонт или покупка новой машины

Ситуация Когда ремонтировать Когда менять
Возраст до 5 лет  
Возраст 8-11 лет иногда
Стоимость ремонта < 30% цены  
Стоимость ремонта > 50% цены  
Регулярные мелкие поломки  

Советы шаг за шагом

  • Следите за уровнем шума при стирке.
  • Проверяйте расход воды и электроэнергии.
  • Загружайте барабан согласно инструкции.
  • Используйте правильную дозировку порошка.
  • После каждой стирки протирайте барабан и резинки.
  • Оставляйте дверцу открытой для вентиляции.
  • Раз в месяц запускайте "холостую" стирку с хлорсодержащим средством или лимонной кислотой.
  • Планируйте замену техники заранее, если машине более 10 лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перегружать барабан.
    Последствие: быстрый износ мотора.
    Альтернатива: использовать машинку с большей загрузкой.

  • Ошибка: добавлять лишний порошок.
    Последствие: налёт, запах, перегрузка фильтров.
    Альтернатива: мерная ложка и рекомендации производителя.

  • Ошибка: откладывать замену старой техники.
    Последствие: растущие счета и частые поломки.
    Альтернатива: покупка современной энергоэффективной модели.

А что если машина всё ещё работает

Если техника старая, но пока не ломается, её всё равно стоит внимательно проверять. Иногда проще заменить прибор заранее, чем в один момент остаться без него в разгаре стирки.

Плюсы и минусы замены стиральной машины

Плюсы Минусы
Экономия электроэнергии и воды Первоначальные расходы
Современные функции (пар, Wi-Fi) Нужно привыкнуть к новой модели
Тише и надёжнее Утилизация старой техники

FAQ

Как выбрать новую стиральную машину

Обратите внимание на загрузку, класс энергопотребления и дополнительные функции (отсрочка старта, паровая стирка).

Сколько стоит современная модель

От 25 000 до 80 000 рублей, в зависимости от бренда и функционала.

Что лучше: ремонт или покупка новой

Если машине более 8 лет и ремонт дорогой, лучше выбрать новую.

Мифы и правда

  • Миф: стиральная машина должна работать 20 лет.
    Правда: средний срок службы ограничен 8-11 годами.

  • Миф: чем больше порошка, тем чище бельё.
    Правда: избыток только вредит технике.

  • Миф: неприятный запах легко убрать ароматизатором.
    Правда: источник проблемы нужно устранять, а не маскировать.

Три интересных факта

  • Первая автоматическая стиральная машина появилась в США в 1937 году.
  • Современные модели с функцией пара могут уменьшить количество аллергенов в ткани до 99%.
  • Энергоэффективные приборы класса А+++ экономят до 30% воды и электричества по сравнению с машинами десятилетней давности.

Исторический контекст

  • 1908 год: первая электрическая стиральная машина Thor.
  • 1950-е: массовое распространение автоматических моделей.
  • 1980-е: появление первых машин с электронным управлением.
  • Сегодня: умные стиральные машины с подключением к Wi-Fi и приложению.

Поэтому, если ваша стиральная машина подаёт тревожные сигналы, не откладывайте — лучше заранее позаботиться о замене, чем остаться без надёжного помощника в самый неподходящий момент.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Шоу-бизнес
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Гладить больше не модно: новые хитрости делают рубашки идеально ровными сами
Остатки утренней кружки спасают рассаду: лайфхак, который обходится почти даром
Наводнение смыло иллюзии: Бали больше не прощает хаотичный туризм
Иван Ургант ошеломил поклонников: вот как изменилась его дочь за 10 лет
Не продали мечту: как Emirates спасла программу A380, проигнорировав 747-8
Фальшивка превращает двигатель в жертву: как масло становится оружием против мотора
Кожа включает режим перезагрузки: гиалуронка и ретинол уходят в тень новой звезды
6 роковых сочетаний: как развести продукты во времени, чтобы сохранить максимум пользы
Жизнь оборвалась внезапно: российский рэпер раскрыл причину смерти двухмесячной дочери
Мимас раскрыл тайну: глобальный океан прячется под ледяной бронёй спутника Сатурна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.