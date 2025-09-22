Стекло духовки в разводах? Один приём уберёт пятна даже там, куда не добраться рукой

Чистая духовка — это не только эстетика, но и практичность. Когда между стёклами дверцы появляются разводы и жир, это мешает наблюдать за приготовлением, портит вкус блюд и даже приводит к лишним расходам энергии. К счастью, для очистки двойного стекла вовсе не обязательно разбирать дверцу — достаточно пары простых приёмов.
Современные духовки всё чаще оснащены дверцей с двумя или даже тремя стёклами. Такая конструкция удерживает тепло внутри и защищает внешнюю поверхность от перегрева. Но у неё есть минус: пар и микробрызги жира просачиваются внутрь через вентиляционные отверстия и оседают между панелями.
Сначала это едва заметные вертикальные следы, но со временем они темнеют, прочно "запекаются" и портят внешний вид. Больше того, застоявшийся жир провоцирует неприятные запахи и дым, а иногда — даже изменяет цвет стекла. Поэтому регулярный уход необходим не меньше, чем чистка противней или решёток.
Для внешнего слоя подойдут простые и экологичные составы:
Протирайте стекло салфеткой из микрофибры, избегая абразивных губок и металлических лезвий. Они могут оставить царапины, а это сразу портит внешний вид.
Задача сложнее, но тоже решаема. Основной секрет — использование вентиляционных отверстий, расположенных сверху или снизу дверцы. Через них можно завести самодельный инструмент:
Чтобы проверить результат, используйте фонарик — боковое освещение делает скрытые пятна заметнее.
Если налёт застарелый, попробуйте предварительно его размягчить:
Пар растворяет жир и делает процесс гораздо проще.
Ошибка: использовать абразивные губки.
Последствие: появятся царапины.
Альтернатива: мягкая микрофибра.
Ошибка: заливать слишком много воды внутрь.
Последствие: запах сырости и повреждение изоляции.
Альтернатива: слегка влажная ткань.
Ошибка: откладывать уборку.
Последствие: пятна въедаются и требуют агрессивной химии.
Альтернатива: чистить сразу после появления разводов.
Даже обычная салфетка и вода помогут. Главное — действовать сразу. Чем свежее загрязнение, тем легче его удалить.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро и удобно
|Подходит не для всех моделей
|Не нужны спецсредства
|Сильный налёт может не уйти с первого раза
|Безопасно для стекла
|Требует аккуратности
|Экономия времени и денег
|Нужно регулярно повторять
Да, но только для внешней поверхности. Внутри — риск испарений и запаха.
Оптимально — раз в 1-2 месяца или чаще, если готовите активно.
Оба варианта эффективны. Лимонная кислота удобнее для тех, кто не любит запах уксуса.
Миф: двойное стекло невозможно почистить без разбора.
Правда: вентиляционные отверстия позволяют легко добраться внутрь.
Миф: сода и кислота нейтрализуют друг друга, поэтому бесполезны.
Правда: их смесь пенится и механически поднимает грязь — этого бывает достаточно.
Миф: чем сильнее трёшь, тем чище.
Правда: надавливание может повредить поверхность.
Регулярный уход без лишних усилий сохранит духовку чистой и прозрачной, а готовку — приятной и безопасной.
