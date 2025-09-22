Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезное не всегда худит: зелень незаметно добавляет килограммы — эти листья мешают диете
Октябрьский скачок: продукты в России дорожают до 12 процентов
Шокирующий поступок Шамана на Интервидении: что об этом думает Никас Сафронов
Секрет долголетия прост: избавьтесь от четырёх привычек, которые крадут вашу жизнь
Крупнее жвачки, дороже золота: француз нашёл камень весом 7,5 карата прямо на американском поле
Приморские HR-ы в топе: зарплаты пошли вверх, спрос тоже — что привело к росту
Экономить на путешествиях проще, чем кажется: секреты выгодного бронирования жилья
Пять крепких орешков: лучшие авто до 1 млн рублей, что выдержат любые дороги России
Чёрные дельфины, которых избегают даже косатки: что делает гринд скрытыми властителями глубин

Полотенца каменеют на глазах: простая добавка в стирке возвращает им нежность

Недвижимость

Полотенца — вещь, которую мы используем ежедневно. Они должны быть мягкими, впитывающими и приятными к телу. Но со временем даже самые качественные модели становятся жесткими и неприятными. Причина кроется не только в старении ткани, но и в неправильном уходе. Существует несколько способов вернуть полотенцам мягкость и продлить срок их службы.

Девушка с белым бельём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с белым бельём

Почему полотенца становятся жесткими

Главный фактор — остатки моющего средства и кондиционера. Когда порошок или гель не выполаскиваются до конца, они оседают в волокнах ткани, делая её грубой. Дополнительную роль играет жесткая вода: соли кальция и магния проникают в ткань и делают её жёсткой на ощупь.

Также влияет сушка: полотенца, высушенные на батарее или под палящим солнцем, быстрее теряют мягкость.

Сравнение способов стирки

Метод Эффект Недостаток
Стирка с кондиционером Временная мягкость Со временем накапливается налёт
Стирка с уксусом Удаляет остатки порошка Нужна тщательная стирка после
Стирка с содой Смягчает воду Не подходит для частого применения
Машинная сушка Делает полотенца пушистыми Повышает энергозатраты
Сушка на воздухе Экономично Может оставить жесткость

Советы шаг за шагом

  1. Стирайте полотенца отдельно от другой одежды, особенно синтетики.

  2. Используйте меньше порошка — достаточно половины стандартной дозы.

  3. Раз в месяц добавляйте при стирке стакан белого уксуса, чтобы растворить остатки моющих средств.

  4. Вместо уксуса можно применить пищевую соду: половину стакана добавьте прямо в барабан.

  5. Выбирайте режим с дополнительным полосканием.

  6. По возможности сушите полотенца в сушильной машине — поток воздуха "взбивает" волокна.

  7. Если сушите на воздухе, хорошо встряхивайте полотенца перед развешиванием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование большого количества кондиционера → Жесткая пленка на ткани → Белый уксус как смягчитель.

  • Сушка на батарее → Пересушивание волокон → Сушка на веревке или машинная сушка.

  • Частая стирка на высоких температурах → Потеря цвета и жесткость → Стирка при 40-60 °C.

А что если полотенце очень старое?

Если полотенце использовалось несколько лет и утратило ворс, вернуть ему мягкость полностью невозможно. В таком случае лучше использовать его для хозяйственных нужд: как тряпку для пола или средство для полировки мебели.

Плюсы и минусы методов смягчения

Метод Плюсы Минусы
Уксус Дешево, эффективно Запах требует повторной стирки
Сода Натуральный способ Может повредить цветные ткани
Машинная сушка Быстро, удобно Повышенное энергопотребление
Минимум порошка Долгосрочный эффект Нужно привыкнуть к меньшим дозам

FAQ

Как выбрать правильный порошок для полотенец?
Лучше использовать жидкие гели для стирки, так как они легче выполаскиваются из ткани.

Сколько стоит специализированный кондиционер для полотенец?
Цена варьируется от 300 до 800 рублей в зависимости от бренда. Но натуральный уксус обойдется в 50-70 рублей за литр.

Что лучше для смягчения — уксус или сода?
Уксус универсальнее: он подходит для любых тканей. Соду лучше использовать изредка, чтобы не испортить яркие цвета.

Мифы и правда

  • Миф: Чем больше кондиционера, тем мягче полотенца.
    Правда: Излишки кондиционера делают ткань грубой.

  • Миф: Полотенца нужно стирать только на высоких температурах.
    Правда: При 40-60 °C они отстирываются достаточно, сохраняя мягкость.

  • Миф: Белые полотенца всегда мягче цветных.
    Правда: Цвет не влияет на структуру ткани, всё зависит от ухода.

Три интересных факта

  1. В Японии для смягчения полотенец часто используют рисовый уксус.

  2. В Турции традиционные банные полотенца хаммам ткут без ворса — они не бывают жесткими.

  3. Первые махровые полотенца появились во Франции в XVIII веке и считались предметом роскоши.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садоводство, цветоводство
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
Экономить на путешествиях проще, чем кажется: секреты выгодного бронирования жилья
Пять крепких орешков: лучшие авто до 1 млн рублей, что выдержат любые дороги России
Полотенца каменеют на глазах: простая добавка в стирке возвращает им нежность
Чёрные дельфины, которых избегают даже косатки: что делает гринд скрытыми властителями глубин
Ждать чудо бессмысленно: есть метод, который реально убирает целлюлит без усилий
Каннибал, который стал заботливым отцом: самые странные обитатели рек
Самая сильная реклама — отсутствие рекламы: как молчание обретает голос
Заглохший двигатель калечит автомат: как паника ломает АКПП за секунды
Кабачковая икра по-советски: вкус детства, который не потерял актуальности
Воняет сильнее аммиака, стоит дороже золота: вещество с ароматом кожи, добываемое из редчайших зверей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.