Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
30 секунд без движения: простой приём, который прокачивает тело быстрее кардио
Тревожное расстройство маскируется под стресс: не игнорируйте эти сигналы организма
Паника маскируется под заботу о здоровье: чем оборачивается канцерофобия
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Астероид пошёл против правил: CX1 над Францией вызвал взрыв, будто военный снаряд
Хоккей содрогнулся: то, что казалось вечным, исчезло в один бросок Овечкина
Революция в кино: фильмы, изменившие правила игры за последние 10 лет
Сон как в рекламе, а матрас как в фильме ужасов: одна обработка вернёт свежесть
Леонид Агутин оплакивает тяжёлую утрату: трогательные слова о любимой маме

Листья падают, ногти загораются: главные осенние оттенки для стильного образа

Недвижимость

Осень — это время, когда хочется перемен не только в гардеробе, но и в образе в целом. В этом сезоне особое внимание уделяют маникюру: ногти становятся своеобразным акцентом, который подчёркивает настроение и завершает стиль. Дизайнеры и мастера ногтевого сервиса предлагают смелые решения, но и классика остаётся в числе фаворитов.

Маникюр в оттенке navy blue
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маникюр в оттенке navy blue

Главные тенденции осени

Этой осенью мода на маникюр сочетает уютные оттенки и дерзкие формы. Ногти становятся своеобразным холстом для самовыражения. В тренде:

  • глубокие природные цвета: бордо, шоколадный, лесной зелёный, синий сапфир;

  • нежная пастель с матовым финишем;

  • комбинирование текстур — глянцевый топ с бархатным покрытием;

  • лаконичные, но выразительные акценты — тонкие полоски, геометрия, минимализм;

  • актуальные "металлики": серебро и золото в акцентах или на всей пластине.

"Осень — это всегда игра контрастов: мягкие тона и яркие акценты живут рядом", — отметил стилист Мария Иванова.

Плюсы и минусы трендов

Тренд Плюсы Минусы
Тёмные оттенки Стильно, универсально Требуют аккуратности при нанесении
Металлик Эффектный, праздничный Может быть излишне броским в офисе
Матовый финиш Современно, минимализм Легко царапается
Геометрия Подходит для любой длины Нужна точность мастера

Советы шаг за шагом

  1. Подберите базу: укрепляющий гель или биобазу, чтобы ногти выдержали перепады температур.

  2. Выберите палитру: для офиса — нюд или молочный, для вечера — тёмные насыщенные тона.

  3. Добавьте акцент: стразы, фольга или минималистичные линии.

  4. Не забывайте про уход: масло для кутикулы и крем для рук — обязательный этап в холодное время.

  5. Зафиксируйте дизайн: топ с эффектом матового бархата или ультраглянца.

А что если…

А что если попробовать нестандартные материалы? Осенью в моду входят текстуры: велюровый порошок, «кошачий глаз», зеркальные втирки. Они позволяют менять образ даже с базовыми цветами.

FAQ

Как выбрать цвет маникюра на осень?
Опирайтесь на гардероб и образ жизни. Для делового стиля подойдут нюдовые и пастельные оттенки, для смелых выходов — металлик и тёмные тона.

Сколько стоит модный маникюр этой осенью?
В салонах цена стартует от 1500-2500 рублей за покрытие гель-лаком с дизайном, но зависит от города и сложности работы.

Что лучше: матовое или глянцевое покрытие?
Это вопрос вкуса. Глянец практичнее и дольше сохраняет свежесть, матовый даёт стильный эффект, но требует бережного отношения.

Мифы и правда

  • Миф: тёмные лаки портят ногти.
    Правда: вред наносит не цвет, а отсутствие базы.

  • Миф: матовый топ держится меньше.
    Правда: при правильном нанесении он носится так же долго, как глянец.

  • Миф: короткие ногти — не для дизайна.
    Правда: геометрия и минимализм отлично смотрятся на короткой длине.

Три интересных факта

  1. Первые лаки для ногтей появились в Китае ещё 5000 лет назад — использовались смеси воска и пигментов.

  2. Металлические оттенки вошли в моду благодаря подиумам конца 90-х и снова вернулись сегодня.

  3. В Японии осенью популярны "сезонные дизайны" — ногти украшают рисунками кленовых листьев и капель дождя.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
Южная Осетия открывает двери туристам: вулканы, исчезающее озеро и монастыри XIII века
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран
Клещи, плесень и прочие страшилки: мифы о сне с мокрой головой развеяны
Листья падают, ногти загораются: главные осенние оттенки для стильного образа
Большой прогноз: когда ключевая ставка в России достигнет 12%
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Тараканья карьера начинается в подвале: совместный ход жильцов рушит их корпорацию за один день
Неожиданная исповедь: Дуэйн Джонсон рассказал о детской травме, которая преследует его до сих пор
Дэниел Крейг чуть не сошёл с ума: Ева Грин раскрыла подробности о съёмках Казино Рояль
Обычный напиток вмешался в медицину: как кофеин влияет на переливания крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.