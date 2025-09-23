Забудьте про сырость: этот трюк с полотенцем высушит белье в 3 раза быстрее

3:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летом достаточно было вывесить мокрое белье на балкон — и уже через пару часов на жаре оно было идеально сухим. Но осенью, в период, когда отопление еще не включили, а на улице уже сыро и холодно, вещи могут сохнуть днями, создавая в квартире неприятную влажность и риск появления плесени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

Отопление в жилых домах включают по нормативам: когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение пяти дней подряд. В разных регионах России это происходит в разное время: в Сибири — уже в середине сентября, а на юге, в Краснодарском крае, — лишь в начале октября. В этот переходный период в квартирах становится не столько холодно, сколько сыро, и обычная сушка на раскладной сушилке превращается в долгий и неэффективный процесс.

Если у вас нет сушильной машины, есть простая, но гениальная хитрость, чтобы ускорить сушку в разы, сообщает The Mirror. Для этого вам понадобится всего одно сухое махровое полотенце!

Как быстро высушить вещи без отопления: пошаговая инструкция

Постирайте вещи как обычно. Достаньте их из стиральной машины и сложите в таз или любую другую емкость. Возьмите чистое сухое полотенце и плотно заверните в него влажную вещь (футболку, платье, штаны). Хорошо прижмите и скатайте сверток, чтобы полотенце впитало максимальное количество влаги. Для еще большей эффективности, особенно если стирка была на деликатном режиме без отжима, можно дополнительно промокнуть вещь бумажными полотенцами или салфетками.

Эксперты советуют использовать для каждой вещи отдельное сухое полотенце — это идеальный вариант. Но если вещей много, можно использовать одно и то же полотенце несколько раз, главное — следить, чтобы оно не стало полностью мокрым, иначе эффект пропадет.

Почему это работает?

Махровая ткань полотенца обладает высокой гигроскопичностью — она буквально "вытягивает" излишки воды из ткани одежды, значительно ускоряя последующую сушку на воздухе.

Важное дополнение: создайте правильные условия

Когда сушите белье в квартире, обязательно открывайте окно на микропроветривание. Это необходимо для двух вещей:

Циркуляции воздуха: влажный воздух будет уходить, а сухой — поступать, что ускорит испарение.

Профилактики плесени: застой влажного воздуха — главная причина появления опасной плесени в углах, за шкафами и под обоями.

Как не испортить вещи при стирке?

Правильно высушить вещь — полдела. Гораздо проще испортить ее еще на этапе стирки. Главная ошибка, по мнению экспертов, — отсутствие сортировки.

Всегда разделяйте белье на 4 группы:

Белое (только белоснежные вещи). Светлое (пастельные тона). Цветное (яркие и темные цвета). Темное (черное, темно-синее, коричневое).

Стирайте эти группы отдельно. Даже если белых вещей набралось всего две-три, не поддавайтесь соблазну бросить их в машинку с цветными. Лучше отложите стирку до следующего раза, чтобы сохранить идеальный вид своей одежды.

Этот простой лайфхак с полотенцем поможет пережить сырую осеннюю погоду без сушильной машины и сохранить в квартире комфортный микроклимат.