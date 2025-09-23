Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный жест от Лолиты: причина, по которой певица опустилась на колени на концерте
Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает
Загадка изменившейся внешности Даны Борисовой раскрыта: на этот раз дело не в пластике
Банковский август рухнул вдвое: куда исчезли сотни миллиардов прибыли
Банка-провокатор: гости забывают про всё ради этих огненных помидоров
Полив по часам или по интуиции: что выбирают садоводы, у которых цветы живут дольше
Больше, чем просто отдых: агротуризм на Бали — 137 км уникального опыта
Утяжелители для ходьбы: как обычные прогулки превратятся в эффективную тренировку
6 метров чистого аппетита: почему питон отрыгнул остатки оленя

Забудьте про сырость: этот трюк с полотенцем высушит белье в 3 раза быстрее

3:33
Недвижимость

Летом достаточно было вывесить мокрое белье на балкон — и уже через пару часов на жаре оно было идеально сухим. Но осенью, в период, когда отопление еще не включили, а на улице уже сыро и холодно, вещи могут сохнуть днями, создавая в квартире неприятную влажность и риск появления плесени.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Отопление в жилых домах включают по нормативам: когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение пяти дней подряд. В разных регионах России это происходит в разное время: в Сибири — уже в середине сентября, а на юге, в Краснодарском крае, — лишь в начале октября. В этот переходный период в квартирах становится не столько холодно, сколько сыро, и обычная сушка на раскладной сушилке превращается в долгий и неэффективный процесс.

Если у вас нет сушильной машины, есть простая, но гениальная хитрость, чтобы ускорить сушку в разы, сообщает The Mirror. Для этого вам понадобится всего одно сухое махровое полотенце!

Как быстро высушить вещи без отопления: пошаговая инструкция

  1. Постирайте вещи как обычно.

  2. Достаньте их из стиральной машины и сложите в таз или любую другую емкость.

  3. Возьмите чистое сухое полотенце и плотно заверните в него влажную вещь (футболку, платье, штаны).

  4. Хорошо прижмите и скатайте сверток, чтобы полотенце впитало максимальное количество влаги. Для еще большей эффективности, особенно если стирка была на деликатном режиме без отжима, можно дополнительно промокнуть вещь бумажными полотенцами или салфетками.

Эксперты советуют использовать для каждой вещи отдельное сухое полотенце — это идеальный вариант. Но если вещей много, можно использовать одно и то же полотенце несколько раз, главное — следить, чтобы оно не стало полностью мокрым, иначе эффект пропадет.

Почему это работает?

Махровая ткань полотенца обладает высокой гигроскопичностью — она буквально "вытягивает" излишки воды из ткани одежды, значительно ускоряя последующую сушку на воздухе.

Важное дополнение: создайте правильные условия

Когда сушите белье в квартире, обязательно открывайте окно на микропроветривание. Это необходимо для двух вещей:

  • Циркуляции воздуха: влажный воздух будет уходить, а сухой — поступать, что ускорит испарение.

  • Профилактики плесени: застой влажного воздуха — главная причина появления опасной плесени в углах, за шкафами и под обоями.

Как не испортить вещи при стирке?

Правильно высушить вещь — полдела. Гораздо проще испортить ее еще на этапе стирки. Главная ошибка, по мнению экспертов, — отсутствие сортировки.

Всегда разделяйте белье на 4 группы:

  1. Белое (только белоснежные вещи).

  2. Светлое (пастельные тона).

  3. Цветное (яркие и темные цвета).

  4. Темное (черное, темно-синее, коричневое).

Стирайте эти группы отдельно. Даже если белых вещей набралось всего две-три, не поддавайтесь соблазну бросить их в машинку с цветными. Лучше отложите стирку до следующего раза, чтобы сохранить идеальный вид своей одежды.

Этот простой лайфхак с полотенцем поможет пережить сырую осеннюю погоду без сушильной машины и сохранить в квартире комфортный микроклимат.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Последние материалы
Неожиданный жест от Лолиты: причина, по которой певица опустилась на колени на концерте
Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает
Загадка изменившейся внешности Даны Борисовой раскрыта: на этот раз дело не в пластике
Банковский август рухнул вдвое: куда исчезли сотни миллиардов прибыли
Банка-провокатор: гости забывают про всё ради этих огненных помидоров
Полив по часам или по интуиции: что выбирают садоводы, у которых цветы живут дольше
Больше, чем просто отдых: агротуризм на Бали — 137 км уникального опыта
Утяжелители для ходьбы: как обычные прогулки превратятся в эффективную тренировку
Забудьте про сырость: этот трюк с полотенцем высушит белье в 3 раза быстрее
6 метров чистого аппетита: почему питон отрыгнул остатки оленя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.