Враги каждой кухни — налёт и царапины: хитрые лайфхаки вернут нержавейке сияние витрины

Нержавеющая сталь — материал выносливый и красивый, но "любит" правильный уход. Если соблюдать пару простых правил и подключить пару верных средств, мойка снова сияет, следов капель нет, а мелкие риски не множатся. Ниже — понятная система ухода: ежедневная рутина, способы вернуть блеск, список ошибок и рабочие альтернативы.
|Решение
|Для чего
|Как применять
|Плюсы
|Минусы
|Нейтральный "для посуды"
|Ежедневная мойка
|Губка/микрофибра, смыть, вытереть
|Дёшево, безопасно
|Не уберёт застарелый налёт
|Сода (раствор/паста)
|Лёгкие пятна, матовость
|Нанести, мягко потереть, смыть, высушить
|Возвращает блеск, бережно
|Не для сильных отложений
|Уксус 1:1 с водой (короткий контакт)
|Следы жёсткой воды
|Распылить, быстро смыть, вытереть
|Снимает минералы
|Держать недолго, сразу смывать
|Полироль/масло для нержавейки
|Финишный блеск и защита
|Капля на микрофибру, растереть по металлу
|Маскирует "паутинку", отталкивает следы
|Нужен тонкий слой, чтобы не было разводов
Освободите мойку, сполосните тёплой водой и нанесите каплю нейтрального средства для посуды. Пройдитесь мягкой губкой, затем смойте. Вытираем насухо микрофиброй.
Для пятен и лёгкой "дымки" от воды посыпьте поверхность содой или нанесите содовую пасту, аккуратно протрите и смойте. Снова — насухо.
Упрямые минеральные следы снимайте коротким подходом: распылите разбавленный уксус, дайте вспениться (если предварительно была сода), быстро смойте и вытрите.
Двигайтесь по направлению "зерна" стали (видимые штрихи — горизонтальные или вертикальные): так меньше риск микрорисок и результат ровнее.
Финиш: капля полироли для нержавейки или минерального масла на чистую салфетку — распределите тонко, затем отполируйте сухой микрофиброй.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Только "посуда+микрофибра"
|Быстро, безопасно
|Не справляется с "накипью"
|Сода (раствор/паста)
|Бережно полирует, возвращает блеск
|Требует смыва и сушки
|Уксус (коротко)
|Растворяет отложения воды
|Держать недолго, сразу смывать
|Полироль/минеральное масло
|Защитная вуаль, меньше отпечатков
|Наносить тонко, периодически обновлять
Можно точечно и быстро, затем — смыть и вытереть насухо; длительный контакт кислот со сталью нежелателен.
Полиролем для нержавейки или минеральным маслом: тонкий слой, растереть и отполировать микрофиброй.
Так меньше видны микроцарапины, а блеск получается ровнее.
Миф: она стойкая, но абразивы оставляют следы. Правда — используйте мягкие материалы.
Миф: хлор и сильные кислоты повреждают финиш. Правда — нейтральные средства, сода и короткие кислые подходы с обязательной сушкой.
Миф: длительный контакт не нужен. Правда — быстро нанесли, растворили налёт, смыли и высушили.
