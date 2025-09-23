Невидимый пожиратель энергии: какой бытовой прибор съедает больше всего электричества

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:49
Недвижимость

В стремлении сэкономить мы часто упускаем из виду крупные статьи расходов, и одна из них — ежемесячный счёт за электроэнергию. Мы уже знаем, что нужно выбирать экономные системы отопления и выдергивать вилки из розеток. Но главный "вредитель" может скрываться прямо на вашей кухне, маскируясь под незаменимого помощника.

Современная кухня с техникой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухня с техникой

Речь идет об электрической духовке. Это тот самый прибор, который при активном использовании может потреблять колоссальное количество энергии — эквивалент работы 65 холодильников одновременно!

Почему духовка — чемпион по энергопотреблению?

Мощность стандартной электрической духовки колеблется от 2000 до 5000 Вт. Для сравнения: холодильник, который работает круглосуточно, потребляет в среднем 300-800 Вт в месяц, сообщает noklapja.hu.

  • Высокие нагрузки: Основная задача духовки — быстро разогреться до высоких температур (180-250°C) и поддерживать их длительное время. На этот процесс уходит огромное количество энергии.

  • Режим ожидания — скрытая угроза: Современные модели с электронными дисплеями, таймерами и часами потребляют электричество даже в выключенном состоянии, просто будучи подключенными к розетке. Исследования показывают, что на этот "тихий" расход может уходить от 5% до 26% годового потребления прибора.

  • Реальная цифра: По данным опросов, годовое потребление энергии одной духовкой может достигать 224 кВт⋅ч. Это значительно больше, чем у многих других крупных бытовых приборов.

4 простых правила для умной экономии

Полностью отказываться от использования духовки не нужно. Достаточно грамотно подойти к ее эксплуатации, чтобы значительно сократить счета за свет.

1. Оптимизируйте процесс готовки

Самая большая трата энергии — это разогрев. Используйте его рационально.

  • Правило "двух блюд": Если вы уже разогрели духовку для одного блюда, поставьте сразу второе (например, запеките овощи на гарнир пока готовится мясо).

  • Конвейерная выпечка: Готовьте выпечку партиями, одну за другой, пока духовка горячая.

2. Используйте остаточное тепло

Духовка долго остывает, и этим можно грамотно воспользоваться.

  • Выключайте заранее: Смело выключайте духовку за 5-10 минут до окончания времени приготовления. Остаточного тепла будет достаточно, чтобы блюдо "дошло".

3. Не открывайте дверцу без необходимости

Каждое открытие дверцы приводит к потере 20-30 градусов температуры.

  • Смотрите в стекло: Вместо того чтобы открывать дверцу, используйте встроенное стекло и подсветку для контроля.

  • Поверьте таймеру: Доверяйте рецепту и установленному времени.

4. Борьба со "спящим" режимом

Помните про скрытое потребление в режиме ожидания.

  • Выдерните вилку: Самый простой и 100% эффективный способ — отключать духовку из розетки после остывания.

  • Умная розетка: Если розетка расположена неудобно, используйте розетку с таймером или смарт-розетку, которая будет автоматически отключать подачу тока в заданное время.

Электрическая духовка — безусловный лидер по энергопотреблению на кухне. Однако осознанное использование, планирование готовки и привычка отключать ее от сети способны сохранить сотни киловатт-часов и ваши деньги в семейном бюджете, не отказываясь от любимых блюд.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
