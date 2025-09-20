Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природа нашла способ обойтись без самцов: эти животные размножаются в абсолютном одиночестве
Зимы в России станут теплее, но снега будет больше: как такое возможно
Забудьте про ломкость: домашние маски, которые укрепляют волосы лучше витаминов
Дмитрий Дибров едко высказался о браке на фоне развода с молодой женой: что он сказал
Мясо теряет до 40 % веса — и именно это делает его вкуснее
Пикап, который едет дальше всех — но с запахом бензина: неожиданное решение
За кулисами Jimmy Kimmel Live! Писатель шоу заинтриговал заявлением о будущем программы
Тёмный коридор — не приговор: неприхотливые растения, которые не просят солнца
Ломкие, слабые, обесцвеченные: волосы, которые боялись кератина, получили шанс на здоровье и силу

Забудьте о колоссальных пятнах: чистоту кухонным полотенцам вернёт японский метод

3:43
Недвижимость

Кухонные полотенца — вещь, без которой не обходится ни одна кухня. Но именно они сильнее всего страдают от жира, пищи и стойких запахов. Даже самые современные стиральные порошки не всегда справляются: пятна и затхлость проникают глубоко в волокна. В итоге полотенца теряют белизну и свежесть. В таких случаях на помощь приходят специальные методы стирки. Один из самых эффективных и при этом доступных — японский.

Удаление пятен на кухонном полотенце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удаление пятен на кухонном полотенце

Суть метода

Метод считается трудоёмким: на него уходит минимум 12 часов, но результат впечатляет. При этом все необходимые компоненты есть почти в каждом доме.

Что понадобится:

  • большая ёмкость (ведро или таз);
  • горячая вода;
  • стиральный порошок (34 стакана для ручной стирки или полный для машинного);
  • 2 столовые ложки растительного масла (подсолнечного или рапсового);
  • 2 столовые ложки отбеливателя (жидкого для текстиля).

Смесь тщательно перемешивают, затем в неё погружают полотенца. Ёмкость накрывают крышкой или плёнкой и оставляют минимум на 12 часов.

Правильное полоскание

  1. Сначала промыть горячей водой — для удаления основной смеси.
  2. Затем тёплой — чтобы избавиться от остатков жира.
  3. В завершение холодной — для придания свежести и эластичности ткани.

Именно тройное полоскание помогает сохранить мягкость и устранить все запахи.

Безопасность

  • Работайте в перчатках, если у вас чувствительная кожа.
  • Будьте осторожны с горячей водой, чтобы избежать ожогов.
  • Перед замачиванием проверьте ткань на устойчивость к отбеливателю: сделайте тест на незаметном участке.

А что если…

А что если заменить отбеливатель на более щадящие средства? В японском методе допустимо использовать перекись водорода, лимонный сок или соду. Эффект будет мягче, зато ткани сохранятся дольше.

FAQ

Какие ткани лучше подходят для японского метода?
Хлопок и лён. Синтетику лучше не замачивать в отбеливателе.

Можно ли заменить отбеливатель?
Да, используйте соду или перекись, если ткань деликатная.

Что делать, если ткань остаётся серой?
Увеличить время замачивания или добавить лимонный сок.

Как избежать повреждений?
Соблюдайте дозировку и тестируйте состав на небольшом участке.

Мифы и правда

  • Миф: полотенца можно спасти только магазинными средствами.
    Правда: домашние методы не менее эффективны.
  • Миф: растительное масло в смеси только вредит.
    Правда: оно помогает растворять жир, усиливая действие порошка.
  • Миф: отбеливатель всегда портит ткань.
    Правда: при правильной дозировке он безопасен для хлопка и льна.

3 интересных факта

  • В Японии бытовые методы очистки считаются частью культуры "омойари" — заботы о вещах.
  • Лимонный сок действует как натуральный осветлитель и антисептик.
  • Сода не только удаляет запахи, но и смягчает воду, усиливая действие порошка.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке хозяйки применяли смесь золы, мыла и горячей воды для отбеливания белья. Позже появились отбеливатели на основе хлора, но в Японии сохранились традиции длительного замачивания в щадящих растворах. Современный японский метод — это гибрид старых приёмов и современных средств.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
Красота и стиль
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
Дмитрий Дибров едко высказался о браке на фоне развода с молодой женой: что он сказал
Мясо теряет до 40 % веса — и именно это делает его вкуснее
Пикап, который едет дальше всех — но с запахом бензина: неожиданное решение
За кулисами Jimmy Kimmel Live! Писатель шоу заинтриговал заявлением о будущем программы
Тёмный коридор — не приговор: неприхотливые растения, которые не просят солнца
Забудьте о колоссальных пятнах: чистоту кухонным полотенцам вернёт японский метод
Ломкие, слабые, обесцвеченные: волосы, которые боялись кератина, получили шанс на здоровье и силу
Осенний холод против хандры: прогулки работают лучше таблеток — дождь и ветер становятся союзниками
Привычная стратегия набора массы рушится — свежие данные меняют правила игры
Канадцы теряют интерес: туристическая карта США переварачивается в условиях падения въездного туризма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.