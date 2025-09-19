Квартира стала ближе: снижение ставки ЦБ меняет правила ипотечной игры

Снижение ключевой ставки Банком России привело к значительному уменьшению ипотечной нагрузки на заемщиков. По расчетам экспертов, переплата по ипотеке на покупку средней квартиры в Москве может сократиться примерно на 13 млн рублей. Об этом сообщил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макет дома и монеты на столе

Сравнительный анализ ипотечной нагрузки

При ставке 25% (июнь 2025 года):

Переплата за 20 лет: 90,8 млн рублей

Ежемесячный платеж: 472 тыс. рублей

Рекомендуемый доход: 964 тыс. рублей в месяц

При текущей ставке 22,4% (сентябрь 2025 года):

Переплата за 20 лет: 77,8 млн рублей

Ежемесячный платеж: 418 тыс. рублей

Рекомендуемый доход: 856 тыс. рублей в месяц

"Снижение ключевой ставки на 4 процентных пункта с июня этого года существенно улучшило доступность ипотеки для населения", — отметил Овечкин.

Эксперт подчеркнул, что разница в 2,6 процентных пункта по ипотечной ставке приводит к существенному сокращению финансовой нагрузки на заемщиков. При средней стоимости московской квартиры в 25 млн рублей экономия составляет более миллиона рублей в год, что делает приобретение собственного жилья значительно более доступным для среднего класса.

Снижение ставок происходит на фоне постепенной стабилизации экономической ситуации в стране. Банк России последовательно снижает ключевую ставку, что позволяет коммерческим банкам предлагать более выгодные условия по ипотечным кредитам, пишет Газета.Ru.

Аналитики отмечают, что дальнейшее снижение ставок возможно в случае сохранения позитивной динамики макроэкономических показателей. Особенно важно, что уменьшение ежемесячных платежей делает ипотеку доступной для более широких слоев населения, поскольку требуемый уровень дохода для получения кредита снижается практически на 100 тысяч рублей в месяц.

Стратегии накопления на первоначальный взнос

55% готовы откладывать до 30 тыс. рублей в месяц

22% планируют накапливать от 30 до 50 тыс. рублей

12% могут сохранять от 50 до 100 тыс. рублей

11% готовы откладывать более 100 тыс. рублей ежемесячно

Исследование Rambler&Co и "СберСтрахования жизни" показывает, что большинство россиян предпочитают консервативные методы накопления. Только 6% респондентов используют инвестиционные инструменты, в то время как 79% формируют накопления за счет заработной платы. Такой подход отражает осторожное отношение населения к финансовым рискам в текущих экономических условиях.

Эксперты отмечают, что для ускорения процесса накопления стоит рассмотреть диверсификацию стратегии — сочетание традиционных сбережений с современными финансовыми инструментами.

Важным фактором является также срок накопления. При среднем размере первоначального взноса 15-20% от стоимости квартиры в Москве, даже при откладывании 50 тысяч рублей в месяц, процесс формирования необходимой суммы может занять несколько лет. Поэтому финансовые консультанты рекомендуют начинать накопления как можно раньше и использовать комбинированные подходы, включая программы софинансирования и государственные поддержки для определенных категорий заемщиков.

Снижение ипотечных ставок в сочетании с различными стратегиями накопления делает приобретение жилья более доступным для широких слоев населения. Эксперты отмечают, что текущая тенденция может способствовать оживлению рынка недвижимости и повышению спроса на ипотечные продукты. Однако важно учитывать, что каждая финансовая ситуация индивидуальна, и перед принятием решения об ипотеке необходимо тщательно рассчитать свои возможности и проконсультироваться со специалистами.