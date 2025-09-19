Договор аренды без сюрпризов: не игнорирейте эти нюансы при съеме квартиры

Неправильно оформленные условия аренды жилья могут привести к спорам и финансовым потерям для арендаторов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал основатель и почетный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

По словам эксперта, ключевым моментом является точное прописывание прав и обязанностей сторон в договоре.

"Очень важно заранее определить, в каких случаях собственник может посещать квартиру, и как это должно согласовываться с арендатором. Обычно устанавливается уведомление за сутки и ограничение посещений до одного раза в месяц, чтобы не нарушать комфорт проживания", — пояснил Апрелев.

Он отметил, что отдельное внимание нужно уделять ремонту и обслуживанию имущества.

"Если выходит из строя сантехника, например, кран или канализация, необходимо заранее определить, кто отвечает за устранение неисправности и как согласовывается стоимость ремонта. Аналогично с мебелью и электроприборами: если они были предоставлены в рамках договора, их ремонт должен осуществлять собственник, если повреждение произошло не по вине арендатора", — рассказал риэлтор.

Апрелев также обратил внимание на важность прописывания условий досрочного расторжения договора.

"Договор должен четко указывать, при каких обстоятельствах одна из сторон может расторгнуть соглашение, а также порядок уведомления и компенсации возможных расходов. Такие условия помогают избежать конфликтов и судебных споров", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что аналогичные правила применимы и к долгосрочной аренде, включая вопросы косметического ремонта, страхового фонда и распределения ответственности за оплату коммунальных услуг.

"Детально прописанный договор — это гарантия того, что обе стороны будут защищены, а непредвиденные расходы сведены к минимуму", — заключил Апрелев.